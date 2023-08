Chiều 5/8, Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng đại diện một số phòng nghiệp vụ đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho Đại úy Trần Văn Sang và Trung úy Nguyễn Trần Phong Điền, cán bộ công an phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên) bị thương khi làm nhiệm vụ.

Đại tá Lê Phú Thạnh mong muốn 2 cán bộ công an sớm bình phục để cùng đồng đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, vì bình yên của nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh An Giang thăm hỏi, động viên 2 cán bộ công an bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, khoảng 11h ngày 4/8, Công an phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên) tiếp nhận tin báo của nhân dân về việc một đối tượng gây mất an ninh trật tự tại khu vực chùa Huỳnh Phước (thuộc tổ 54, khóm Bình Khánh 5).

Lãnh đạo Công an phường phân công Đại úy Trần Văn Sang và Trung úy Nguyễn Trần Phong Điền phối hợp cùng bảo vệ dân phố, dân quân xuống hiện trường.

Lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Trịnh Hoài Thông (SN 1985, trú tại địa phương) có biểu hiện “ngáo đá”, trên tay đang cầm đá đánh người đi đường. Trung úy Nguyễn Trần Phong Điền đến khuyên can thì bất ngờ bị đối tượng cầm đá đập trúng đầu gây thương tích.

Đại uý Trần Văn Sang cùng các lực lượng lao vào khống chế Thông, hắn chống trả quyết liệt khiến Đại uý Sang bị thương ở tay.

Sau khi điều trị, hiện sức khỏe của 2 cán bộ công an phường Bình Khánh đã ổn định.