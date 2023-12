{"article":{"id":"2226421","title":"Liều tỏ tình với sếp nữ U60, nam nhân viên 26 tuổi nhận cái kết bất ngờ","description":"TRUNG QUỐC - Chàng trai 26 tuổi bất ngờ tỏ tình với sếp nữ ngoài 50 tuổi tại buổi tiệc liên hoan công ty trước sự ngỡ ngàng của mọi người.","contentObject":"<p>Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ rầm rộ câu chuyện nam nhân viên 26 tuổi <a href=\"https://vietnamnet.vn/to-tinh-tag2908301948533826956.html\">tỏ tình</a> với sếp nữ ngoài 50 tuổi trong một buổi tiệc liên hoan công ty.</p>

<p>Chàng trai tên Tiểu Trần là một nhân viên bình thường tại công ty. Khi sự nghiệp đã ổn định, Tiểu Trần hy vọng có thể tìm được một người bạn gái tâm đầu ý hợp để kết hôn. Nhưng các bạn gái xung quanh anh lại luôn mong muốn tìm một người đàn ông giàu sang, có địa vị. Vì vậy việc kiếm người yêu với anh thực sự \"khó như lên trời\", thông tin từ trang <em>Sohu</em>. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/totinh1-1304.jpg?width=768&s=miY3EyAVlCXkxGPC67_Trw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/totinh1-1304.jpg?width=1024&s=uWQU5-L1h_FmrX7hhIEKEg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/totinh1-1304.jpg?width=0&s=TJuhQQCZz0uez220rhOifg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/totinh1-1304.jpg?width=768&s=miY3EyAVlCXkxGPC67_Trw\" alt=\"totinh1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/totinh1-1304.jpg?width=260&s=Zk-AMbGrBpwhGv9Lh5A6bg\"></picture>

<figcaption>Vị sếp nữ ban đầu khá bối rối và từ chối lời tỏ tình của nhân viên.</figcaption>

</figure>

<p>Tiểu Trần cũng từng theo đuổi các nữ đồng nghiệp trong công ty nhưng đều bị họ từ chối. Bởi các cô đồng nghiệp đều rõ mức thu nhập của anh.</p>

<p>Trong lúc buồn khổ, Tiểu Trần luôn nhận được sự động viên của vị sếp nữ hơn 50 tuổi. Theo anh, đây là một vị sếp bao dung, luôn yêu thương và quan tâm tới các nhân viên. Không chỉ vậy, mọi người trong công ty còn rất phục tài năng của vị sếp này.</p>

<p>Từ ngưỡng mộ, Tiểu Trần dần có tình cảm với sếp nữ. Biết sếp đang độc thân, Tiểu Trần nảy ra ý định tỏ tình. Bản thân anh cũng hết sức lo lắng, sợ rằng sẽ thất bại và không dám nhìn mặt mọi người. Nhưng trước sức mạnh của tình yêu, anh đánh liều một lần.</p>

<p>Chọn ngày công ty liên hoan, Tiểu Trần sắp xếp kế hoạch tỏ tình. Khi các nhân viên đang ngồi ăn với sếp thì anh đứng dậy, quỳ gối, nói lời tình yêu. Hành động bất ngờ của Tiểu Trần khiến vị sếp nữ khá sốc. Ban đầu cô e ngại và từ chối. Nhưng sau những lời nói chân thành của Tiểu Trần, vị sếp nữ xúc động và gật đầu đồng ý.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/totinh2-1305.jpg?width=768&s=kCec17BnvgPMcnqLZFP5wA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/totinh2-1305.jpg?width=1024&s=u-o4zZm8VwELnm-m4xKBpg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/totinh2-1305.jpg?width=0&s=boqaK1Wvd9IWY_d4EguGrw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/totinh2-1305.jpg?width=768&s=kCec17BnvgPMcnqLZFP5wA\" alt=\"totinh2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/totinh2-1305.jpg?width=260&s=tx0gGtPzleVHozyE6aDReg\"></picture>

<figcaption>Sau lời nói chân thành của Tiểu Trần, sếp nữ gật đầu làm bạn gái của anh. </figcaption>

