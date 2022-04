Tiền nhiều biết làm gì: Chôn chục tỷ vào đất, tháng thu về 5 triệu lẻ

Biệt thự tiền tỷ chỉ để cho thuê

Anh T.V.M, một người làm kinh doanh bán hàng online nhiều năm nay, cho hay, việc chọn nơi tập kết hàng được anh rất chú trọng. Sắp tới, anh định nhập một lô hàng rất lớn nên phải nhanh chóng tìm một nơi có thể chứa hết với số lượng lớn và an toàn. Chính vì thế, nhiều ngày qua, anh T.V.M. tất bật đi tìm.

Liên hệ với một người cho thuê nhà với giá 5 triệu đồng/tháng, anh T.V.M. thấy rất tò mò. Anh nhanh chóng tìm đến tận nơi xem thực tế ra sao. Khi tới nơi, anh T.V.M. thực sự bất ngờ, bởi nơi anh định thuê là một căn liền kề 4 tầng nằm trong quần thể khu đô thị An Khánh, thuộc dự án nhà liền kề Geleximco. Căn biệt thự này là của một nhà đầu tư, mua tại khu đô thị An Khánh cách đây hơn 10 năm.

“Đến tận nơi xem, mình thực sự bất ngờ khi giá thuê rẻ như vậy. Nếu tính ra, mỗi sàn 80 m2, nhân 4 tầng là 320 m2. Bình quân mỗi m2 có giá hơn 15.000 đồng/tháng.”, anh T.V.M. phân tích.



Chủ đầu tư quyết không bán, cho thuê 5 triệu/tháng

Anh T.V.M. kể, trước đó, anh đã tìm kiếm nhiều nơi ở Hà Nội làm nhà kho, những nơi, giao thông không thuận lợi, đường vào nhà kho ô tô tải không vào được, mà giá lại cao từ 120.000-150.000 đồng/m2/tháng, trong khi thuê ở đây giá rẻ, đường rộng đủ cho xe 15 tấn đỗ sát cửa nhà.

“Có chỗ cho thuê gần nhà thi đấu quận Hà Đông, diện tích 50 m2, họ đòi 125.000 đồng/m2/tháng, trong khi xe tải không thể vào đến tận nơi. Giá đó vừa đắt lại, bất tiện cho việc vận chuyển hàng vào kho”, anh T.V.M. nhận xét.

Cũng là người chuyên đăng tin cho thuê nhà tại khu đô thị An Khách, anh Hoàng Tuấn, một người chuyên môi giới cho thuê nhà, cho hay, từ khi Hà Nội hết giãn cách xã hội, anh được nhiều người gọi điện đến hỏi thuê nhà. Theo anh Tuấn, mỗi ngày có tời chục người gọi điện hỏi thuê nhà, đa phần là người thuê để làm kho chứa hàng.

Anh Tuấn cho cho biết thêm, trong khu đô thị An Khách có rất nhiều chủ đầu tư vì lý do nào đó không dọn đến ở mà họ lại căng biển cho thuê. “Có 3 phân khu nhà cho thuê, loại biệt thự có giá thuê từ 10-30 triệu đồng, tùy vị trí. Loại phân khúc thấp hơn là biệt thự sân vườn, rộng 120m2, 4 tầng, giá thuê từ 7-10 triệu đồng. Loại thấp nhất trong khu đô thị An Khánh là nhà liền kề, rộng 80m2 gồm 4 tầng, giá thuê 5-6 triệu đồng”, anh Tuấn nói.

Anh Tuấn nói thêm, tất cả các căn đang cho thuê đều hoàn thiện phần thô, được trát và sơn rất đẹp, cửa sổ và cửa chính đều rất kiên cố, tuy nhiên, bên trong vẫn chưa trát. Những căn nhà như vậy rất phù hợp để làm nơi tập kết hàng hóa, người muốn thuê lâu dài cần phải sửa sang một chút.

Người thuê chỉ cần bỏ thêm ít tiền sửa sang có thể làm kho chứa hàng

Trao đổi với PV. VietNamNet, anh Quân, một người vừa thuê được một căn tương tự giống với căn anh T.V.M. đã thuê, với giá 6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, hệ thống nước và nhà vệ sinh không có, nên muốn thuê lâu dài phải yêu cầu chủ nhà cho phép làm nhà vệ sinh và hệ thống nước mới dùng được. "Với giá thuê rẻ vậy, mình chấp nhận bỏ ra 10 triệu đồng làm thêm, tính ra không hề thiệt thòi”, anh Quân phân tích.

Đầu tư 10 tỷ, thu 5 triệu/tháng

Khảo sát tại địa bàn huyện Hoài Đức, nơi có nhiều dự án nhà liền kề, biệt thự, như Dương Nội, Geleximco, Nam An Khánh, Bắc An Khánh,… ghi nhận của PV cho thấy, còn rất nhiều nhà liền kề, biệt thự trong tình trạng đã xong phần xây thô, rêu bám tường, cỏ dại mọc trong nhà… Bên cạnh đó, các căn này đang căng biển cho thuê với giá rất rẻ.

Nhưng thực chất, đằng sau những hiện diện này đã có những đợt sóng mạnh trong vài năm qua, đặc biệt lượng giao dịch tăng chóng mặt trong nửa cuối năm 2021. Hiện những căn nhà vườn, liền kề đã tăng từ 3-6 tỷ đồng giờ đã có giá tăng gấp đôi.

Một trùm cò đất tên Công ở An Khánh tiết lộ: ”Trước kia, lượng giao dịch mỗi tháng chỉ từ 1-2 căn, còn thời điểm nửa sau năm 2021 ghi nhận mỗi tháng giao dịch lên đến 10 căn”.

Từ khi Hà Nội nới lỏng xã hội, các căn liền kề được nhiều chủ đầu tư cho thuê

Môi giới tên Công cho hay, hiện giá đất tại các dự án thuộc khu An Khánh đã thiết lập về giá cũ, thời điểm chào bán từ năm 2007-2008. Khi đó, giá đất được chào bán khoảng 100 triệu/m2, nhưng đến năm 2013-2014 giá chung trên thị trường giảm mạnh, kéo theo giá ở các dự án này xuống nhanh, có thời điểm chỉ còn 25 triệu/m2. Hiện các căn liền kề 80-120m2 được chào giá từ 9-12,5 tỷ đồng.

Theo nhận định của môi giới này, khu Geleximco, trong 3 năm qua, mức giá đã tăng gấp gần 2,5 lần. Giải thích việc giá đất dựng đứng, vị này cho rằng các khu đô thị thuộc An Khánh đã khắc phục được tình trạng cứ mưa là ngập nước vì đã có hệ thống trạm bơm chống ngập nên các nhà đầu tư yên tâm hơn. Bên cạnh đó, mức tăng này cũng có sự kính cầu bời dự án đại đô thị Vinhomes rất gần khu An Khánh.

Lý giải tình trạng các căn biệt thự liền kề chưa có người ở, nhiều căn căng biển cho thuê, anh Công cho biết, các sản phẩm biệt thự liền kề tại khu vực này chủ yếu trong tay các nhà đầu tư có tiềm lực. Họ vừa vào tiền trong đợt sóng vừa qua, không muốn bán chốt lời ngay, mà kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục nóng trong thời gian tới.

“Hầu hết các nhà đầu tư không muốn bán, họ chấp nhận giữ đề chờ giá lên, chỉ cần vài lần sóng có thể lãi cả tỷ đồng. Thế nên, các căn này thường được nhà đầu tư căng biển cho thuê trong thời gian chờ đợi”, anh Công chia sẻ.

Ngọc Cương