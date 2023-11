{"article":{"id":"2218382","title":"Làm lờ, đó ở Quảng Ninh: Giá bán rẻ mạt, sợ nghề thất truyền","description":"Làng nghề truyền thống Hưng Học, phường Nam Hoà, TX Quảng Yên, Quảng Ninh hiện chỉ còn vài hộ dân làm thuyền nan, đan lờ, dậm, đó bắt thuỷ sản.","contentObject":"<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UU1Q.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p>Làng Hưng Học từ xưa đã nổi tiếng với nghề làm ngư cụ, đan thuyền nan để phục vụ <a href=\"https://vietnamnet.vn/doi-song\" title=\"đời sống\" target=\"_blank\">đời sống</a> bà con trên đảo Hà Nam. Trước đây, nhà nào trong làng cũng rôm rả tiếng chẻ tre, tách nứa và cười nói của mọi người ngồi đan thuyền, làm ngư cụ như lờ, dậm, đó.</p>

<p>Những ngư cụ được làm thủ công từ làng Hưng Học có độ bền cao, phù hợp với việc đánh bắt thuỷ, hải sản theo con nước của người dân trên đảo.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-244ng-thuan-1555.jpg?width=768&s=q008ZhkQyf-iGGWwsfiayQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-244ng-thuan-1555.jpg?width=1024&s=hn071CDzz1dn66skj_Y5hA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-244ng-thuan-1555.jpg?width=0&s=-8l3Qbt_aUjQ7LVl6_kxJw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-244ng-thuan-1555.jpg?width=768&s=q008ZhkQyf-iGGWwsfiayQ\" alt=\"W-244ng-thuan.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-244ng-thuan-1555.jpg?width=260&s=Iag6meDOfdWKWRh9aVr2Fw\"></picture>

<figcaption>Gia đình ông Thuận là một trong những hộ dân hiếm hoi còn theo nghề truyền thống làm ngư cụ ở làng Hưng Học</figcaption>

</figure>

<p>Hiện tại, nghề này dần mai một khi chỉ còn lác đác vài hộ dân giữ được nghề truyền thống địa phương. Bởi, những người còn làm nghề đều đã cao tuổi, lớp trẻ sau khi học xong cũng thoát ly và tìm những công việc khác có mức lương ổn hơn để đảm bảo cuộc sống.</p>

<p>Ông Vũ Văn Thuận (65 tuổi) là một trong số ít người còn làm ngư cụ ở làng. Hàng ngày, ông vẫn miệt mài làm nguyên liệu bước đầu cho việc tạo ra những sản phẩm ngư cụ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-dan-lo-1556.jpg?width=768&s=wjtIOEF7f9qdHKKhFzhTvw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-dan-lo-1556.jpg?width=1024&s=--CQbsSxAfgmKz00Gdv00Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-dan-lo-1556.jpg?width=0&s=YDr-pU9-EYpd15lEMVhM7A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-dan-lo-1556.jpg?width=768&s=wjtIOEF7f9qdHKKhFzhTvw\" alt=\"W-dan-lo.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-dan-lo-1556.jpg?width=260&s=MIn9lR3g1g45biaQ9dvqIQ\"></picture>

<figcaption>Ngoài đan thuyền nan, vợ ông Thuận hàng ngày vẫn đan lờ, dậm, đó để bán cho người có nhu cầu </figcaption>

</figure>

<p>Tre, nứa sau khi mua về được ông chẻ ra thành những thanh nhỏ, dùng búa đập dập. Tay ông thoăn thoắt vót thanh tre dẹp, đều nhau. Những việc tưởng như nhẹ nhàng nhưng cần thao tác thành thạo và lấy đi của ông gần 1 ngày mới hoàn thành.</p>