</figure>

<p>Sau đó, Tiểu Trần lấy nhẫn, trực tiếp đeo vào tay của bạn gái. Cảnh tượng này khiến các nhân viên trong công ty choáng váng. Có người ngưỡng mộ, có người lại ghen tị khi Tiểu Trần có được tình yêu của sếp. Các đồng nghiệp nữ có vẻ tiếc nuối vì trước giờ đã từ chối tình cảm của Tiểu Trần.</p>

<p>Câu chuyện sau khi được đăng tải lên mạng xã hội nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Đa số cho rằng Tiểu Trần khá may mắn vì có được tình cảm của sếp nữ. Bởi đây không chỉ là người phụ nữ xuất sắc mà còn khá giàu có.</p>

<p>Tuy nhiên, số ít lại nghi ngờ tình cảm của chàng trai. Sự chênh lệch về tuổi tác liệu có phải là rào cản sau này? Và vì sao Tiểu Trần lại chọn yêu người phụ nữ hơn mình nhiều tuổi như vậy, liệu có phải anh chỉ nghĩ đến tài sản của sếp?</p>

<p>Tất cả những suy đoán và hoài nghi đó cũng không có gì thay đổi việc Tiểu Trần thực sự đã trở thành bạn trai của vị sếp nữ giỏi giang, giàu có. Còn tương lai có thành công hay không, tất cả đều phụ thuộc vào tình cảm của đôi bên, người ngoài không thể phán xét.</p>

