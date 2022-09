'Lột mặt' nhóm người bán 5 cô gái vào ‘động quỷ’

Thời gian qua, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an các tỉnh, thành đã phát hiện, triệt xóa hàng loạt ổ, nhóm mua bán người tại các cơ sở kinh doanh karaoke và massage.

Thủ đoạn là thông qua mạng xã hội, một số người giả là quản lý, chủ cơ sở cần tuyển dụng nhân viên nữ làm việc nhẹ nhàng, sau đó lừa bán nạn nhân vào các cơ sở karaoke và massage. Nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin, đã bị sập bẫy của những nhóm lừa đảo, buôn người.

Tại Cần Thơ, cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Hoàng Phong (18 tuổi, quê Đồng Nai) và Lê Thị Bích Phượng (41 tuổi, quê Kiên Giang) về hành vi “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Đây là vụ án xảy ra tại quán karaoke Thu Ngân 2 (huyện Cờ Đỏ). Có 5 cô gái từ 14 đến 22 tuổi, ngụ tại Long An, Ninh Thuận, Gia Lai và Đắk Lắk bị bán vào quán karaoke nói trên, với giá 250 triệu đồng.

Thiếu nữ 14 tuổi cầu cứu

Hồi tháng 2/2022, em L. (14 tuổi, quê ở Long An), lên Facebook tìm việc làm và gặp tin quảng cáo: “tuyển nhân viên nữ với mức lương cao”. Tưởng “việc nhẹ, lương cao”, L. liên hệ với “nhóm tuyển dụng”.

“Họ nói với em chỉ làm nhân viên phục vụ quán cà phê ở TP.HCM với mức lương cao”, thiếu nữ này kể lại. Khi gặp mặt, nhóm buôn người đưa thiếu nữ 14 tuổi vào phòng trọ, buộc chọn lựa làm quán karaoke hay massage. Bọn chúng đe dọa thiếu nữ và nói nếu muốn về phải trả tiền chuộc.

Bị can Phượng. Ảnh: Công an cung cấp

Cán bộ điều tra cho biết, các thiếu nữ, cô gái bị lừa vào quán karaoke Thu Ngân 2 còn nhỏ tuổi và đa số đều là người dân tộc miền núi ít hiểu biết. Các em sợ, nghe theo lời các đối tượng, chấp nhận đi làm nhân viên phục vụ karaoke.

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn buộc các cô gái ghi giấy nhận nợ với số tiền khoảng từ 15 đến 20 triệu đồng/em.

Sau đó, chúng liên hệ với chủ, quản lý các quán karaoke, massage để “nhượng” các cô gái lại, với điều kiện phải bỏ tiền ra trả và nhận các cô gái về làm trừ nợ.

“Nhóm tuyển dụng” nói trên chụp hình và ghi thông tin các cô gái rồi gửi cho bị can Phong và nói “các cô gái đang nợ chủ quán từ 35 đến 65 triệu đồng/em”.

Bọn chúng hỏi bị can Phong có quán karaoke nào “sang tay” các cô gái này lại không. Nếu giới thiệu được, bị can Phong sẽ được cho tiền hoa hồng.

Bị can Phong và bà Phượng từng làm chung quán karaoke với nhau ở TP Cần Thơ nên quen biết. Phong biết bà Phượng hiện đang là quản lý tiếp viên phục vụ của quán karaoke Thu Ngân 2, ở TP Cần Thơ.

Phong liên lạc với bà Phượng và gửi hình ảnh, thông tin của cô gái, đồng thời nói “các bé này đang thiếu nợ chủ quán karaoke và chủ muốn bán để trừ nợ”.

Sau khi xem hình ảnh, thông tin các thiếu nữ, bà Phượng đồng ý trả tiền để nhận các em về làm nhân viên phục vụ quán karaoke để trừ nợ.

Bà Phượng bỏ ra 250 triệu đồng để mua các cô gái. Khi về quán karaoke Thu Ngân 2, bà Phượng lại tiếp tục bắt các cô gái viết giấy nhận nợ với số tiền tăng lên từ 41 đến 70 triệu đồng/em.

Bà ta yêu cầu các cô gái phải ở tại quán để làm việc trừ nợ. Tiền khách “tip” các cô gái cũng phải nộp lại cho bà Phượng. Lúc sống tại quán, các em bị giữ điện thoại, đi đâu cũng phải có sự giám sát của các nhân viên của Phượng.