<p>\"Không làm thì buồn chân tay, làm ra sản phẩm thì ít người mua, giá thành rẻ. Cũng chính vì lý do này mà nhiều hộ dân trong làng đã không làm nữa, giới trẻ cũng tìm những công việc lương cao hơn. Cứ đà này, thế hệ già mất đi, người trẻ không theo thì nghề của làng thất truyền\", ông Thuận tâm tư.<br><br>Anh Vũ Văn Hùng (39 tuổi, con ông Thuận), là người duy nhất trong gia đình theo nghề của bố. Ông Thuận sơ chế nguyên liệu xong sẽ chuyển cho con đan tre thành tấm rồi làm thuyền nan.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-anh-h249ng-1557.jpg?width=768&s=Qb4K3mebHvpjfOaNNSZ9QQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-anh-h249ng-1557.jpg?width=1024&s=KcicAfF8jm2E37jMK5iJYA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-anh-h249ng-1557.jpg?width=0&s=sTTfJssI_9ico4cdJrXf-Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-anh-h249ng-1557.jpg?width=768&s=Qb4K3mebHvpjfOaNNSZ9QQ\" alt=\"W-anh-h249ng.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-anh-h249ng-1557.jpg?width=260&s=kFVPqhNVdmVV_frdE-pCYA\"></picture>

<figcaption>Anh Hùng (con trai ông Thuận) là người duy nhất trong nhà nối nghiệp làm thuyền nan của bố</figcaption>

</figure>

<p>Xưởng làm thuyền của anh Hùng ở mặt đường, ngay đầu làng Hưng Học, bên trong có hàng tá thuyền lớn, nhỏ đã hoàn thành nhưng chưa có người mua. Tại đây, anh Hùng chỉ có một mình khi vừa làm chủ kiêm thợ làm thuyền và nhân viên chào mời sản phẩm.</p>

<p>Để hoàn thiện 1 chiếc thuyền, anh Hùng phải mất gần nửa tháng nhưng chỉ bán được khoảng 5 triệu đồng. Do có quá nhiều thuyền làm xong nhưng chưa bán được nên hiện tại anh Hùng chỉ làm khi có người đặt hàng từ trước.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-thuyen-nan-1558.jpg?width=768&s=krGA7IMUVST1pvWN1u9scA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-thuyen-nan-1558.jpg?width=1024&s=aZ0c-HvecMdoB_RS8NoMlQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-thuyen-nan-1558.jpg?width=0&s=rdcu6WoTIKqy9lRsO3SWkA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-thuyen-nan-1558.jpg?width=768&s=krGA7IMUVST1pvWN1u9scA\" alt=\"W-thuyen-nan.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-thuyen-nan-1558.jpg?width=260&s=cLMHxABTnxMTj7mV9T12WA\"></picture>

<figcaption>Thuyền nan một thời là phương tiện chủ yếu giúp người dân đảo Hà Nam đi đánh bắt thuỷ, hải sản nay ít người hỏi mua</figcaption>

</figure>

<p>Là một trong những hộ dân chuyển đổi cơ chế thủ công phục vụ đời sống sang thủ công mỹ nghệ, ông Nguyễn Anh Sáu (SN 1957, người dân làng Hưng Học) nay chỉ làm những sản phẩm nhỏ để trưng bày và tham gia hệ thống OCOP Quảng Ninh.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-nguoi-cao-tuoi-1559.jpg?width=768&s=uSPPZDSWHfzlgSbNUaX7Tg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-nguoi-cao-tuoi-1559.jpg?width=1024&s=tkGibc-jGSDhAxupqpZ-6g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-nguoi-cao-tuoi-1559.jpg?width=0&s=oCzPhr-5H5ak8xKSzNi4fQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-nguoi-cao-tuoi-1559.jpg?width=768&s=uSPPZDSWHfzlgSbNUaX7Tg\" alt=\"W-nguoi-cao-tuoi.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-nguoi-cao-tuoi-1559.jpg?width=260&s=zafbeGxkhrFjO_lg2Y7RqA\"></picture>

<figcaption>Trong làng Hưng Học hiện chỉ còn những người cao tuổi theo nghề làm ngư cụ. Thanh niên sau khi học xong sẽ lập nghiệp nơi khác hoặc làm ở những khu công nghiệp</figcaption>

