{"article":{"id":"2226776","title":"Lãi suất ngân hàng hôm nay 14/12/2023: 2 nhà băng giảm tiếp lãi suất","description":"Lãi suất ngân hàng hôm nay 14/12/2023 ghi nhận thêm hai nhà băng giảm lãi suất là VIB và VPBank. Lãi suất tại các ngân hàng còn lại không thay đổi.","contentObject":"<p>Trong sáng nay, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố giảm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn khác nhau khiến lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 12 tháng cao nhất cũng chỉ 4,8%/năm (với tiền gửi dưới 1 tỷ đồng).</p>

<p>Biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng gửi tiền dưới 1 tỷ đồng của VPBank cho thấy, lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng giảm 0,2%/năm xuống còn 3,5%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng giảm 0,1%/năm xuống còn 3,7%/năm.</p>

<p>Đối với tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng, VPBank giảm 0,2%/năm <strong><a href=\"https://vietnamnet.vn/lai-suat-tag13172411016833496207.html\" title=\"lãi suất\" target=\"_blank\">lãi suất</a></strong> xuống chỉ còn 4,8%/năm. </p>

<p>Lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên: kỳ hạn 12-13 tháng là 5,3%/năm và kỳ hạn 15-36 tháng có lãi suất 5,1%/năm. </p>

<p>Trên đây là lãi suất dành cho tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. VPBank có chính sách cộng thêm 0,1%/năm lãi suất cho lần lượt các mức tiền gửi khác nhau gồm: từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng, từ 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng và từ 10 tỷ đồng trở lên.</p>

<p>Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) hôm nay cũng vừa điều chỉnh giảm lãi suất huy động một số kỳ hạn tiền gửi.</p>

<p>Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được VIB công bố, lãi suất huy động các kỳ hạn 3 và 4 tháng lần lượt giảm 0,3 và 0,1%/năm xuống còn 4% và 4,2%/năm.</p>

<p>Lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 đến 8 tháng cũng được VIB giảm 0,1%/năm xuống còn 5%/năm kể từ hôm nay.</p>

<p>Các kỳ hạn còn lại được nhà băng này giữ nguyên lãi suất. Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng có lãi suất 3,8%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 3,9%/năm, kỳ hạn 5 tháng 4,3%/năm, các kỳ hạn 9-11 tháng là 5,2%/năm, kỳ hạn 15-18 tháng 5,6%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 5,8%/năm.</p>

<p>Đây là lần đầu tiên VIB giảm lãi suất huy động trong tháng 12, trước đó ngân hàng từng hai lần điều chỉnh giảm lãi suất trong tháng 11.</p>

<p>Ngoài VIB và VPBank điều chỉnh lãi suất huy động, lãi suất tại các ngân hàng còn lại không thay đổi. Trước đó, thị trường chứng kiến 4 “ông lớn” gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank lần lượt giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục chỉ trong vòng 3 ngày đầu tiên của tuần này.</p>

<p>Như vậy, kể từ đầu tháng 12 đến nay đã có 14 ngân hàng giảm lãi suất huy động là HDBank, Techcombank, Eximbank, KienLongBank, SCB, PGBank, MB, MSB, NamA Bank, ABBank, Vietcombank, BIDV, VIB, VPBank.</p>

<p>Trong đó, BIDV là ngân hàng đã giảm lãi suất 2 lần kể từ đầu tháng. </p>

<table border=\"1\" style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; height: 1065.49px;\">

<tbody>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"height: 28.7969px; width: 100%;\" colspan=\"7\"><strong>BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 14 THÁNG 12</strong></td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\"><strong>NGÂN HÀNG</strong></td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\"><strong>1 THÁNG</strong></td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\"><strong>3 THÁNG</strong></td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\"><strong>6 THÁNG</strong></td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\"><strong>9 THÁNG</strong></td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\"><strong>12 THÁNG</strong></td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\"><strong>18 THÁNG</strong></td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">PVCOMBANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,65</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">3,65</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,7</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">6</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">HDBANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,65</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">3,64</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,7</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">6,5</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">OCEANBANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">4,3</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">4,5</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,8</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,8</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">VIETBANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">4</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">5,4</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,8</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">6,2</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">KIENLONGBANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">4,15</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">4,15</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">5,4</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,7</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">6,2</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">NCB</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">4,25</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">4,25</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">5,35</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,45</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,7</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">6</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">VIET A BANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">4,3</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">4,3</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">5,3</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,3</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">6</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">BAOVIETBANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">4,2</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">4,55</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">5,3</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,4</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">6</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">GPBANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">4,05</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">4,05</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">5,25</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,35</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,45</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,55</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">SHB</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,5</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,4</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">6,1</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">BAC A BANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">4</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,3</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,85</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">ABBANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,2</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">3,5</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,5</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">4,3</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">4</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">LPBANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">4</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">6</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">OCB</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">4</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,4</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">6,1</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">CBBANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">4,2</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">4,3</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,4</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">BVBANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">3,9</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">5,05</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,55</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">VIB</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">4</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">5</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\"></td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">NAMA BANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,3</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">4</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">4,9</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,7</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">6,1</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">SAIGONBANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,3</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">3,5</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">4,9</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,4</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">DONG A BANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,9</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">3,9</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">4,9</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,4</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">VPBANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,5</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">3,7</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">4,8</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,8</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,3</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">TPBANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,6</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">4,8</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\"></td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,35</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,7</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">EXIMBANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,6</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">3,9</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">4,8</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,7</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">SCB</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,55</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">3,75</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">4,75</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,85</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,45</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,45</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">MSB</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">4,7</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,4</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">6,2</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">SACOMBANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,6</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">4,7</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,95</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">TECHCOMBANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,45</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">3,75</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">4,65</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,7</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">4,85</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">4,85</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">PGBANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,1</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">3,3</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">4,6</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,8</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">MB</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,1</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">3,4</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">4,6</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,7</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">SEABANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">4</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">4,6</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,75</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">ACB</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">3,3</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">3,5</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">4,6</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,65</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">4,7</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\"></td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">AGRIBANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">2,7</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">3,3</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">4,2</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,2</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">BIDV</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">2,7</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">3,1</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">4,1</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,1</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">VIETINBANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">2,6</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">3</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">4</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">5</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">5</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 24.0196%; height: 28.7969px;\">VIETCOMBANK</td>

<td style=\"width: 12.0098%; height: 28.7969px;\">2,2</td>

<td style=\"width: 13.3578%; height: 28.7969px;\">2,5</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">3,5</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">3,5</td>

<td style=\"width: 13.1127%; height: 28.7969px;\">4,8</td>

<td style=\"width: 11.7647%; height: 28.7969px;\">4,8</td>

</tr>

</tbody>