Nhưng có lẽ với anh hạnh phúc lớn nhất mà nghề mang lại chính là mối nhân duyên với người vợ hiện tại.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-di-dinh-menh-xe-duyen-anh-tai-xe-xe-buyt-va-vi-khach-dac-biet-2226396.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tai-xe-xe-buyt-ke-chuyen-xe-dinh-menh-va-vi-khach-dac-biet-nhat-trong-20-nam-775.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T13:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226364","title":"V.Rohto Việt Nam khởi động chương trình thu hồi, tái chế vỏ chai nhỏ mắt","description":"V.Rohto Việt Nam khởi động chương trình \"Cùng V.Rohto thu hồi và tái chế\", áp dụng với các vỏ chai sản phẩm nhỏ mắt V.Rohto rỗng đã qua sử dụng, hướng đến giảm lượng rác nhựa, xây dựng và hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong cộng đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/v-rohto-viet-nam-khoi-dong-chuong-trinh-thu-hoi-tai-che-vo-chai-nho-mat-2226364.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vrohto-viet-nam-khoi-dong-chuong-trinh-thu-hoi-tai-che-vo-chai-nho-mat-340.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T09:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226070","title":"Chàng trai nhát gái khiến 'bà mối' nghi ngờ khai khống tình trường","description":"Chàng trai đã 3 mối tình nhưng vẫn lúng túng trước cô nàng xứ Quảng xinh đẹp khiến Ngọc Lan và Quyền Linh nghi ngờ \"khai khống\" tình trường tại \"Bạn muốn hẹn hò\".","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-muon-hen-ho-tap-959-chang-trai-nhat-gai-khien-mc-nghi-ngo-ve-tinh-truong-2226070.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/chang-trai-nhat-gai-khien-ba-moi-nghi-ngo-khai-khong-tinh-truong-929.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T18:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225907","title":"28 dự án vì cộng đồng được vinh danh","description":"\"Đừng ngập ngừng khi làm việc thiện, và đừng chần chừ khi lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp trong cuộc sống”.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trao-giai-thuong-hanh-dong-vi-cong-dong-human-act-prize-2023-2225907.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/28-du-an-vi-cong-dong-duoc-vinh-danh-514.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225903","title":"Những lý do khiến Nestlé vào top 1 ‘Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023’","description":"Theo công bố của Anphabe, Nestlé Việt Nam đạt top 1 trong bảng xếp hạng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023” khối doanh nghiệp lớn và vào top 50 “Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2023”.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-ly-do-khien-nestle-vao-top-1-noi-lam-viec-tot-nhat-viet-nam-2023-2225903.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nhung-ly-do-khien-nestle-vao-top-1-noi-lam-viec-tot-nhat-viet-nam-2023-311.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225820","title":"Dàn hot TikToker đẩy xe rùa đi hỏi vợ cho bạn gây sốt mạng xã hội","description":"Chú rể Văn Phúc cho biết, đội hình đặc biệt đẩy xe rùa chở sính lễ trong đám hỏi đều là những anh em bạn bè thân thiết cùng hoạt động trên mạng xã hội.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dan-hot-tiktoker-day-xe-rua-di-hoi-vo-cho-ban-gay-sot-mang-xa-hoi-2225820.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dam-cuoi-toan-hot-tiktoker-2-2-110.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T07:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225118","title":"Con trai duy nhất nhờ bạn tiết lộ bí mật khiến bố mẹ bàng hoàng","description":"Cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật đặc biệt cùng tên Hùng, trong chương trình Hẹn ăn trưa đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tai-hen-an-trua-tap-405-chang-trai-ke-chuyen-nho-ban-come-out-2225118.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/con-trai-duy-nhat-nho-ban-tiet-lo-bi-mat-khien-bo-me-bang-hoang-1396.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T06:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225742","title":"Đám cưới đẹp như mơ với 15.000 bông hồng, chiếc bánh cao 1,8m gần 300 triệu đồng","description":"AUSTRALIA - Đám cưới lộng lẫy được trang hoàng với 15.000 bông hồng khiến hàng triệu người trầm trồ.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dam-cuoi-dep-nhu-mo-voi-15-000-bong-hong-chiec-banh-cao-1-8m-gan-300-trieu-dong-2225742.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/dam-cuoi-dep-nhu-mo-voi-15000-bong-hong-chiec-banh-cao-18m-gan-300-trieu-dong-1328.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T20:52:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225567","title":"Công bố Nhân vật VietNamNet truyền cảm hứng 2023","description":"Báo VietNamNet công bố 3 Nhân vật VietNamNet truyền cảm hứng 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-bo-nhan-vat-vietnamnet-truyen-cam-hung-2023-2225567.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/cong-bo-nhan-vat-vietnamnet-truyen-cam-hung-2023-712.