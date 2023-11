NHNN sẽ linh hoạt sử dụng kênh tín phiếu? Trên kênh thị trường mở, NHNN thực hiện đấu thầu lãi suất tín phiếu NHNN tạm dừng phát hành tín phiếu sau khi phát hành 15.000 tỷ đồng với lãi suất 1,2% vào tuần trước. Trong khi đó, với 65 nghìn tỷ đồng đáo hạn vào tuần trước, tổng khối lượng tín phiếu đang lưu hành trên thị trường giảm mạnh về mức 154,65 nghìn tỷ đồng (từ mức 204,65 nghìn tỷ) vào cuối tuần. Đối với lãi suất liên ngân hàng, lãi suất kỳ hạn qua đêm tiếp tục hạ nhiệt và kết tuần qua ở mức 0,74% - giảm 20 điểm cơ bản so với tuần trước đó. Từ cuối tháng 9, dưới diễn biến bất lợi từ đồng USD quốc tế và để giảm áp lực lên tỷ giá, NHNN đã phát hành lượng lớn tín phiếu ra thị trường nhằm điều tiết lãi suất trên thị trường 2 lên mức hợp lý hơn, giảm tình trạng đầu cơ chênh lệch lãi suất. Áp lực lên tỷ giá đã phần nào được hạ nhiệt kể từ đầu tháng 11, khi chỉ số DXY đã đảo chiều giảm nhẹ (giảm -0.8% so với cuối tháng 10) hay các đồng tiền là quốc gia có đối tác thương mại lớn với Việt Nam cũng đã lên giá đáng kể (như KRW tăng 2,5%, EUR tăng 0,93% hay THB tăng 0,82%). Do vậy, động thái ngưng phát hành tín phiếu của NHNN một mặt xuất phát từ nguyên nhân trên, và một mặt đến từ nhu cầu từ NHTM trên kênh tín phiếu sẽ giảm trong bối cảnh các NHTM cần phải chuẩn bị thanh khoản cho mùa cao điểm tín dụng vào cuối năm. Tuy nhiên, theo đánh giá của SSI Research, rủi ro về tỷ giá vẫn còn hiện hữu khi chênh lệch lãi suất vẫn ở mức lớn, và nhiều khả năng NHNN sẽ linh hoạt sử dụng kênh tín phiếu (có thể với các kỳ hạn ngắn hơn) nếu cần thiết.