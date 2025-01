Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 3-9 tháng và giảm các kỳ hạn từ 12-36 tháng từ hôm nay.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến, kỳ hạn từ 1-2 tháng được giữ nguyên ở mức 2,4%/năm.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn từ 3-5 tháng tăng 0,1%/năm lên 3%/năm. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn từ 6-9 tháng tăng 0,1%/năm lên 3,7%/năm.

Ở chiều ngược lại, Agribank giảm 0,1%/năm lãi suất các kỳ hạn từ 12-36 tháng, kỳ hạn 12-18 tháng là 4,7%/năm, 24-36 tháng là 4,8%/năm.

Trong nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, VietinBank, và Vietcombank - nhóm big4), Agribank thường xuyên cập nhật biểu lãi suất mới nhiều hơn. Lần gần nhất Agribank điều chỉnh lãi suất là ngày 15/11/2024.

Trong khi đó, lần gần nhất điều chỉnh lãi suất đối với BIDV là ngày 22/7/2024, với VietinBank là ngày 3/6/2024. Thậm chí, lần gần nhất điều chỉnh lãi suất của Vietcombank là ngày 1/4/2024.

Mức chênh lệch lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 12 tháng giữa Agribank với 3 ngân hàng còn lại trong nhóm big4 ngày càng lớn.

Hiện lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng tại Agribank cao hơn 0,4%/năm so với BIDV và VietinBank, đồng thời cao hơn tới 0,8%/năm so với lãi suất do Vietcombank niêm yết.

Biểu đồ lãi suất tại 4 NHTMNN ngày 3/1/2025.

Lãi suất ngân hàng các kỳ hạn từ 3-5 tháng tại Agribank cũng đang cao hơn 0,3%/năm so với BIDV và Vietinbank, và cao hơn 0,4%/năm so với Vietcombank.

Với các kỳ hạn tiền gửi từ 6-9 tháng, lãi suất ngân hàng Agribank cao hơn 0,4%/năm so với BIDV và VietinBank, đồng thời cao hơn tới 0,8%/năm so với Vietcombank.

Đối với kỳ hạn 12-18 tháng, lãi suất ngân hàng Vietcombank đang thấp hơn 0,1%/năm so với 3 ngân hàng còn lại.

Với mức 5%/năm, VietinBank đang dẫn đầu nhóm big4 về lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24-36 tháng. Mức lãi suất này cao hơn lần lượt 0,1% và 0,2%/năm so với BIDV và Agribank, đồng thời cao hơn tới 0,3%/năm so với Vietcombank.

Tháng đầu tiên của năm mới 2025 đã có 4 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm: Agribank, Bac A Bank, NCB, MBV. Tuy nhiên, NCB và Agribank cũng đồng thời giảm lãi suất các kỳ hạn 12-36 tháng. Cùng giảm lãi suất còn có ABBank và SeABank.