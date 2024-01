Theo Reuters, tù nhân mà chính phủ Mỹ định xử tử bằng khí nitơ là Kenneth Smith, đối tượng giết người bị kết án vào năm 1988. Dự kiến, Smith sẽ bị tử hình tại bang Alabama vào ngày 25/1 tới.

Truyền thông địa phương cho biết, nếu kế hoạch trên không có gì thay đổi, đây sẽ là vụ hành quyết tư pháp đầu tiên trên thế giới được thực hiện thông qua hình thức làm ngạt thở bằng khí nitơ. Theo đài CBS, Smith là 1 trong 2 tử tù được đưa ra hành quyết bằng cách tiêm thuốc độc vào tháng 11/2022. Tuy nhiên, việc tử hình 2 đối tượng này đã thất bại vì không thể tìm được tĩnh mạch.

Mỹ dự kiến tử hình tù nhân Kenneth Smith bằng khí nitơ. Ảnh: CBS

Hầu hết các vụ tử hình tại Mỹ đều được thực hiện bằng cách tiêm thuốc an thần gây tử vong. Tuy vậy, nguồn cung loại thuốc này đang trở nên khan hiêm do luật của Liên minh châu Âu nghiêm cấm các công ty dược phẩm bán loại thuốc có thể được sử dụng để hành quyết trong nhà tù. Do đó, một số bang tại Mỹ đã tìm kiếm các biện pháp xử tử khác, bao gồm sử dụng khí nitơ.

Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc cho biết, việc xử tử bằng nitơ chưa được thử nghiệm kỹ càng, và có thể sẽ khiến tù nhân phải chịu nhiều đau đớn như bị tra tấn. Việc này sẽ vi phạm một hiệp ước quốc tế mà Mỹ là thành viên, trong đó cấm thực hiện các hình phạt "tàn nhẫn và bất thường".