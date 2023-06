Trong buổi tiệc sau show diễn Love Songs, Kim Lý - Hồ Ngọc Hà giao lưu cùng mọi người. Cặp đôi tình tứ, liên tục dành cho đối phương những cử chỉ ân cần.

Trước câu hỏi của giới truyền thông: Anh chị dự định khi nào sẽ tổ chức lễ cưới?, Kim Lý ban đầu tỏ ra ngượng ngùng vì không hiểu câu hỏi tiếng Việt.

Kim Lý - Hồ Ngọc Hà luôn dành tình cảm ngọt ngào cho nhau.

Sau đó, Hà Hồ liền phiên dịch tiếng Anh: "Will you marry me and when? (Anh có cưới em không và khi nào thì tổ chức?). Kim Lý liền trả lời: "Tôi chắn chắn sẽ cưới Hà vào cuối năm nay".

Kim Lý cho biết đang ấp ủ kế hoạch và sẽ công bố sớm với mọi người về ngày giờ và địa điểm cụ thể. “Tôi vẫn đang chuẩn bị và đến thời điểm thích hợp, nó sẽ đến”, anh nói.

Trước đó trong liveshow Love Songs, Hồ Ngọc Hà bày tỏ tình cảm của mình đến Kim Lý trước 2000 khán giả. Nữ ca sĩ cám ơn anh vì đã là người chồng, người cha tốt để cô và các con nương tựa.

Gia đình hạnh phúc của cặp đôi.

Trong phần giao lưu cùng siêu mẫu Thanh Hằng, Hà Hồ cũng nói hôn lễ là dự tính từ lâu của cả hai. Cô mong muốn lễ cưới của mình sẽ diễn ra ở ngoài trời, có sự góp mặt của các con, gia đình và bạn bè thân thiết.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý nên duyên khi hợp tác MV Cả một trời thương nhớ năm 2017. Từ quan hệ đồng nghiệp, họ phát triển tình cảm và trở thành vợ chồng.

Tháng 11/2020, Hồ Ngọc Hà sinh nhóc tỳ Lisa và Leon, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc được Kim Lý cầu hôn ngay tại bệnh viện. Mặc dù đã có con chung nhưng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chưa tổ chức lễ cưới.