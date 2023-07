Lee Jun Ho là một trong những nam thần K-pop thế hệ thứ hai được nhiều khán giả yêu mến. Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực ca hát, Lee Jun Ho còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng. Gần đây nhất, nam nghệ sĩ đã tham gia bộ phim Khách sạn vương giả với Yoona và nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía khán giả.

Lee Jun Ho trong phim 'Khách sạn vương giả' đóng cùng với Yoona

Sau 15 năm gia nhập làng giải trí, Lee Jun Ho đã sở hữu một khối tài sản khổng lồ. Tính đến năm 2020, giá trị tài sản ròng của Lee Jun Ho rơi vào khoảng từ 1 – 5 triệu USD (tương đương 23,6 tỷ - 118,2 tỷ đồng).

Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm, với danh tiếng ngày càng tăng, tài sản của Lee Jun Ho đã tăng một cách chóng mặt, lên tới khoảng 16,6 triệu USD (tương đương 392,7 tỷ đồng), theo Kbizroom. Khối tài sản của Lee Jun Ho được tính toán dựa trên các nguồn thu nhập được báo cáo. Trên thực tế, con số này có thể lớn hơn rất nhiều.

Lee Jun Ho là thành viên của nhóm nhạc 2PM.

Lee Jun Ho ra mắt vào năm 2008 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam 2PM. Sau khi ra mắt, 2PM nhanh chóng vươn lên hàng top các nhóm nhạc đình đám với những bài hit như Heartbeat, Hands Up, My house hay ADTOY. Vào năm 2013, Lee Jun Ho bắt đầu sự nghiệp solo với bài hát Kimi no Koe và album One vào năm 2015.

Thu nhập của nhóm 2PM vào năm 2013 được cho là khoảng 27,3 triệu USD (645,8 tỷ đồng). Nếu số tiền này được chia đều cho các thành viên, Lee Jun Ho sẽ nhận được khoảng 1,3 triệu USD, chưa bao gồm tiền bản quyền bài hát.

Lee Jun Ho bên Yoona.

Tính đến năm 2019, Lee Jun Ho đứng thứ 7 trong danh sách những thần tượng có nhiều bài hát bản quyền nhất với 100 ca khúc do anh sáng tác được công nhận bởi Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc. Vào thời điểm đó, các chuyên gia âm nhạc tiết lộ một bài hát nổi tiếng có thể mang về 16.843 USD – 25.264 USD (tương đương 398 - 597 triệu đồng) tiền bản quyền cho các nhạc sĩ.

Ngoài doanh thu từ hoạt động nhóm, hoạt động solo và tiền bản quyền các ca khúc sáng tác, Lee Jun Ho còn kiếm được không ít tiền từ việc đóng phim. Một số nguồn tin cho hay, Lee Jun Ho đã kiếm được khoảng 100 triệu won (1,83 tỷ đồng) 1 tập trong dự án phim mới nhất, khả năng cao là bộ phim Khách sạn vương giả.

Lee Jun Ho và Yoona trong 'Khách sạn vương giả':

Hà Vy