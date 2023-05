Sáng 23/5, theo thông tin từ Chi cục ATVSTP Nghệ An, đơn vị đã có báo cáo kết quả nguyên nhân vụ ngộc độc xảy ra vào ngày 9/5 khiến 76 trẻ Trường Mầm non Thuận Sơn nhập viện.

Lãnh đạo Sở Y tế, Sở GD-ĐT Nghệ An tới thăm hỏi, động viên các em học sinh. Ảnh: Chi cục ATVSTP Nghệ An

Theo đó, ngay sau khi xảy ra vụ ngộ độc, Chi cục ATVSTP Nghệ An đã cử đoàn cán bộ tiến hành điều tra. Đoàn đã thực hiện lấy 10 mẫu phẩm gửi Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia để kiểm nghiệm xác định nguyên nhân ngộ độc.

10 mẫu phẩm gửi kiểm nghiệm gồm 6 mẫu thực phẩm được nhà trường thực hiện lưu mẫu trong bữa ăn trưa và bữa ăn giữa chiều ngày 9/5 cùng 4 mẫu bệnh phẩm là chất nôn của các bệnh nhân bị ngộ độc được điều trị tại Trạm Y tế xã Thuận Sơn.

Căn cứ kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia và kết quả điều tra ngộ độc cũng như triệu chứng lâm sàng của các bệnh nhân, Chi cục ATVSTP Nghệ An nhận định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Mầm non Thuận Sơn là do vi khuẩn S.aureus (tụ cầu vàng) có trong sữa chua lên men.

Đoàn Chi cục ATVSTP lấy mẫu thức ăn trong ngày 9/5 tại Trường Mầm non Thuận Sơn. Ảnh: Chi cục ATVSTP Nghệ An

Tụ cầu vàng là một loại vi khuẩn tụ cầu có tính độc cao, có thể kháng với nhiều loại kháng sinh nếu người bệnh không tuân thủ điều trị của bác sĩ. Đây là loại vi khuẩn gây nên nhiều bệnh cấp tính nặng, rất khó điều trị và có thể dẫn đến tử vong nếu không được trị liệu kịp thời.

Chi cục ATVSTP Nghệ An đề nghị Sở Y tế phối hợp Sở GD-ĐT chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn bán trú.

Như đã đưa tin, từ 18 - 20h ngày 9/5, sau khi đi học về, nhiều trẻ của Trường Mầm non xã Thuận Sơn có dấu hiệu nôn, mửa, lả người và một số cháu đau bụng.

Trẻ được phụ huynh đưa vào Trạm y tế xã Thuận Sơn trước khi chuyển lên tuyến trên cấp cứu. Ông Lê Đức Hải – Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương, thông tin thêm vào khoảng 21h ngày 9/5, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 76 trẻ.

Bệnh viện đã phải huy động gần 50 cán bộ, nhân viên khẩn trương tiếp hành cấp cứu cho các nạn nhân.