Trong lúc làm việc tại quán, em L. lợi dụng sơ hở của bà Phượng đã điện thoại cho người thân cầu cứu.

Bị can Phong. Ảnh: Công an cung cấp

Qua kiểm tra, Công an phát hiện trong quán karaoke Thu Ngân 2, có 5 cô gái đang ở tại các phòng trọ trong quán. Những người có liên quan được đưa về trụ sở làm công an để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, bước các đối tượng bị can Phong, Phượng quanh co, chối bỏ hành vi. Song, trước các tài liệu của cơ quan công an thu thập được, cùng với lời tố giác của các nạn nhân, hai bị can này đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Bị ép buộc kích dục cho khách

Ngày 13/9 vừa qua, sau khi tiếp nhận tin báo của bà N.T.N (quê Cà Mau) về việc con gái mình là N.Y.N (14 tuổi) bị lừa bán vào cơ sở massage ở tỉnh Bình Dương, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP Thuận An kiểm tra hành chính cơ sở massage Trà My trên đường Nguyễn Du (phường Bình Hòa).

Cảnh sát đã phát hiện và giải cứu N. cùng nhiều thiếu nữ khác đang làm nhân viên phục vụ tại cơ sở massage. Qua điều tra, tháng 7/2022, cháu N. lên mạng xã hội tìm việc thì quen một người thanh niên (chưa rõ lai lịch), hứa sẽ giới thiệu việc làm lương cao.

Đối tượng này sau đó chở N. đến giới thiệu cho Lê Đình Quân (37 tuổi, ngụ Bình Dương) là chủ quán massage Thiên Đường và lấy 30 triệu tiền môi giới.

Quân ép cháu N. phải viết giấy nợ 40 triệu đồng gọi là tiền chi phí tuyển dụng và sẽ trừ dần vào lương khi làm việc tại cơ sở. N. bị ép phải kích dục cho khách massage nhưng nạn nhân không đồng ý.

Bực tức, Quân đã liên hệ với Lê Văn Kháng (55 tuổi) và Lê Văn Nghiêm (31 tuổi, cùng ngụ Đắk Lắk), chủ và quản lý của cơ sở massage Trà My để bán khoản nợ của cháu N. với số tiền 30 triệu đồng.

Tại cơ sở massage Trà My, N. bị ép phải thực hiện hành vi kích dục cho khách massage. N. không chịu được sự ép buộc của các đối tượng nên tìm cách liên hệ với gia đình để nhờ giải cứu.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An sau đó đã bắt giữ Quân, Kháng và Lê để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Còn tại Đồng Nai, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với Kiều Công Cảnh (70 tuổi) và Kiều Hoài Phước Anh (là con trai ông Cảnh) để điều tra về các hành vi “mua bán người dưới 16 tuổi” và “bắt giữ người trái pháp luật”.

Giữa tháng 8/2022, Công an huyện Long Thành kiểm tra cơ sở massage Mi Mi Ngọc do cha con ông Cảnh làm chủ, phát hiện có 4 nhân viên nữ bên trong cơ sở. Trong đó có hai cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên.

Cơ sở massage của cha con ông Kiều Công Cảnh ở Đồng Nai - Ảnh: CTV

Nạn nhân cho biết trước đó có lên Facebook tìm việc rồi quen biết với một phụ nữ tên Thạch Thị Kim Đào (chưa rõ lai lịch). Người này nói giới thiệu việc làm cho hai cô gái trẻ, sau đó thuê ôtô đến đón đi nhận việc.

Đào đã giao hai thiếu nữ cho vợ chồng tên Liêm và Phụng (chưa rõ lai lịch), quản lý một cơ sở massage ở huyện Trảng Bom. Nạn nhân không đồng ý, đòi bỏ về.

Liêm yêu cầu hai thiếu nữ phải trả cho Liêm 10 triệu đồng, số tiền thuê xe chở đến. Do không có tiền trả, hai nạn nhân chấp nhận ở lại làm nhân viên massage cho vợ chồng Liêm.

Liêm còn yêu cầu nạn nhân ghi một tờ giấy nợ với số tiền 35 triệu đồng/người và nói đó là số tiền công đào tạo nghề massage. Đến ngày 12/8, vợ chồng Liêm lại bán hai thiếu nữ này cho cơ sở massage của cha con ông Cảnh ở huyện Long Thành với giá 70 triệu đồng. Hàng ngày, hai cô gái cùng các nữ nhân viên khác bị chủ cơ sở ép buộc massage kích dục cho khách.