</figure>

<p>Với kinh nghiệm hàng chục năm, tay nghề của ông Sáu thuộc hàng lão luyện của làng khi đã làm ra hàng trăm con thuyền phục vụ người dân đi đánh bắt thuỷ, hải sản.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-244ng-s225u-1560.jpg?width=768&s=dKrYnyaax6Mov7k6N3HbFg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-244ng-s225u-1560.jpg?width=1024&s=rl476oENqRxZdjEzIN2w9Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-244ng-s225u-1560.jpg?width=0&s=-xxF8nODSAhRr4EXF75NVA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-244ng-s225u-1560.jpg?width=768&s=dKrYnyaax6Mov7k6N3HbFg\" alt=\"W-244ng-s225u.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-244ng-s225u-1560.jpg?width=260&s=qFUiW6IBDChsbNfgfrecEA\"></picture>

<figcaption>Ông Sáu đã chuyển sang làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ khi nghề làm thuyền nan và ngư cụ đang mai một dần</figcaption>

</figure>

<p>Tuy nhiên, để duy trì, gia đình ông quyết định thay đổi sang làm thủ công mỹ nghệ. Sản phẩm sẽ bán cho những khách du lịch tìm về làng, trưng bày ở những hội chợ truyền thống. Nhà ông cũng được chính quyền gắn biển \"điểm tham quan du lịch, làng nghề truyền thống đan ngư cụ Hưng Học\".</p>

<p>Mặc dù vậy, ông Sáu vẫn đau đáu nỗi lo thất truyền khi những người con của ông và thanh niên trong làng không ai theo tiếp nghề này.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-diem-du-lich-1561.jpg?width=768&s=coX-a7kCutFZpOSYzFrzkw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-diem-du-lich-1561.jpg?width=1024&s=RvTjaUvtmJHCBdgUOBRpjw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-diem-du-lich-1561.jpg?width=0&s=WL1IcIeNwDS9Or1BBARdVg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-diem-du-lich-1561.jpg?width=768&s=coX-a7kCutFZpOSYzFrzkw\" alt=\"W-diem-du-lich.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-diem-du-lich-1561.jpg?width=260&s=wtegOff5z1OZcdvmrLBuHA\"></picture>

<figcaption>Nhà ông Sáu được gắn biển làm điểm tham quan du lịch nhưng cũng ít người tới</figcaption>

</figure>

<p>\"Trước tôi mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em về việc đan lờ, thuyền nan nhỏ, nhưng cũng chỉ được mấy buổi đầu, các cháu không còn đam mê nên không đến nữa\", ông Sáu buồn bã nói.</p>

<p>Theo Chủ tịch UBND phường Nam Hoà Hoàng Xuân Phong, hiện tại chỉ còn vài hộ dân theo nghề đan thủ công tại địa phương.</p>

<p>Lý giải việc này, ông Phong cho biết do giá thành mỗi sản phẩm không cao, ít người mua, thanh niên học xong thì đi làm ở nơi khác hoặc trong khu công nghiệp.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-cua-h224ng-1562.jpg?width=768&s=Vr23u7746G1exiTYmpJcTw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-cua-h224ng-1562.jpg?width=1024&s=8BBXwYmFlgSqkpC5y4jGjQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-cua-h224ng-1562.jpg?width=0&s=gT7yK-VDaZynJigOMBIexQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-cua-h224ng-1562.jpg?width=768&s=Vr23u7746G1exiTYmpJcTw\" alt=\"W-cua-h224ng.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-cua-h224ng-1562.jpg?width=260&s=xlXh0vdTSlo82z-xql0cIw\"></picture>

<figcaption>Khác hẳn trước đây, làng Hưng Học hiện tại rất ít cửa hàng bán ngư cụ</figcaption>

