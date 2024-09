Ngày 25/9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hà Nội công bố thông tin xử lý vi phạm tổ chức đảng và đảng viên liên quan gói thầu “Thi công xây dựng cầu đoạn từ trụ 25 đến trụ 47 thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2”, do liên danh Công ty cổ phần phát triển xây dựng thương mại Thuận An (gọi tắt là Công ty Thuận An) và Công ty Cổ phần Cầu 7 Thăng Long thực hiện.

Trước đó, UBKT Thành ủy Hà Nội đã họp, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Ban Giao thông nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các đảng viên có liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với gói thầu nêu trên.

Theo kết luận của UBKT Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Ban Giao thông đã vi phạm nghiêm trọng quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số lãnh đạo, cán bộ, đảng viên vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu; các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm Quy định 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

UBKT Thành ủy Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy Ban Giao thông nhiệm kỳ 2020 - 2025; cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Trịnh Văn Thanh, Phó trưởng Phòng Quản lý thực hiện dự án 2 và ông Lê Văn Măng, viên chức Phòng Quản lý thực hiện dự án 2.

UBKT Thành ủy Hà Nội cũng quyết định cảnh cáo ông Nguyễn Chí Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Giao thông và ông Phạm Văn Duân, Phó Giám đốc Ban Giao thông.

Kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, nguyên Phó Giám đốc Ban Giao thông và ông Nguyễn Đình Đán, ông Vũ Tiến Bình, viên chức Phòng Quản lý thực hiện dự án 2.

Hình ảnh cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: Trung Sơn

Ngày 24/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp, quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Phạm Hoàng Tuấn, nguyên Giám đốc Ban Giao thông và ông Đỗ Đình Phan, Phó Giám đốc Ban Giao thông.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng đã quyết định cho ông Nguyễn Chí Cường thôi giữ chức vụ Giám đốc Ban Giao thông; cho ông Phạm Văn Duân thôi giữ chức Phó Giám đốc Ban Giao thông.

Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 khởi công đầu năm 2021, hoàn thành và thông xe, đưa vào khai thác sử dụng vào tháng 8/2023. Tại dự án này, nhà thầu Công ty Thuận An đã liên danh với Công ty Cổ phần Cầu 7 Thăng Long trúng thầu thực hiện gói thầu thi công xây dựng một phần cầu.

Giá trị hợp đồng của gói thầu thuộc dự án là gần 290 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Thuận An thi công các hạng mục có tổng giá trị hơn 209 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Cầu 7 Thăng Long là hơn 80 tỷ đồng.

Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cơ quan công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 6 người. Trong đó, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An bị bắt về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.