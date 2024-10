Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình STVR hôm 6/10, ông Fico cho biết: “Chừng nào tôi còn là Thủ tướng của Cộng hòa Slovakia, tôi sẽ lãnh đạo các nhà lập pháp, những người tôi có quyền kiểm soát với tư cách Chủ tịch đảng, không bao giờ tán thành việc kết nạp Ukraine vào NATO. Việc Ukraine gia nhập NATO sẽ tạo tiền đề cho chiến tranh thế giới thứ 3”.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: SBS

Thủ tướng Slovakia, nhà lãnh đạo nước thành viên NATO lâu nay vẫn chỉ trích viện trợ quân sự và tài chính của phương Tây cho Kiev, nhấn mạnh rằng cuộc xung đột Nga – Ukraine phải được giải quyết thông qua các biện pháp ngoại giao. Ông Fico đã nhiều lần cảnh báo về việc leo thang căng thẳng hơn nữa với Moscow.

Việc kết nạp các quốc gia mới vào NATO phải được tất cả 32 quốc gia thành viên hiện tại của khối chấp thuận. Trong đó, quốc hội của các nước thành viên sẽ bỏ phiếu ủng hộ hoặc phản đối các ứng cử viên mới.

Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022. Mặc dù nhiều quốc gia phương Tây công khai ủng hộ nguyện vọng của Kiev, nhưng họ đã từ chối đưa ra lộ trình cụ thể hoặc thời gian biểu cho việc kết nạp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 7 từng thừa nhận, đất nước của ông “sẽ không vào được NATO cho đến khi cuộc xung đột kết thúc".

Nga coi việc NATO mở rộng về phía đông là mối đe dọa an ninh, đồng thời trích dẫn sự hợp tác của Ukraine với liên minh này là một trong những lí do chính dẫn đến cuộc xung đột với nước láng giềng. Tổng thống Nga Vladimir Putin tháng trước cảnh báo, việc các lực lượng Kiev sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây chuyển giao để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sẽ tương đương với "sự tham gia trực tiếp" của NATO vào xung đột.