</figure>

<p>Mặt khác, lượng thuỷ sản ở các sông hiện tại đã giảm, cho nên như cụ đánh bắt như lờ, dậm, đó ít người có nhu cầu mua. Thị trường thuyền làm bằng vật liệu composite đang dần chiếm lĩnh nên lượng người mua thuyền nan giảm đáng kể.</p>

<p>\"Chính quyền địa phương vẫn tạo điều kiện cho những hộ dân theo nghề truyền thống có nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất. Những hộ chuyển đổi làm thủ công mỹ nghệ được hỗ trợ làm bao bì OCOP và quảng bá trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng\", ông Phong thông tin.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-nh224-cao-1563.jpg?width=768&s=cf4lS7fIhII9BDiPf0Mz1Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-nh224-cao-1563.jpg?width=1024&s=fxm9Fi8j8uRDVZ83TahFmQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-nh224-cao-1563.jpg?width=0&s=qHJBhXYOefd9LAhziKL3LQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-nh224-cao-1563.jpg?width=768&s=cf4lS7fIhII9BDiPf0Mz1Q\" alt=\"W-nh224-cao.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-nh224-cao-1563.jpg?width=260&s=qxXAYOPyTmIVsQDz4_HgwQ\"></picture>

<figcaption>Mặc dù nghề truyền thống đã dần mai một nhưng không phủ nhận việc nghề này đã 'thay da đổi thịt' cho nhiều hộ dân làng Hưng Học</figcaption>

