Ký ức kinh hoàng của 5 cô gái bị lừa bán vào quán karaoke ở Cần Thơ

Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Bích Phượng (41 tuổi, ngụ tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Hoàng Phong (18 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi "Mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi”.

Đây là vụ án do Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp với Công an huyện Cờ Đỏ phát hiện, triệt phá.

Cụ thể, vụ án xảy ra tại quán karaoke Thu Ngân 2 (thị trấn Cờ Đỏ) do Phượng làm quản lý. 5 cô gái trẻ được Phượng mua với giá 250 triệu đồng, thông qua sự giới thiệu của Phong.

Hiện cơ quan điều tra giải cứu an toàn cho 5 cô gái trẻ, quê ở Ninh Thuận, Gia Lai, Long An, Đắk Lắk.

Bị can Lê Thị Bích Phượng

Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận từng làm chung tại quán karaoke ở TP Cần Thơ nên có mối quan hệ quen biết với Phượng. Thông qua các mối quan hệ xã hội, Phong nhận được hình ảnh của 5 cô gái nêu trên.

Phong biết Phượng đang là quản lý tiếp viên phục vụ của quán karaoke Thu Ngân 2 nên liên lạc với bà ta và gửi hình ảnh, thông tin của các cô gái.

Phong nói với Phượng, các nạn nhân thiếu nợ chủ quán karaoke và muốn bán để trừ nợ. Sau khi xem thông tin từng người, Phượng đồng ý bỏ ra hơn 250 triệu đồng để mua các cô gái về làm tại quán karaoke. Khi về quán, Phượng bắt các nạn nhân viết giấy nhận nợ với số tiền từ 41 đến 70 triệu đồng/người.

Bà Phượng yêu cầu các cô gái phải ở tại quán để làm việc trừ nợ, kể cả tiền khách “bo” cũng phải nộp lại. Hàng ngày, sinh hoạt của các nạn nhân do Phượng và hai nhân viên dưới quyền trực tiếp quản lý.

Các nạn nhân chỉ biết làm việc và không thể liên lạc ra ngoài để nhờ sự cầu cứu hoặc giúp đỡ từ người khác để thoát khỏi cơ sở này.

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân còn nhỏ tuổi và đa số đều là người dân tộc miền núi ít hiểu biết nên sợ và nghe theo lời các đối tượng, chấp nhận đi làm nhân viên phục vụ karaoke.

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn buộc nạn nhân ghi giấy nhận nợ từ 15-20 triệu đồng/người. Sau đó, bọn chúng bán các cô gái cho các đối tượng khác có nhu cầu tuyển về làm nhân viên phục vụ quán karaoke, massage.

Đối tượng mua sau phải bỏ tiền ra trả cho các đối tượng đã mua trước và nhận nạn nhân về làm việc để trừ nợ.

Ký ức kinh hoàng

Là nạn nhân, thiếu nữ Huệ (quê Long An) kể, trước đây em đi làm thuê cho người quen gần nhà. Trong lúc lên mạng xã hội, Huệ quen biết với cô gái tên Mai và được giới thiệu đến làm quán cà phê ở huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai).

Sau đó, Huệ và Mai lại được người khác rủ đi làm trong quán karaoke ở TP.HCM. Hai cô gái này được mô tả công việc là ngồi uống bia với khách, chi phí đi lại đã có người khác lo.

Tuy nhiên, sau đó, Huệ cùng Mai được hướng dẫn đặt xe đến quán ăn ở tỉnh Bình Dương. Tại đây, hai cô gái trẻ được nam thanh niên khoảng 25 tuổi đến đón và trả tiền xe 1,6 triệu đồng.

Người này chở hai cô gái đến một căn nhà không rõ địa chỉ và đã có người khác chờ sẵn. Huệ và bạn đi cùng bị ép làm massage kích dục. Nạn nhân không đồng ý thì bị buộc phải trả lại tiền xe. Theo lời của Huệ, do tình thế bắt buộc vì không có tiền, không biết cầu cứu ai, căn nhà lại chốt cửa và bên trong có 3 người đàn ông nên nạn nhân lo sợ, đồng ý làm massage.

