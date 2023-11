Liên quan đến dự án Nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khu Công nghiệp Phú Hội (NƠXH Phú Hội), huyện Đức Trọng, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và chủ đầu tư về tiến độ thực hiện dự án.

Dự án NƠXH Phú Hội, huyện Đức Trọng do Công ty Cổ phần đầu tư Nhà An Bình (Công ty Nhà An Bình; trụ sở chính tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ đầu tư.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án NƠXH Phú Hội đã được khởi công ngày 23/6/2023, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 3/2025. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế thì hiện dự án này chưa được triển khai thi công xây dựng.

Chủ đầu tư tổ chức khởi công dự án NƠXH Phú Hội rình rang nhưng sau đó không có động thái xây dựng. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Do đó, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan làm việc cụ thể với Công ty Nhà An Bình để yêu cầu chủ đầu tư này xác định lộ trình đầu tư chi tiết theo tháng hoặc theo quý, cam kết thực hiện dự án theo tiến độ được chấp thuận. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18/11/2023.

Công ty Nhà An Bình có trách nhiệm khẩn trương lập lộ trình, tiến độ đầu tư dự án chi tiết và cam kết thực hiện đúng tiến độ đề ra. Các nội dung này phải gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 9/11/2023.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty Nhà An Bình tổ chức ngay việc thi công dự án trong tháng 11/2023. Trường hợp doanh nghiệp này không đầu tư hoặc không thực hiện đúng cam kết, vi phạm đến mức phải chấm dứt thực hiện dự án thì các cơ quan liên quan tiến hành chấm dứt và thu hồi dự án.

Như VietNamNet đã thông tin, ngày 23/6/2023, Công ty Nhà An Bình đã tổ chức lễ khởi công dự án NƠXH Phú Hội. Đến dự lễ khởi công có nhiều lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành của Lâm Đồng. Tuy nhiên, sau lễ khởi công rình rang này, chủ đầu tư không có động thái xây dựng dự án.

Dự án NƠXH Phú Hội được xây dựng trên diện tích đất 1,8ha với quy mô 4 khối nhà chung cư. Trong tổng số 371 căn hộ tại dự án có 303 căn NƠXH và 68 căn nhà ở thương mại, tổng mức đầu tư khoảng 206 tỷ đồng.