‘Lá chắn’ bảo vệ bệnh nhân khỏi nguy cơ kháng kháng sinh tại Bệnh viện FV

Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện FV chuyên khám và điều trị tất cả các loại bệnh truyền nhiễm do virus, vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc nấm gây ra; bao gồm cả viêm phổi, lao, viêm màng não, nhiễm trùng xương, viêm nội tâm mạc, viêm gan siêu vi, nhiễm trùng da và mô mềm, nhiễm ký sinh trùng và nấm, các bệnh lây qua đường tình dục, cúm, Covid-19, các bệnh sốt không rõ nguyên nhân, nhiễm trùng do các sinh vật kháng thuốc và điều trị dự phòng do phơi nhiễm sau khi tiếp xúc với dịch cơ thể hoặc mầm bệnh truyền qua máu. Liên hệ hotline Bệnh viện FV (028) 54 11 33 33 để được tư vấn thăm khám điều trị bệnh truyền nhiễm.