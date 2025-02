Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có nội dung: Trong suốt 95 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo bằng đường lối đúng đắn, sáng suốt, tài tình, sáng tạo, kiên quyết, đưa cách mạng Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em giành những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh cứu nước, chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc xâm lược vì tự do và độc lập dân tộc cũng như giành thắng lợi vĩ đại, toàn diện trong cuộc cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 1975.

Đặc biệt, sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em đã giành được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử góp phần làm cho Việt Nam giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh vững mạnh, an toàn trật tự xã hội đảm bảo, kinh tế phát triển nhanh và liên tục, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, vai trò và vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam và Việt Nam ngày càng nổi bật trong khu vực và quốc tế.

Người dân treo cờ chào mừng ngày thành lập Đảng và Tết Nguyên đán. Ảnh: Hoàng Hà

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tin tưởng chắc chắn, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và những thành tựu to lớn, toàn diện đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi và thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có nội dung: Trong 95 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết, dẫn dắt nhân dân Việt Nam, thực hiện thắng lợi việc thống nhất đất nước và giải phóng dân tộc, đạt được những thành tựu huy hoàng, đáng khâm phục trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới.

Đặc biệt, từ sau Đại hội 13 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam tập trung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tình hình chính trị - xã hội của Việt Nam ổn định, bình yên, kinh tế phát triển mạnh mẽ, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao.

Đảng và nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ do Đại hội 13 đề ra; không ngừng phấn đấu hướng đến mục tiêu 100 năm thành lập Đảng, thành lập nước, tiến tới tổ chức thành công Đại hội 14.

Tình hữu nghị cách mạng và quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam có truyền thống lâu đời. Dưới sự đích thân xây dựng và dày công vun đắp của Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo tiền bối, nhân dân hai nước đã ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh cách mạng, chung tay hợp tác trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, cùng tiến bước trong sự nghiệp cải cách mở cửa và đổi mới, cùng đi trên con đường hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.

Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng cùng Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cao nhất hai Đảng; trên cơ sở phương châm “16 chữ”, tinh thần “4 tốt” và mục tiêu tổng thể “6 hơn”, thúc đẩy tiếp xúc cấp cao mật thiết, tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố tình hữu nghị truyền thống, mở rộng giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực, đi sâu giao lưu, học hỏi lẫn nhau về lý luận và kinh nghiệm quản lý đảng và đất nước, cùng nhau tìm tòi con đường phát triển xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình nước mình, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược không ngừng đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại nhiều hơn nữa lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần to lớn hơn nữa vào sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Thư chúc mừng của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen gửi Tổng Bí thư Tô Lâm có nội dung: "Thay mặt Đảng Nhân dân Campuchia và cá nhân tôi, tôi xin gửi tới đồng chí Tổng Bí thư và toàn thể lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lời chúc mừng sâu sắc và nồng nhiệt nhất".

Trong thư, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá cao những thành tựu mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, góp phần làm cho đất nước ngày càng phát triển, kinh tế không ngừng tăng trưởng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia bày tỏ sự hài lòng đối với sự phát triển không ngừng của mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống và hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước theo phương châm “Láng giềng tốt, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Tổng Bí thư, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 14.

Thư chúc mừng của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Đại tướng Raúl Castro Ruz gửi Tổng Bí thư Tô Lâm có nội dung: Thực tiễn cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là chính sách Đổi mới được thực hiện từ năm 1986, có ý nghĩa trọng đại trong quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và là tấm gương sáng chói cho phong trào cộng sản quốc tế.

Lãnh đạo Cuba khẳng định lại quyết tâm trước sau như một của Cuba trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác không thể phá vỡ giữa hai dân tộc, dựa trên di sản của Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điện mừng của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un gửi Tổng Bí thư Tô Lâm có nội dung: “Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 95 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới đồng chí và qua đồng chí gửi tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cùng toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt.

Kể từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam với bộ máy tham mưu chính trị sáng suốt, tài tình đã gặt hái được nhiều thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tôi vui mừng nhận thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành quả nổi bật trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng chúng ta sẽ tiếp tục phát triển trong cuộc đấu tranh chung nhằm bảo vệ và giữ gìn sự nghiệp xã hội chủ nghĩa".