“Tôi và Mai được hai thanh niên chở đến tiệm massage ở TP Thủ Dầu Một. Chúng tôi được đưa vào phòng ở chung với mấy cô gái khác và chờ quản lý về. Trong thời gian này, tôi và Mai bàn bạc thống nhất không đồng ý làm, xin nghỉ”, Huệ kể lại.

Khi quản lý tiệm massage về nghe hai cô gái đòi nghỉ thì anh ta yêu cầu phải trả 13 triệu đồng, trong đó 5 triệu là tiền hồ sơ/người và 3 triệu là tiền ăn uống và tiền xe.

Người quản lý yêu cầu trong vòng 30 phút các cô gái phải trả 13 triệu đồng. Sau đó, anh ta nói sẽ liên hệ với quán khác để đưa hai cô gái sang đó làm. Khi đó, Huệ và bạn được quản lý thông báo số tiền nợ đã lên 40 triệu đồng.

Từ tiệm massage, hai cô gái được đến một ngôi nhà khác gặp người phụ nữ tên Y. “Vào nhà, chị Y. kêu tôi viết một giấy nợ số tiền 45 triệu đồng. Chị Y. nói sẽ đưa tôi xuống Cần Thơ”, thiếu nữ Huệ nói.

Sau đó, Huệ cùng hai cô gái khác được bà Y. chở đến Cần Thơ giao cho Phượng để làm việc tại quán karaoke Thu Ngân 2 như nói trên. Tại đây, Huệ được yêu cầu ký vào giấy nhận nợ 50 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Hoàng Phong, người lừa bán các cô gái vào quán karaoke

Một nạn nhân khác là Lan (16 tuổi, quê Ninh Thuận) kể, trong lúc làm công nhân chế biến gỗ tại Bình Dương, được một người bạn rủ đến phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát) để làm việc khác lương cao.

Lan cùng bạn đón taxi đến nơi và gặp người đàn ông tên Tr. (chưa rõ lai lịch). Khi gặp ông Tr., Lan bị người này đưa đến nhà nghỉ và ép buộc quan hệ. Sau đó, Lan được ông Tr. đưa đến Cần Thơ. Trên đường đi, ông Tr. nói Lan phải nhận nợ 42 triệu đồng.

Khi đến Cần Thơ, Lan được đưa đến karaoke Thu Ngân 2 để giao cho Phượng. “Tôi thấy bà Phượng lấy 42 triệu đồng đưa cho ông Tr.”, thiếu nữ Lan kể lại.

Các nạn nhân còn lại kể, ban đầu làm công nhân tại tỉnh Bình Phước. Do công việc vất vả, cả hai muốn tìm công việc khác. Sau khi xem thông tin trên mạng, cả hai đón xe đến Bình Dương vì được hứa “việc nhẹ nhàng lương cao”.

Theo sự chỉ dẫn của đối tượng đã liên lạc qua mạng xã hội, cả hai thuê xe đến Bình Dương thì có người trả tiền, sau đó đưa đến quán cà phê. Sau khi chụp hình, cả hai được hỏi muốn làm quán cà phê chòi, massage hay karaoke. Người này hứa nếu làm quán karaoke, lương mỗi tháng khoảng 30 đến 40 triệu đồng. Sau đó cả hai được đưa đến Biên Hòa, giao cho người phụ nữ tên Y.

Sau đó, các cô gái được Phong chở đến Cần Thơ và giao cho bà Phượng. Tại Cần Thơ, hai cô gái bị nhóm của Phượng buộc phải ghi giấy nhận nợ số tiền 70 triệu đồng.

Cô gái tên Diễm (ngụ Gia Lai) cũng tìm việc trên Facebook, sau đó bị lừa đến Bình Dương. Diễm cũng được đưa đến Cần Thơ giao cho bà Phượng và bị bắt nhận nợ hơn 41 triệu đồng.

“Tại đây, Phượng chỉ chúng tôi cách phục vụ rót bia, gắp đá, bấm bài cho khách hát karaoke. Khách bo tiền là phải đưa lại hết cho bà Phượng, vì đã chuộc chúng tôi về từ Phong nên phải làm để trừ tiền trả nợ”, Diễm nói.

* Tên các cô gái là nạn nhân trong bài đã được thay đổi