</figure>

Ba năm sau khi bức ảnh \"em bé chào đời lườm bác sĩ\" nổi tiếng khắp thế giới, ngoại hình cũng như cuộc sống của nhân vật chính đã thay đổi.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuoc-song-hien-tai-cua-em-be-noi-tieng-khap-the-gioi-vi-luom-bac-si-luc-chao-doi-2221280.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/cuoc-song-hien-tai-cua-em-be-noi-tieng-khap-the-gioi-vi-luom-bac-si-luc-chao-doi-1406.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T20:45:48","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215971","title":"Những cô gái 'trong ô cửa sổ' ở phố đèn đỏ nổi tiếng nhất thế giới","description":"HÀ LAN - Sống ở phố đèn đỏ De Wallen, cả những cô gái hành nghề mại dâm hay người dân quanh đó đều có cách riêng để hoà mình vào không khí nhộn nhịp ấy.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-co-gai-trong-o-cua-so-o-pho-den-do-noi-tieng-nhat-the-gioi-2215971.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nhung-co-gai-trong-o-cua-so-o-pho-den-do-noi-tieng-nhat-the-gioi-1045.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221211","title":"2 cách làm thịt viên sốt cà chua thơm ngon, dễ làm tại nhà","description":"Thịt viên sốt cà chua là món ăn được nhiều người yêu thích. Cùng VietNamNet tìm hiểu 2 cách làm thịt viên sốt cà chua thơm ngon, dễ làm tại nhà nhé.","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/2-cach-lam-thit-vien-sot-ca-chua-thom-ngon-de-lam-tai-nha-2221211.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/2-cach-lam-thit-vien-sot-ca-chua-thom-ngon-de-lam-tai-nha-1072.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T16:47:08","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220338","title":"Nhặt được đứa bé bị bỏ rơi trong đêm mưa tuyết, 30 năm sau điều bất ngờ xảy ra","description":"TRUNG QUỐC - Đứa trẻ người đàn ông nhặt được trong túp lều vào một đêm mưa tuyết hơn 30 năm trước đã mang lại cho ông niềm hạnh phúc mà nhiều người khao khát có được.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhat-duoc-dua-be-bi-bo-roi-trong-dem-mua-tuyet-30-nam-sau-dieu-bat-ngo-xay-ra-2220338.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/anhdd-967.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T15:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220769","title":"Ông bố vừa chạy bộ vừa đẩy 5 con nhỏ lập kỷ lục thế giới","description":"MỸ - Ông bố mê chạy bộ đã lập Kỷ lục Guinness thế giới khi vừa chạy vừa đẩy chiếc xe chở 5 người con. Anh đạt thành tích chạy 1km trong 5 phút 34 giây.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyện lạ","detailUrl":"/doi-song/chuyen-la","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/chuyen-la","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-bo-vua-chay-bo-vua-day-5-con-nho-lap-ky-luc-the-gioi-2220769.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ong-bo-vua-chay-bo-vua-day-5-con-nho-lap-ky-luc-the-gioi-1081.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T14:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213255","title":"Bố tôi ngót 30 năm vừa làm cha, vừa làm mẹ","description":"Vậy là mẹ đã rời xa bố con tôi ngót 30 năm. Quãng thời gian ấy không dài nhưng cũng không ngắn đối với cuộc đời một con người.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-toi-ngot-30-nam-vua-lam-cha-vua-lam-me-2213255.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/bo-toi-323.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:08:58","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220944","title":"Nhan sắc rạng ngời của cô dâu trong đám cưới tặng quà cho khách gần 5 triệu đồng","description":"INDONESIA - Cô gái 19 tuổi, cao 1m7, sở hữu nhan sắc rạng ngời, kết hôn với con trai duy nhất nhà siêu giàu ở Indonesia, gây xôn xao dư luận.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-sac-rang-ngoi-cua-co-dau-trong-dam-cuoi-tang-qua-cho-khach-gan-5-trieu-dong-2220944.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ainu1-50.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T07:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220506","title":"8X đau lòng nghe chồng nói 'tôi phải lén lút ngủ với cô'","description":"Người phụ nữ trong chương trình Hẹn ăn trưa tự nhận vì yêu quá nhiều mà phải chịu cảnh là vợ hợp pháp nhưng không được chung sống cùng chồng. Sau 7 năm sống xa cách, cô lâm vào cảnh trầm cảm kéo dài.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hen-an-trua-tap-402-8x-dau-long-nghe-chong-noi-toi-phai-len-lut-ngu-voi-co-2220506.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/8x-dau-long-nghe-chong-noi-toi-phai-len-lut-ngu-voi-co-1610.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213149","title":"Cuộc tình ngang trái và ngày đoàn tụ đầy nước mắt sau gần 30 năm","description":"Tại phòng xét nghiệm ADN, người đàn ông ôm mặt khóc nức nở khi cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm. Chàng trai ngoại quốc cũng rơi nước mắt khi biết người bên cạnh là cha mình.