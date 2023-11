MONO trình diễn 8 bài hát được phối mới hoàn toàn trong album '22', trong đó có ca khúc chưa từng xuất hiện trên sân khấu như 'To you'. Gặp sự cố mất nhạc, giọng ca ‘Waiting for you’ được nhận xét tinh tế khi vẫn tiếp tục diễn, sau đó giao lưu với khán giả trong thời gian chờ. Nam ca sĩ cũng hé lộ một đoạn nhạc được làm méo tiếng và một video để giới thiệu EP tiếp theo mang tên ‘Đẹp', dự kiến ra mắt trong tháng 11.

Zion.T mang tới những cảm xúc sâu lắng lẫn sôi động như 'No makeup', 'Question mark’, ‘EAT’, ’The song'… và mời Wren Evans hòa giọng ca khúc ‘Just'. Trước đó, cả hai đã theo dõi nhau trên mạng xã hội, như một dấu hiệu cho sự hợp tác trong tương lai. Wren Evans còn tự sáng tác một đoạn rap bằng tiếng Việt, không giấu nổi sự vui sướng tiết lộ Zion.T là thần tượng của mình từ những ngày đầu làm nhạc. Lần đầu trình diễn tại Việt Nam, nam thần tượng Hàn Quốc liên tục tập nói tiếng Việt và hỏi ý kiến khán giả về phát âm của mình. Cuối phần trình diễn, anh ưu ái giới thiệu tới người hâm mộ Việt Nam album mới của mình - ‘Zip’.

Lee Hyo Ri bùng nổ với '10 minutes', 'U-Go-Girl', ‘Seoul', 'Chitty Chitty Bang Bang’, ‘Anyclub'… Trước mỗi phần trình diễn, Lee Hyo Ri dành thời gian chia sẻ về ý nghĩa, câu chuyện của từng ca khúc. Nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt, nữ thần tượng gen 1 Kpop hài hước cho rằng khán giả Việt còn yêu cô hơn chính chồng của mình. Khi đang trình diễn ca khúc 'Miss Korea', micro của Lee Hyo Ri đột nhiên mất tiếng khiến cô khá bối rối song vẫn xử lý chuyên nghiệp, tương tác nhiệt tình với khán giả. Cô cũng có màn encore (phần biểu diễn bổ sung ngoài kế hoạch) để chiều lòng người hâm mộ. Nữ ca sĩ mong muốn sớm quay lại Việt Nam và giao lưu với các nghệ sĩ trong nước. Cô tiết lộ đã kịp uống cà phê vỉa hè, ăn món đường phố Việt.

Cũng trong đêm nhạc, Rapper Obito mang bạn gái VSTRA, người bạn thân từ lớp 1 - Shiki cùng các đồng đội ở Ocean M.O.B lên sân khấu. Đồng chủ hit ’Simple love' trình diễn loạt bản rap trong album mới của anh - 'Đánh đổi’.

GREY D mang đến các ca khúc ‘Đưa em về nhà’, ‘Giữ lấy làm gì’, ’Tình yêu chậm trễ’, ‘Dự báo thời tiết hôm nay mưa’… và hoà giọng cùng tlinh trong ‘Vài câu nói có khiến người thay đổi’. GREY D sau đó úp mở về việc hợp tác tlinh trong album mới của mình. Giọng ca sinh năm 2000 còn đem mang producer 2pillz lên sân khấu tình diễn set nhạc 'tình wá akk’.

B Ray mang Đạt G, các thành viên đội của anh tại Rap Việt mùa 3 như Yuno Bigboi, Huỳnh Công Hiếu, DT Tập Rap, Captain, Lor và cả producer Masew lên sân khấu. Nam rapper trình diễn loạt hit 'Ex’s hate me', 'Hoàn hảo', 'Anh luôn như vậy’, ‘Con trai cưng'… và sản phẩm chưa phát hành - 'Bài hát buồn nhất'. Tuy thường xuyên quên lời rap, B Ray vẫn được cổ vũ cuồng nhiệt vì đây vốn là ‘đặc sản’ của anh mỗi lần xuất hiện trên sân khấu.

Wren Evans sôi động với các ca khúc 'Thích em hơi nhiều', 'Việt kiều', 'Call me'… và được khán giả hưởng ứng nhiệt tình. Khi giọng ca sinh năm 2001 vừa cất lời câu hát trong ca khúc 'Từng quen' nổi tiếng gần đây trên TikTok, khán giả đồng loạt hát theo khiến anh không khỏi bất ngờ. Nam ca sĩ đáp lại tình cảm của người hâm mộ khi giới thiệu 2 bài hát mới - 'Bé ơi từ từ' và ‘Đ Đ Đ' trong album 'Loi choi' sắp ra mắt.

Pháo mang tới màn trình diễn sôi động, gợi cảm với '2 phút hơn', 'Kìa bóng dáng ai', 'Ganh, 'Sợ quá cơ'… Tới ba ca khúc 'Nói dối’, 'Anh phải đi tìm’, ‘Barbie’, nữ rapper sinh năm 2003 gây bất ngờ khi múa cột ngay trên sân khấu.

