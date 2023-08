Ngày 26/8 nguồn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức cho hay, 2 người trong nhóm có liên quan đến vụ rượt đuổi ô tô trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây để chặn xe, đánh người, đã đến cơ quan công an làm việc. Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Công an phường Phú Hữu để lấy lời khai.

Nguồn thông tin cho hay, khi làm việc, 2 người nói trên khai, do mâu thuẫn với anh Nguyễn Hoàng T. (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân) khi điều khiển ô tô lưu thông trên cao tốc, chứ không có quen biết, hiềm khích gì từ trước.

Nhóm này trình bày, 1 trong 2 xe ô tô của họ đã bật đèn xi nhan để xin vượt lên nhưng xe anh T. ở phía trước đã không cho vượt. Cho rằng, anh T. đã cố ý gây chuyện nên nhóm người đi trên 2 ô tô đã bực tức chửi bới và đuổi theo và có hành động tấn công...

Nhóm đánh hội đồng người khác có khai, nguyên nhân là do mâu thuẫn khi lưu thông xe trên cao tốc. Ảnh: CSGT

Bước đầu xác định có 3 người liên quan trực tiếp đến vụ hành hung anh T.

Công an TP Thủ Đức đang tiếp tục mời làm việc với những người liên quan để làm rõ, xử lý theo quy định.

Như đã thông tin, 16h chiều chiều 24/8, anh T. điều khiển ô tô lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây theo hướng từ Quốc lộ 51 về TP.HCM.

Khi chạy đến gần nút giao thông để qua vòng xoay Phú Hữu thì có ô tô 7 chỗ BKS 51G - 028.XX chạy vào đường khẩn cấp, ép đầu xe của anh T. Người ngồi trên xe 7 chỗ chỉ tay, ném chai nước suối về phía xe anh T.

Cùng lúc, 1 xe 16 chỗ BKS 51B cũng vượt lên ép sát đầu xe của anh T. Cả 2 xe nói trên đã “kèn cựa” xe của anh T. trong đoạn đường dài di chuyển trên cao tốc.

Khi đến đoạn đường dẫn xuống vòng xoay Phú Hữu thì 2 ô tô này chặn được xe anh T.. Anh T. vừa xuống xe thì bị nhóm người từ 2 xe trên lao đến dùng điếu cày, cây sắt đánh tới tấp.

Nạn nhân Nguyễn Hoàng T. bị đa chấn thương. Ảnh: NV cung cấp

Anh T. gục xuống, kêu la cầu cứu, nhưng nhóm người vẫn tiếp tục đánh. Nhiều người đi đường can ngăn thì nhóm người có hành vi côn đồ lên xe bỏ đi.

Vụ việc đã gây nên tình trạng ùn tắc giao thông trên 1 đoạn đường.

Nhiều người đi đường hỗ trợ đưa anh T. vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương ở mặt, đầu, chân tay.

Qua trao đổi, anh T. cũng cho biết, khả năng chuyện xảy ra là xe của nhóm người trên lưu thông vào làn đường khẩn cấp của cao tốc, còn anh T. đi đúng làn đường. Có lúc nhóm người trên không vượt lên được nên bực tức, dẫn đến vụ rượt đuổi, chặn xe rồi đánh hội đồng.