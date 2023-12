{"article":{"id":"2221768","title":"Làm sạch SIM rác, tài khoản ngân hàng “ảo” để xóa sổ tín dụng đen","description":"Đây là một trong những giải pháp được Bộ Công an đưa ra để xóa sổ tín dụng đen - hoạt động diễn biến phức tạp trong thời gian vừa qua.","contentObject":"<p><strong>Tội phạm tín dụng đen sử dụng công nghệ mới</strong></p>

<p>Tại hội thảo \"Xóa sổ tín dụng đen bằng cách nào?\" được báo Tuổi trẻ tổ chức ngày 30/11 vừa qua, Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó phòng Trọng án Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết tình hình tội phạm tín dụng đen tiếp tục diễn biến phức tạp.</p>

<p>Thời gian qua, nổi lên tình trạng tội phạm tín dụng đen sử dụng công nghệ mới hoàn toàn, cụ thể là thủ đoạn sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội hoặc tạo các ứng dụng giả nhái của ngân hàng, tổ chức tín dụng để dụ dỗ, mời chào vay tiền, yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân sau đó sử dụng để nhắn tin, đe dọa, đòi nợ. Thậm chí, các đối tượng lừa đảo yêu cầu người vay tiền đặt cọc sau đó chiếm đoạt.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/tindungden-18.jpg?width=768&s=BgxQDrKG-nJmddLNxqn7lg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/tindungden-18.jpg?width=1024&s=PYIuFkkp68yqx0rgB0V4Fw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/tindungden-18.jpg?width=0&s=knmyZkIqcq1YneFTgSCCnQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/tindungden-18.jpg?width=768&s=BgxQDrKG-nJmddLNxqn7lg\" alt=\"tindungden.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/tindungden-18.jpg?width=260&s=w5W8vebNAOg_lfEqr7eT7g\"></picture>

<figcaption>Một app cho vay tiền của công ty Trung Quốc được quảng cáo trên kho ứng dụng Apple.</figcaption>

</figure>

<p>Gần đây, các đối tượng người nước ngoài từ Trung Quốc, Nam Phi, Nga, Latvia đến Việt Nam thành lập, thu mua, thuê người đứng tên doanh nghiệp có chức năng cầm đồ, tư vấn, kinh doanh tài chính, tuyển dụng nhân viên để sử dụng các ứng dụng, website cho vay lãi nặng với lãi suất trên 1000%/năm, sau đó móc nối với một số nhân viên ngân hàng, công ty trung gian thanh toán, ví điện tử để giải ngân, thu hồi các khoản vay.</p>

<p>Một số đối tượng núp bóng doanh nghiệp, công ty luật, công ty tài chính mua lại các khoản nợ xấu, nợ khó đòi của các ứng dụng cho vay, công ty tài chính, ngân hàng sau đó gọi điện đe dọa, cưỡng đoạt tài sản. Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an TP.HCM, Tiền Giang, Hà Nội đấu tranh, triệt phá hàng loạt doanh nghiệp với thủ đoạn đòi nợ với 3 cấp độ: gọi điện chửi bới, đe dọa khách hàng trả tiền; gọi điện đe dọa sẽ giết người thân, ghép hình tung lên mạng xã hội để bôi nhọ, đe dọa cho mất việc làm; mang quan tài đến nhà, cơ quan, tổ chức, đặt bình gas, xăng dọa cho nổ cơ quan, nhà ở… </p>

<p>Sau khi lực lượng Công an triệt phá hàng loạt các doanh nghiệp núp bóng, xử lý hành vi cưỡng đoạt tài sản thì các đối tượng có dấu hiệu tan rã, co cụm, hoạt động cầm chừng. Tình trạng gọi điện, nhắn tin khủng bố đã giảm rõ rệt.</p>

<p><strong>Làm sạch SIM rác, tài khoản ngân hàng “ảo” để xóa bỏ tín dụng đen</strong></p>

<p>Theo Thượng tá Lê Vinh Tùng, hiện nay, Bộ Công an đã giao Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư phối hợp với Bộ TT&TT, Ngân hàng Nhà nước để đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu chủ thuê bao và chủ tài khoản ngân hàng, kiên quyết loại bỏ, dừng cung cấp dịch vụ với các thuê bao di động, tài khoản có thông tin không trùng khớp với dữ liệu dân cư. Bộ Công an cũng đang phối hợp để triển khai kết nối, xác thực trực tuyến qua dữ liệu dân cư để phục vụ công tác xác minh, nhận diện khách hàng, phòng ngừa việc giả mạo thông tin khi đăng ký, sử dụng thuê bao di động, tài khoản ngân hàng.</p>

<p>Đại diện Bộ Công an kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực có liên quan, trọng tâm là ứng dụng hiệu quả Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành để quản lý nhà nước, trước mắt hoàn tất việc xác thực, làm sạch và loại bỏ SIM “rác”, tài khoản ngân hàng “ảo; xác thực thông tin các tài khoản trên không gian mạng.</p>

<p>Đồng thời Bộ Công an kiến nghị Bộ TT&TT tiếp tục phối hợp các Bộ, ngành rà soát, phát hiện, yêu cầu doanh nghiệp có liên quan tăng cường kiểm duyệt, gỡ bỏ, cấm hoạt động đối với các ứng dụng, website liên quan đến hoạt động tín dụng đen; có phương án sao lưu, phục hồi dữ liệu phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các cá nhân, doanh nghiệp có liên quan theo quy định pháp luật hiện hành. </p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701428393470\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2198399\"><a href=\"/tp-hcm-mo-cao-diem-tran-ap-toi-pham-tin-dung-den-2198399.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/5/tphcm-mo-cao-diem-tran-ap-toi-pham-tin-dung-den-1042.png?width=0&s=Z1HVMk2KFF4CASn8Er8dnA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/5/tphcm-mo-cao-diem-tran-ap-toi-pham-tin-dung-den-1042.png?width=260&s=Y5dykQUQbbiuopURuQ8oQg\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/tp-hcm-mo-cao-diem-tran-ap-toi-pham-tin-dung-den-2198399.html\">TP.HCM mở cao điểm trấn áp tội phạm 'tín dụng đen'</a><span class=\"summary__content-desc\">UBND TP yêu cầu Công an thành phố mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, “tín dụng đen”, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện và các vấn đề phát sinh.</span></div>

