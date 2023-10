Theo số liệu mới nhất do NHNN công bố, tính đến cuối tháng 7/2023, số dư tiền gửi của cư dân vào hệ thống ngân hàng lập kỷ lục mới 6.389.593 tỷ đồng, tăng thêm 6.707 tỷ đồng so với tháng trước, và tăng 8,93% kể từ đầu năm. Sau 1 năm, kể từ cuối tháng 8/2022, tổng số dư tiền gửi tiết kiệm của dân cư đã tăng hơn 752.000 tỷ đồng Trong khi đó, số dư tiền gửi của các tổ chức kinh tế tính đến tháng 7/2023 đạt 5.909.707 tỷ đồng, giảm hơn 74.000 tỷ đồng so với tháng 6.