'Không xử nghiêm lái xe ô tô mang biển giả dễ dẫn tới nhờn luật'

Quy định hiện hành, sử dụng biển số xe giả bị xử lý thế nào? Trường hợp sử dụng biển số xe giả, cả người điều khiển phương tiện và chủ xe đều sẽ bị lực lượng Cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP với “lỗi điều khiển xe gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp”. Cụ thể, tại điểm c khoản 3 điều 16 Nghị định 100 quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi gắn biển số bị che lấp, dán thêm làm thay đổi chữ, số. Điểm d khoản 5 điều 16 Nghị định 100 quy định phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi điều khiển xe gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi quy định tại điểm d khoản 5 điều này còn bị tịch thu biển số không đúng quy định, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.