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T14:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225333","title":"Ni sư hướng dẫn 500 người trẻ tập thiền, hóa giải stress","description":"Cuộc sống ngày càng nhiều áp lực, khó khăn, ni sư cho rằng, chỉ có trở về nương tựa chính mình con người mới có thể đứng vững trước giông gió, có an vui, hạnh phúc thực thụ.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ni-su-huong-dan-500-nguoi-tre-tap-thien-hoa-giai-stress-2225333.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ni-su-huong-dan-500-nguoi-tre-tap-thien-hoa-giai-stress-557.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223927","title":"Cô dâu đặt ảnh 7 chàng trai ở đám cưới, phản ứng của chú rể gây bất ngờ","description":"MALAYSIA - Vì quá mê nhóm nhạc Hàn Quốc, cô dâu mang cả hình 7 nam thành viên đến đám cưới. Phản ứng của chú rể khi chụp ảnh khiến người dùng mạng xã hội xôn xao.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-dau-dat-anh-7-chang-trai-o-dam-cuoi-phan-ung-cua-chu-re-gay-bat-ngo-2223927.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/co-dau-dat-anh-7-chang-trai-o-dam-cuoi-phan-ung-cua-chu-re-gay-bat-ngo-352.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T10:26:29","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225389","title":"9X Thanh Hoá chi 2 tỷ xây nhà tặng bố, tha thiết tìm mẹ mất tích 28 năm","description":"Lớn lên trong khó khăn, Alina Mai luôn ấp ủ hoài bão thoát nghèo để hỗ trợ gia đình. 30 tuổi, chị có sự nghiệp kinh doanh, đủ tiền xây nhà tặng bố và tìm người mẹ mất tích.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/9x-thanh-hoa-chi-2-ty-xay-nha-tang-bo-tha-thiet-tim-me-mat-tich-28-nam-2225389.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/9x-thanh-hoa-chi-2-ty-xay-nha-tang-bo-tha-thiet-tim-me-mat-tich-28-nam-338.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T10:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223482","title":"8X chi nửa tỷ để học cách tạo những bông hoa ăn được","description":"Nhìn những bông hoa mềm mại, rực rỡ, ít ai ngờ đây là những bông hoa ăn được, do một chàng trai 8X sáng tạo nên.","displayType":19,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/8x-chi-nua-ty-de-hoc-cach-tao-ra-nhung-bong-hoa-an-duoc-2223482.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/8x-chi-nua-ty-de-hoc-cach-tao-nhung-bong-hoa-an-duoc-14.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225144","title":"Chàng nhút nhát gặp cô gái dễ thương, chốt cưới ngay tại ‘Bạn muốn hẹn hò'","description":"Nhà trai hiền lành, nhút nhát đến “Bạn muốn hẹn hò” nhờ mai mối, vỡ òa vì tìm được mảnh ghép như ý, chốt cưới ngay trên sân khấu.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-muon-hen-ho-tap-958-cap-doi-chot-cuoi-ngay-tren-san-khau-2225144.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anhdd-440.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T13:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223381","title":"Những người trẻ thắt chặt chi tiêu, rủ nhau tích trữ 'hạt đậu vàng'","description":"TRUNG QUỐC - Mỗi khi đi làm về, cô gái trẻ tiến thẳng đến chai thủy tinh nhỏ đựng nhiều \"hạt đậu vàng\" và lắc qua lắc lại. Tiếng lạch cạch nhẹ nhàng như lời nhắc nhở rằng cuối cùng cô cũng tiết kiệm được chút vàng.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-nguoi-tre-that-chat-chi-tieu-ru-nhau-tich-tru-hat-dau-vang-2223381.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/nhung-nguoi-tre-that-chat-chi-tieu-ru-nhau-tich-tru-hat-dau-vang-962.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T13:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222121","title":"Nơi trai bao đứng đường gia tăng, dân địa phương không dám ra ngoài buổi tối","description":"NHẬT BẢN - Những người đàn ông \"đứng đường\" ngày càng tăng khiến người dân địa phương lo lắng, không dám ra đường buổi tối. Cảnh sát ở Yokohama đau đầu tìm cách giải quyết.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/noi-trai-bao-dung-duong-gia-tang-dan-dia-phuong-khong-dam-ra-ngoai-buoi-toi-2222121.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/noi-trai-bao-dung-duong-gia-tang-dan-dia-phuong-khong-dam-ra-ngoai-buoi-toi-1394.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T10:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221834","title":"Nhân vật VietNamNet truyền cảm hứng khơi dậy khát khao 'hôm nay phải hơn hôm qua'","description":"Là một người viết, cũng là bạn đọc, ngoài mối quan tâm đến thời sự, văn hóa, đời sống thì những nhân vật hấp dẫn trên VietNamNet luôn khiến tôi dừng lại để đọc lâu nhất.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-vat-vietnamnet-truyen-cam-hung-khoi-day-khat-khao-hom-nay-phai-hon-hom-qua-2221834.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nhan-vat-vietnamnet-truyen-cam-hung-khoi-day-khat-khao-hom-nay-phai-hon-hom-qua-847.