Trong bối cảnh kênh nghiệp vụ thị trường mở không thực hiện giao dịch mới, lãi suất liên ngân hàng, lãi suất kỳ hạn qua đêm tiếp tục duy trì ở mức thấp 0,15%. Tuần vừa qua, thanh khoản trên thị trường 2 sôi động với khối lượng giao dịch ở kỳ hạn qua điểm ở mức trung bình khoảng 240 nghìn tỷ đồng/ngày, tăng nhẹ so với tuần trước và cho thấy sự phân bổ thanh khoản trên thị trường không đồng đều giữa các NHTM. Lãi suất huy động tại các Ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục được điều chỉnh giảm 30 điểm cơ bản, cho các kỳ hạn dưới 6 tháng trong khi đó các kỳ hạn dài hơn không có sự thay đổi. Tính đến hiện tại, lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng tại Ngân hàng thương mại nhà nước vào khoảng 2,8%/năm, thấp hơn 50 điểm cơ bản so với giai đoạn 2021 trong khi các Ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân niêm yết ở mức cao hơn, 3,5%/năm và cao hơn 20 điểm cơ bản so với giai đoạn 2021.