Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Theo đó, toàn thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2024. Học sinh các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng là khoảng 22/8.

Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội quy định, các trường kết thúc học kỳ I trước 18/1/2025; hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước 31/5/2025; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước 30/6/2025; hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước 31/7/2025.

Khung kế hoạch thời gian năm học của thành phố Hà Nội cũng nêu rõ, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dự kiến vào ngày 26 và 27/6.

Dưới đây là khung kế hoạch năm học 2024-2025 của học sinh thành phố Hà Nội: