Chiều 7/6, Công an xã Vật Lại (huyện Ba Vì, Hà Nội) cho biết, đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh cán bộ của Tổng Công ty Viễn thông Viettel.

Bà T. được Thiếu tá Nguyễn Văn Công giải thích về thủ đoạn cũng như phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông gây án. (Ảnh: CACC)

Trước đó, ngày 24/5, bà P.T.T. (SN 1962, ở xã Vật Lại) nhận được nhiều cuộc gọi từ số điện thoại của người đàn ông xưng là cán bộ "Công ty Viễn thông Viettel Quân đội" với nội dung có người mạo danh thông tin tên, tuổi của chồng bà T. đăng ký số điện thoại sang Trung Quốc và nợ cước phí hơn 8 triệu đồng.

Ngay sau đó người lạ yêu cầu bà T. viết đơn trình báo rồi kết nối điện thoại của bà T. tới số điện thoại khác để trình báo. Đối tượng dùng số điện thoại này mạo danh là cán bộ cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Do lo sợ bà T. đã đến trụ sở Công an xã Vật Lại để trình báo. Thiếu tá Nguyễn Văn Công - Trưởng Công an xã trực tiếp giải thích, tuyên truyền cho bà T. về thủ đoạn cũng như phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông gây án. Đồng thời, nhắc nhở bà T. không nghe, không làm theo yêu cầu của đối tượng.

Thời gian qua Công an huyện Ba Vì đã nhiều lần tuyên truyền khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.