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuoc-tinh-ngang-trai-va-ngay-doan-tu-day-nuoc-mat-sau-xet-nghiem-adn-2213149.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/cuoc-tinh-ngang-trai-va-ngay-doan-tu-day-nuoc-mat-sau-gan-30-nam-1546.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220721","title":"Giận tím người khi vợ lấy tên nữ đồng nghiệp tôi từng say nắng đặt cho con gái","description":"Vợ nói tôi đã đặt tên cho con trai, tên con gái sẽ do cô ấy đặt. Vợ khẳng định, cái tên này chắc chắn sẽ khiến tôi thích. Tôi không hề biết rằng, cô ấy đang ấp ủ một âm mưu.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toi-gian-vo-tim-nguoi-khi-nhin-thay-ten-con-gai-trong-giay-khai-sinh-2220721.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/gian-tim-nguoi-khi-vo-lay-ten-nu-dong-nghiep-toi-tung-say-nang-dat-cho-con-gai-1550.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T23:05:53","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220435","title":"Cuộc sống hiện tại của bé 3 tuổi từng khiến cả thế giới kinh ngạc vì thông minh","description":"Mỹ - Cô bé xuất sắc đạt được Kỷ lục Guinness thế giới, là người trẻ tuổi nhất ghi danh vào hội những người thông minh nhất thế giới.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyện lạ","detailUrl":"/doi-song/chuyen-la","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/chuyen-la","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuoc-song-hien-tai-cua-be-3-tuoi-tung-khien-ca-the-gioi-kinh-ngac-vi-thong-minh-2220435.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/cuoc-song-hien-tai-cua-co-be-2-tuoi-khien-ca-the-gioi-kinh-ngac-vi-thong-minh-1211.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T18:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220521","title":"Người đàn ông Nhật rơm rớm nước mắt khi chàng trai Việt đến nhà trả ví tiền","description":"Khi được Nghĩa mang chiếc ví tới tận nhà trả lại, người đàn ông Nhật Bản xúc động rơm rớm nước mắt. Ông cúi rạp người cảm ơn và nhất quyết gửi tặng anh một món quà bày tỏ tình cảm.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-nhat-rom-rom-nuoc-mat-khi-chang-trai-viet-den-nha-tra-vi-tien-2220521.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nguoi-dan-ong-nhat-rom-rom-nuoc-mat-khi-chang-trai-viet-den-nha-tra-vi-tien-1129.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T17:00:31","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220487","title":"Nàng dâu về nhà chồng tăng 45kg, chọc ghẹo mẹ chồng tối ngày","description":"“Hai mẹ con hợp nhau tới 90%, con dâu tối ngày chọc ghẹo mẹ chồng. Mẹ chồng cũng không có khoảng cách với con dâu, cảm giác như 2 người bạn”.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/me-chong-nang-dau-tap-357-nang-dau-toi-ngay-choc-gheo-me-chong-2220487.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nang-dau-ve-nha-chong-tang-45kg-choc-gheo-me-chong-toi-ngay-330.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T12:13:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220622","title":"Chàng trai 8X 'biến' đất sét thành hàng trăm mô hình món ăn Việt","description":"Với mong muốn lưu giữ hình ảnh thân thuộc, đậm chất Việt Nam, anh Nguyễn Tấn Đạt (quận 3, TPHCM) đã tự tay nhào nặn, \"biến\" đất sét thành mô hình hàng trăm món ăn độc đáo, bắt mắt.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chang-trai-8x-bien-dat-set-thanh-hang-tram-mo-hinh-mon-an-viet-2220622.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/chang-trai-8x-bien-dat-set-thanh-hang-tram-mo-hinh-mon-an-viet-649.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T11:43:46","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220555","title":"Dr.Papie tặng nước tắm gội cho trẻ sinh non tại Bệnh viện Nhi Trung ương","description":"Hưởng ứng Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non 17/11 vừa qua, Nhãn hàng Dr.Papie đã dành tặng 100 sản phẩm nước tắm gội thảo dược Dr.Papie tới các bé sinh non tại Trung tâm Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Trung ương.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dr-papie-tang-nuoc-tam-goi-cho-tre-sinh-non-tai-benh-vien-nhi-trung-uong-2220555.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/drpapie-tang-nuoc-tam-goi-cho-tre-sinh-non-tai-benh-vien-nhi-trung-uong-364.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T09:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219866","title":"Bài học cuộc đời: Khủng hoảng bản sắc","description":"Nếu ví mỗi người như một bản thể, thì bản sắc chính là căn cứ để phân biệt bạn với gần 8 tỷ người trên toàn thế giới. Trong seires Bài học cuộc đời hôm nay, hãy cùng tìm hiểu thế nào là \"khủng hoảng bản sắc\".","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bai-hoc-cuoc-doi-khung-hoang-ban-sac-2219866.