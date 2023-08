Sáng 30/8, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Duy Anh Quân (SN 2006, trú phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) về tội "Cướp tài sản".

Nghi phạm bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh CACC.

Trước đó, vào khoảng 13h21 ngày 18/8, tiệm vàng Phương Liên ở xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, xảy ra vụ cướp. Nghi phạm là thanh niên mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm che kín mặt, đeo găng tay, cầm theo túi nilon màu đen.

Phát hiện chủ cửa hàng ngồi phía trong, tiệm vàng không có bảo vệ, thanh niên này đập vỡ tủ kính, lấy hàng chục sợi lắc đeo tay bằng vàng tây, trị giá khoảng 90 triệu đồng rồi bỏ chạy.

Thanh niên này thực hiện hành vi cướp vàng chỉ trong 7 giây. Sau khi lấy được vàng, nghi phạm bỏ lại chiếc búa bằng kim loại và khẩu súng bằng nhựa.

Thanh niên bỏ chạy bằng xe máy sau khi cướp được vàng. Ảnh cắt từ camera.

Một lãnh đạo Công an huyện Văn Lâm chia sẻ, hơn 20 năm từ khi thành lập huyện, đây là vụ cướp tiệm vàng đầu tiên. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Thành Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra, truy bắt hung thủ.

Bộ Công an đã chỉ đạo Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với Phòng CSHS, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an huyện Văn Lâm phối hợp điều tra, phá án.

Cảnh sát “đón lõng” bắt nghi phạm cướp vàng ở nhà riêng

Tiến hành điều tra công an xác định, trước khi cướp Lê Duy Anh Quân đi 3 vòng trước cửa tiệm vàng để quan sát. Thấy vắng người, nghi phạm nổ máy xe chờ sẵn, hướng xe về phía đi Hà Nội rồi vào cửa hàng thực hiện hành vi cướp tài sản.

Tang vật gây án. Ảnh CACC.

Khi di chuyển, nghi phạm liên tục thay đổi cung đường nhằm cắt dấu vết theo dõi của công an.

"Nghi phạm này hoạt động rất manh động, tinh vi. Khi đi khỏi nhà người này mặc quần áo cộc màu vàng, khi cướp thì mặc quần áo dài màu đen. Bước vào cửa hàng, đập tủ kính sau đó lấy vàng, nghi phạm chỉ cần 7 giây”, lãnh đạo Công an huyện Văn Lâm chia sẻ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định nghi phạm là người ngoài tỉnh, đến làm thuê tại địa phương, nên tiến hành rà soát.

“Riêng xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, có khoảng 5.000 công nhân thuê trọ. Công an phải phải kết hợp rà soát gần 10 xã ở 2 huyện Văn Giang và Văn Lâm để truy vết đối tượng", lãnh đạo Công an huyện Văn Lâm cho biết thêm.

Quá trình điều tra, công an phát hiện ở xã Lạc Hồng có một nhóm công nhân quê Nghệ An mới bỏ đi, không có mặt ở địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện 1 đối tượng gây ra vụ trộm điện thoại, có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng cướp tiệm vàng. Với các dữ liệu điều tra, công an bắt giữ một nam thanh niên tên Quyết.

Khi bị bắt, Quyết khai, vào ngày 18/8 có đón một người bạn tên Quân. Nhưng thanh niên này không thừa nhận việc bạn mình cướp tiệm vàng. Công an xác định Lê Duy Anh Quân là người cướp tiệm vàng và đang lẩn trốn ở Nghệ An.

Ngay sau đó, một tổ trinh sát đi Nghệ An bắt Quân. Công an phát hiện Quân đang chuẩn bị từ nhà bạn gái ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An về nhà ở thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Vừa về đến nhà, Quân bị một tổ công tác khác đợi sẵn ập vào bắt giữ. Khi bị bắt, thanh niên này không kháng cự, cúi đầu nhận tội. Nhưng có một điều rằng, người nhà nghi can rất bất ngờ về hành vi cướp tiệm vàng của Quân.