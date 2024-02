XEM CLIP:



Liên quan đến vụ việc 2 người điều khiển xe máy liên tục tạt đầu ô tô và hành hung người khác ở đường vành đai 2 trên cao, Đội CSGT đường bộ số 4- Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an phường Minh Khai và Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hai Bà Trưng vẫn tiếp tục quá trình tra.

Theo cơ quan Công an, khoảng 16h ngày 25/2, chị N.P.T.A. (28 tuổi, trú tại quận Long Biên) đi ô tô ở đường vành đai 2 trên cao (hướng từ cầu Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở).

Đến đoạn phía trên cầu Mai Động (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng), ô tô của chị N.P.T.A. bị xe máy mang BKS 29H1-747.96 do Trần Văn Hiệp (38 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) điều khiển chở theo Trịnh Thịnh (44 tuổi, trú tại quận Ba Đình) lạng lách, tạt đầu.

Hai người đi xe máy liên tục tạt đầu ô tô, gây gổ với người đi đường

Không dừng lại ở đó, hai người này còn đập vào xe của chị N.P.T.A. rồi chửi bới. Sau đó, Hiệp và Thịnh tiếp tục di chuyển trên đường vành đai 2 và gây gổ với 2 nam thanh niên đi xe con mang BKS 30K – 840.XX.

Sau khi bị Hiệp và Thịnh liên tục chửi bới, gây gổ và chặn xe thì 2 người đàn ông dừng ô tô lại. Các bên xảy ra xô xát. Chị N.P.T.A. đã dùng điện thoại quay lại video diễn biến vụ việc và cung cấp cho cơ quan công an.

Trực tiếp dõi theo thông tin và xem clip ghi lại cả quá trình, nhiều ý kiến đã chỉ rõ hàng loạt dấu hiệu vi phạm như: Không đội mũ bảo hiểm; uống rượu bi rồi lái xe; đi vào đường cấp; lạng lách, đánh võng, tạt đầu; hành hung người khác...

Luật sư Vũ Thủy Linh – Văn phòng luật sư TAT Công ty luật Trương Anh Tú (TAT Lawfirm) nhận định, sau khi xem đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cũng như thông tin phản ánh qua báo chí về vụ việc, có thể thấy rằng, 2 người điều khiển xe máy đã thực hiện một chuỗi các hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, đó là vi phạm Luật An toàn giao thông đường bộ như: Tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm; đi vào đường cấm; lạng lách, đánh võng, tạt đầu ô tô gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác.

Ngoài ra, với hành vi dừng xe, hành hung người khác, gây cản trở giao thông, có dấu hiệu của tội: “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự hiện hành.

Chưa hết, khi làm việc với cơ quan Công an, những người này còn thừa nhận đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn lái xe, dẫn tới không kiềm chế được bản thân.

Theo luật sư Vũ Thủy Linh, đối với hành vi vi phạm Luật An toàn giao thông đường bộ, các đối tượng sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP; Nghị định 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đặc biệt, đối với việc chặn xe, hành hung người khác, gây cản trở giao thông trên vành đường vành đai 2 trên cao, nơi có rất nhiều phương tiện tham gia giao thông, hành vi này có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng”.

"Tôi và nhiều người khác có chung nhận định rằng, hành vi mà 2 người đi xe máy thực hiện thể hiện sự manh động, côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, coi thường pháp luật. Hành vi này gây ra sự bất bình, bức xúc cho người dân", luật sư Linh nói.

Vì rượu, bia nên không kiềm chế được bản thân

Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Văn Hiệp thừa nhận là người điều khiển xe máy mang BKS 29H1-747.96, chở theo Trịnh Thịnh lạng lách, đánh võng, tạt đầu ô tô ở đường vành đai 2 trên cao.

Hiệp và Thịnh bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra

Theo lời khai của Trần Văn Hiệp, vào buổi trưa cùng ngày, Hiệp và Thịnh có uống rượu, bia với nhau rồi tham gia giao thông.

"Tất cả các hành vi của tôi gây ra là do đã sử dụng rượu, bia nên thiếu kiềm chế bản thân. Đến giờ, tôi rất hối hận với những gì mình gây ra", Hiệp hối lỗi.

Còn đối tượng Trịnh Thịnh cũng bày tỏ ăn năn hối lỗi và thừa nhận, cả hai người đã sai từ khi uống rượu mà vẫn lái xe, tiếp đó còn điều khiển xe máy lên đường vành đai 2 trên cao do đây là đường cấm. Khi đi trên đường này, cả hai còn liên tục đánh võng, tạt đầu các ô tô khác nhằm truy tìm xe đã nhổ nước bọt vào mình.

"Tôi nhận thức được hành vi của mình là côn đồ, sai trái nhưng do đã uống rượu, bia nên không còn làm chủ được bản thân. Tôi mong rằng những người khác rút kinh nghiệm từ chúng tôi mà không mắc sai lầm", Thịnh nói.