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/bai-hoc-cuoc-doi-khung-hoang-ban-sac-500.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:46:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220523","title":"10 năm qua, vợ sống quá tốt nhưng tôi vẫn muốn ly hôn","description":"Từ ngày về làm dâu, vợ tôi luôn chu toàn mọi việc trong nhà. Ai cũng yêu quý cô ấy, chỉ có tôi là chưa từng cảm thấy rung động, chỉ nghĩ đến việc ly hôn.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/10-nam-qua-vo-song-qua-tot-nhung-toi-van-muon-ly-hon-2220523.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/10-nam-qua-vo-song-qua-tot-nhung-toi-van-muon-ly-hon-203.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:20:11","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217139","title":"Bí quyết làm 'khu vườn trên mây' 100m2 quanh năm sum suê của gia đình Hà Nội","description":"Gia đình bà Dương Kim Liên (62 tuổi, Long Biên, Hà Nội) đã biến sân thượng tầng 7 thành \"khu vườn trên mây\" rộng hơn 100m2, trồng rau theo phương pháp hữu cơ. Khu vườn khiến nhiều bạn bè, người quen tới thăm phải trầm trồ khen ngợi.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bi-quyet-lam-khu-vuon-tren-may-100m2-quanh-nam-sum-sue-cua-gia-dinh-ha-noi-2217139.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/bi-quyet-lam-khu-vuon-tren-may-100m2-quanh-nam-sum-sue-cua-gia-dinh-ha-noi-550.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:15:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220491","title":"Cô gái chi gần 1 tỷ đồng để ăn 627 nồi lẩu trong 9 năm","description":"TRUNG QUỐC - Một cô gái mê lẩu ở Trung Quốc đã chi tổng cộng 270.000 nhân dân tệ (923 triệu đồng) để ăn 627 nồi lẩu ở hơn 20 thành phố trong suốt 9 năm qua.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyện lạ","detailUrl":"/doi-song/chuyen-la","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/chuyen-la","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-gai-chi-gan-1-ty-dong-de-an-627-noi-lau-trong-9-nam-2220491.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/an-lau-1-1613.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218048","title":"4h sáng, luật sư nhận cuộc gọi của người phụ nữ khóc ngất vì bị lừa tiền lần 2","description":"Có hôm 4h sáng, luật sư Vũ Hoàng Long nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ ở TP.HCM. Rồi cô ấy khóc ngất khi biết đã bị kẻ mạo danh lừa lấy hơn 100 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/4h-sang-luat-su-nhan-cuoc-goi-cua-nguoi-phu-nu-khoc-ngat-vi-bi-lua-tien-lan-2-2218048.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/4h-sang-luat-su-nhan-cuoc-goi-cua-nguoi-phu-nu-khoc-ngat-vi-bi-lua-tien-lan-2-1573.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220360","title":"Mẹ chồng nhảy cực sung trong đám cưới, con dâu hạnh phúc cổ vũ không ngừng","description":"Thời gian qua, các video mẹ chồng mặc áo dài nhảy múa trong đám cưới thu hút người xem trên mạng xã hội. Các nàng dâu cũng thích thú, cổ vũ không ngừng.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/me-chong-nhay-cuc-sung-trong-dam-cuoi-con-dau-hanh-phuc-co-vu-khong-ngung-2220360.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/me-chong-nhay-mua-1519.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220297","title":"Đám cưới của cặp đôi siêu giàu, khách đến dự được nhận quà gần 5 triệu đồng","description":"INDONESIA - Cô dâu chú rể đều xuất thân từ những gia đình giàu có và nổi tiếng. Khách tới tham dự không phải tặng quà mà còn được mang quà về như một lời cảm ơn từ cô dâu chú rể.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dam-cuoi-cua-cap-doi-sieu-giau-khach-den-du-duoc-nhan-qua-gan-5-trieu-dong-2220297.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/dam-cuoi-cua-cap-doi-sieu-giau-khach-den-du-duoc-nhan-qua-gan-5-trieu-dong-1230.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T18:11:20","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219468","title":"9X Hưng Yên tự nấu nước gội đầu ‘chữa lành’ mái tóc rụng, nhiều gàu","description":"Mùa đông tới, mái tóc nhanh bết, nhiều gàu và rụng khiến chị em trăn trở. 9X ở Hưng Yên chia sẻ bí quyết nấu nước gội đầu tại nhà “chữa lành” cho mái tóc, giúp tóc suôn mượt, dày khỏe và không bết, ngứa.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/9x-hung-yen-tu-nau-nuoc-goi-dau-chua-lanh-mai-toc-rung-nhieu-gau-2219468.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/9x-hung-yen-tu-nau-nuoc-goi-dau-chua-lanh-mai-toc-rung-nhieu-gau-985.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T16:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

