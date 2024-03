Án mạng từ va chạm giao thông trên đường

Liên quan vụ việc xảy ra trên địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội), gia đình nạn nhân thông tin, vào khoảng 16 - 17h ngày 4/3, ông L.X.T. (SN 1980, ở tỉnh Thái Nguyên) điều khiển taxi BKS: 30E - 625.XX (tài xế taxi G7) ở cuối phố Tô Ngọc Vân (phường Quảng An) thì va chạm với 2 người đi xe máy.

Sau đó, gia đình trình báo Công an quận Tây Hồ về việc ông L.X.T. bị đối tượng chưa rõ lai lịch đánh gây thương tích, khi về nhà thì yếu dần rồi được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến chiều 5/3, ông L.X.T. tử vong do chấn thương sọ não.

Sau vụ va chạm giao thông dẫn tới ẩu đả, ông L.X.T. tử vong do chấn thương sọ não. Ảnh: CAND

Vào cuộc điều tra, trong đêm 5/3, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Trần Duy Quang, khi đó người này đang ở Thanh Hóa nên được đưa về Công an quận Tây Hồ để đấu tranh, làm rõ.

Bước đầu, Quang khai, khoảng 16h ngày 4/3, xe taxi do ông L.X.T. điều khiển đã va chạm với xe máy do Quang lái, chở theo bạn gái, làm thanh niên này loạng choạng. Sau đó hai bên xảy ra tranh cãi, ẩu đả, hậu quả làm ông L.X.T. tử vong.

18 thanh, thiếu niên liên quan vụ ẩu đả trên phố

Một vụ việc khác cũng xuất phát từ mâu thuẫn trên đường phố thuộc địa bàn phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhóm thanh, thiếu niên đã dùng gậy, xẻng đánh gục người đi đường.

Cụ thể, khoảng 22h25 ngày 3/3, Công an quận Hai Bà Trưng nhận được tin báo tại khu vực ngã tư Lò Đúc - Phạm Đình Hổ có một số đối tượng đánh nhau, gây mất an ninh trật tự.

Nhóm thanh, thiếu niên liên quan đến vụ ẩu đả ở ngã tư Lò Đúc - Phạm Đình Hổ. (Ảnh CACC).

Nhóm thanh niên này cầm theo xẻng, ghế nhựa, đuổi đánh người trên phố Lò Đúc. Đáng nói, khi nạn nhân đã gục tại chỗ nhưng vẫn bị một thanh niên dùng xẻng tấn công.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, các đối tượng đã bỏ đi. Qua điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng đã làm rõ 18 đối tượng thuộc 2 nhóm thanh, thiếu niên có liên quan đến vụ đánh nhau trên. Các đối tượng đều trong độ tuổi từ 15 – 19 tuổi.

Cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu do va chạm, 2 nhóm thanh, thiếu niên đã chửi bới, dẫn đến đuổi đánh nhau qua một số tuyến đường Phố Huế - Nguyễn Công Trứ - Thi Sách - Lò Đúc - Phạm Đình Hổ.

Cần xử lý nghiêm hành vi côn đồ trên đường phố

Theo nhiều bạn đọc, những vụ việc va chạm giao thông trên tưởng chừng chỉ dừng lại ở giải quyết "tình cảm", trách nhiệm dân sự, thì chính sự thiếu kiềm chế, thậm chí là hung hăng, côn đồ đã đẩy sự việc đến cãi vã, ẩu đả và án mạng.

Về vụ va chạm xe taxi và xe máy ở cuối phố Tô Ngọc Vân (phường Quảng An, quận Tây Hồ), một bạn đọc đặt vấn đề, ban đầu đây chỉ là sự vụ ngoài ý muốn, bản thân hai tài xế không có mâu thuẫn từ trước, tại sao phải ẩu đả đến mức có người tử vong?

Trong khi đó, hành vi đánh người trên phố Lò Đúc của nhóm thanh, thiếu niên đã hung hãn đến mức khi nạn nhân bị thương mà nhóm này vẫn tiếp tục tấn công.

Nhìn nhận hiện tượng trên, luật sư Vũ Thủy Linh – Văn phòng luật sư TAT Công ty luật Trương Anh Tú (TAT Lawfirm) cho rằng, việc đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn Hà Nội luôn luôn được chú trọng. Thực tế Công an TP Hà Nội đã triển khai nhiều mô hình tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân đối với nhiều lĩnh vực, trong đó có kênh thông tin qua mạng xã hội. Đặc biệt với những tin báo tố giác tội phạm, tin báo về an ninh, trật tự, an toàn giao thông đều được xử lý nhanh, quyết liệt.

Tuy nhiên, từ những vụ việc mới nổi lên, được chia sẻ clip trên mạng xã hội, cần lên án cách ứng xử manh động của nhiều trường hợp, trong đó có cả hành vi vi phạm pháp luật với những dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, thậm chí là giết người.

"Tôi và nhiều người khác có chung nhận định, hành vi manh động, côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, coi thường pháp luật là không thể chấp nhận được. Những hành vi này diễn ra công khai, giữa đường phố còn gây ra sự bất bình, bức xúc cho người dân nên cần xử lý thật nghiêm", luật sư Linh nói.