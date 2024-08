Theo ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê TP Đà Nẵng, trong 7 tháng đầu năm, hoạt động du lịch Đà Nẵng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, các hoạt động sự kiện diễn ra liên tục, công tác xúc tiến quảng bá du lịch được tăng cường. Các chương trình như kích cầu du lịch với chủ đề “Tận hưởng Đà Nẵng 2024- Enjoy Danang 2024”, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã làm nên một mùa hè bùng nổ tại Đà Nẵng.

Trong 7 tháng đầu năm, TP Đà Nẵng thu hút 6,6 triệu lượt khách. Ảnh Hồ Giáp

Nhờ đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 7 tháng đầu năm 2024 ước đạt 15.700 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu lưu trú 7 tháng ước đạt hơn 5.700 tỷ đồng tăng 34,2%; doanh thu ăn uống ước đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 6,6 triệu lượt, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2,5 triệu lượt, tăng 34,7%; khách trong nước đạt 4,2 triệu lượt, tăng 31,9%.

Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, năm 2024 Đà Nẵng phấn đấu đạt 8,42 triệu lượt khách. Với việc đón 2,5 triệu lượt khách quốc tế chỉ trong 7 tháng qua, Đà Nẵng đã cán mốc mục tiêu năm 2024 đối với khách quốc tế.

"Với kết quả tích cực trong 7 tháng, khả năng cuối năm, khách do cơ sở lưu trú phục vụ sẽ vượt 15% so với kế hoạch. Đối với khách quốc tế, dự kiến tăng khoảng 25% so với kế hoạch", bà An dự báo.

Theo bà An, việc Đà Nẵng tổ chức các sự kiện lễ hội liên tục, làm mới sản phẩm du lịch, đa dạng hoá thị trường là lý do khiến khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những người nổi tiếng đến Đà Nẵng nghỉ dưỡng cũng tạo hình ảnh, thương hiệu nhất định cho du lịch thành phố.

“Mặc dù khách Trung Quốc đại lục chưa phục hồi nhưng lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng rất tích cực. 4 thị trường khách quốc tế đến với Đà Nẵng lớn nhất là Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ. Trong đó, Thái Lan, Ấn Độ là những thị trường tăng mạnh kể từ sau dịch Covid-19”, bà An cho hay.

Để hút khách, hiện tại Đà Nẵng đang chuẩn bị nhiều hoạt động để tiếp cận các thị trường Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và các thị trường Đông Nam Á... bằng cách đón đoàn famtrip, tham gia hội chợ quảng bá du lịch, xúc tiến mở đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng. Ngoài ra, Đà Nẵng cũng có nhiều chính sách ưu đãi cho khách đoàn, khách du lịch Mice, du lịch cưới đến với thành phố.