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T13:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223881","title":"Bên trong hộp ngủ ở Hà Nội khiến nhiều người trẻ mê mẩn","description":"Tiện lợi, riêng tư, giá cả phù hợp là những tính từ mà giới trẻ mô tả xu hướng thuê trọ hộp ngủ. Dù còn nhiều tranh cãi nhưng mô hình này đang phổ biến ở Hà Nội, TP.HCM...","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ben-trong-cac-hop-ngu-o-ha-noi-khien-nhieu-nguoi-tre-me-man-2223881.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ben-trong-cac-hop-ngu-o-ha-noi-khien-nhieu-nguoi-tre-me-man-948.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T06:05:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222489","title":"Cô gái 24 tuổi nặng 25kg: Tôi không phải là người dễ bỏ cuộc","description":"Nguyễn Thùy Trang - cô gái 25 tuổi dù mắc bệnh xương thủy tinh vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ, truyền động lực cho những người cùng cảnh ngộ.","displayType":19,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-gai-24-tuoi-nang-25kg-toi-khong-phai-la-nguoi-de-bo-cuoc-2222489.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/co-gai-24-tuoi-nang-25kg-toi-khong-phai-la-nguoi-de-bo-cuoc-1387.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T06:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224278","title":"12.000 lượt người lao động tham gia Ngày hội thanh niên công nhân Hà Nội","description":"“Ngày hội thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” đã thu hút hơn 12.000 thanh niên công nhân tại Thủ đô Hà Nội nồng nhiệt hưởng ứng, làm nên cái kết đẹp của hành trình xuyên Việt suốt 7 tháng qua của chuỗi ngày hội giàu ý nghĩa.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/12-000-luot-nguoi-lao-dong-tham-gia-ngay-hoi-thanh-nien-cong-nhan-ha-noi-2224278.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/12000-luot-nguoi-lao-dong-tham-gia-ngay-hoi-thanh-nien-cong-nhan-ha-noi-1166.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T19:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223968","title":"Màn cầu hôn bằng 200 drone đậm chất ngôn tình gây xôn xao ở Hà Nội","description":"Hàng loạt hình ảnh, video quay lại màn cầu hôn bằng 200 drone ở Hà Nội thu hút cộng đồng mạng. Nhiều bạn gái ước mình là nữ chính của màn cầu hôn đậm chất ngôn tình này.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/man-cau-hon-bang-200-drone-dam-chat-ngon-tinh-gay-xon-xao-o-ha-noi-2223968.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/cau-hon-506.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T11:42:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223645","title":"Chàng thạc sĩ gây bất ngờ khi dùng công cụ AI phác họa mẫu người yêu lý tưởng","description":"Phác họa mẫu người yêu lý tưởng bằng công nghệ AI kèm theo danh sách dài những yêu cầu, chàng thạc sĩ khiến Quyền Linh - Ngọc Lan “đứng hình” tại \"Bạn muốn hẹn hò\".","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-muon-hen-ho-tap-957-chang-thac-si-dung-ai-phac-hoa-nguoi-yeu-ly-tuong-2223645.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chang-thac-si-gay-bat-ngo-khi-dung-cong-cu-ai-phac-hoa-mau-nguoi-yeu-ly-tuong-883.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223552","title":"Jollibe Việt Nam vào Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023","description":"Jollibee Việt Nam được vinh danh là một trong Top 100 doanh nghiệp xuất sắc tại giải thưởng danh giá Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023 - Khối Doanh nghiệp Vừa.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/jollibe-viet-nam-vao-top-100-noi-lam-viec-tot-nhat-viet-nam-2023-2223552.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/jollibe-viet-nam-vao-top-100-noi-lam-viec-tot-nhat-viet-nam-2023-302.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222162","title":"Điều đặc biệt phía sau những bức ảnh cưới đẹp nhất thế giới năm 2023","description":"Phía sau những bức ảnh cưới đẹp nhất năm 2023 là câu chuyện về các cặp đôi hạnh phúc trong ngày trọng đại nhất đời người theo rất nhiều cách khác nhau và từ khắp nơi trên thế giới.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dieu-dac-biet-phia-sau-nhung-buc-anh-cuoi-dep-nhat-the-gioi-nam-2023-2222162.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/dieu-dac-biet-phia-sau-nhung-buc-anh-cuoi-dep-nhat-the-gioi-nam-2023-607.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T14:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214214","title":"Bát cơm chan canh cua đưa 'Ẩm thực mẹ làm' ra thế giới","description":"Bà Cường chậm rãi cuốc đất, trồng rau, nhổ cỏ, nấu ăn… trong tiếng chim chíu chít, lá khua xào xạc. Đồng Văn Hùng, con trai bà, lặng lẽ di chuyển máy quay, bắt trọn hình ảnh bình dị của người mẹ quê.","displayType":12,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-com-chan-canh-cua-dua-am-thuc-me-lam-ra-the-gioi-2214214.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/bat-com-chan-canh-cua-dua-am-thuc-me-lam-ra-the-gioi-443.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T06:00:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/emagazine.svg","avatarIconPosition":7,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000T"}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

