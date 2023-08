Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở chế biến thịt lợn tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 9 giờ ngày 16/8, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường Long Bình, Trạm Thú y thành phố Biên Hòa tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ, sơ chế thịt heo tại địa chỉ khu phố 5, phường Long Bình do bà D.T.K (46 tuổi) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang sơ chế khoảng 1,2 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã tím tái, bốc mùi hôi thối, không có tem dấu và bao bì kiểm tra thú y, không đảm bảo vệ sinh thú y.

Bà D.T.K khai nhận số thịt heo trên là thịt của các con heo đã chết do bệnh, được bà mua từ các trang trại ở thành phố Long Khánh và các địa bàn lân cận mang sơ chế chuẩn bị bán lại cho khách hàng ở Bình Dương và các địa phương thì bị phát hiện.

Công an thành phố Biên Hòa đã lập hồ sơ vụ việc đề xuất xử lý đối với bà D.T.K, đồng thời buộc tịch thu, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm động vật không đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh thú y.