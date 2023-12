23h30 ngày 17/12, sân Anfield:

Chưa thể sánh bằng giai đoạn 2018-2020, khi lần lượt giành 97 và 99 điểm ở Premier League, nhưng Liverpool hiện đang thay đổi tích cực so với chính mình để tìm kiếm vinh quang.

Klopp đang tái thiết Liverpool khá ấn tượng

Đội quân của Jurgen Klopp vừa lên đầu bảng Premier League với 37 điểm sau 16 vòng đấu. Nếu duy trì phong độ như thể hiện trong hành trình vừa qua, họ sẽ kết thúc mùa giải với tối thiểu 87 điểm.

Con số này nói lên điều gì? Đội chủ sân Anfield sẽ giành nhiều hơn mùa 2022-23 đến 20 điểm. Một sự tiến bộ vượt bậc.

Không chỉ vậy, trong trường hợp bùng nổ như 5 vòng đấu gần nhất, khi giành được 13 trong số 15 điểm tuyệt đối, Liverpool có khả năng tái hiện cột mốc 92 điểm như mùa 2021-22. Đó là thời điểm họ giành League Cup và FA Cup, á quân Ngoại hạng Anh và Champions League.

Với diễn biến căng thẳng trong mùa giải này, khi tính cạnh tranh tăng cao hơn với sự xuất hiện của Tottenham và đặc biệt là "ngựa ô" Aston Villa của Unai Emery, 92 điểm là con số đảm bảo cho danh hiệu vô địch.

Mùa trước, trận derby nước Anh trên sân Anfield là cuộc đua top 4. Liverpool thắng đậm 7-0 nhưng MU mới là đội giành vé Champions League.

Sau giai đoạn mùa hè, giữa hai đội đi trên con đường khác nhau. Trong khi Liverpool mạnh mẽ khẳng định tham vọng cạnh tranh ngôi vương, thì MU cho thấy họ có thể thua bất kỳ lúc nào, trước bất kỳ đối thủ nào.

Liverpool thay đổi rất nhiều so với lần gần nhất gặp MU

Thật vậy, ngay cả Bournemouth khiêm tốn cũng có thể đánh bại MU 3-0. Lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, "Quỷ đỏ" thua sân nhà với 3 bàn cách biệt trước đối thủ đứng nửa dưới bảng xếp hạng.

Không ai thua nhiều hơn MU, 7 thất bại, trong số 10 đội đứng nửa trên bảng xếp hạng (tính đến trước vòng 17).

Người đặc biệt Jurgen Klopp

Mùa hè vừa qua, Liverpool chia tay những thủ lĩnh Roberto Firmino, Fabinho và Jordan Henderson. Họ là 3 cầu thủ đá chính trận chung kết Champions League 2018-19 thắng Tottenham 2-0, cũng như vai trò không thể thay thế trong mùa giải vô địch Premier League 2019-20 sau 3 thập kỷ chờ đợi.

Jurgen Klopp gấp rút điều chỉnh với hai tân binh quan trọng Alexis Mac Allister và Dominik Szoboszlai. Đồng thời, Wataru Endo và Ryan Gravenberch trở thành các phương án xoay tua đường dài.

Liverpool chi 172 triệu euro (quy đổi giá trị chung khi giao dịch trên thị trường chuyển nhượng châu Âu) cho những cầu thủ mới. Con số này thấp hơn so với mức tiêu 203,4 triệu euro mà MU dành cho Erik ten Hag, như phần thưởng cho danh hiệu League Cup và top 4 Premier League.

Các hợp đồng của Liverpool đều xứng đáng với giá trị, kể cả những người dự bị. Tân binh của MU thì không, bao gồm Rasmus Hojlund, người ghi 5 bàn ở Champions League nhưng vẫn chưa có bàn thắng tại Ngoại hạng Anh.

Tính từ khi Erik ten Hag đến bóng đá Anh, chênh lệch chi tiêu còn lớn hơn: MU mua sắm với 446,68 triệu euro, đứng thứ 3 thế giới. Chỉ có Chelsea (1,08 tỷ euro) và PSG (497 triệu euro) sử dụng ngân sách cao hơn.

Chi tiêu của Liverpool trong khoảng thời gian này là 309,3 triệu euro, đứng thứ 11 trên thế giới. "The Kop" còn xếp sau West Ham (324,06) hay Nottingham Forest (317,3).

Mùa giải trước xem như giai đoạn chuyển tiếp và Klopp đang thành công với cuộc cách mạng thứ hai của mình. Liverpool thi đấu gắn kết với sức mạnh tinh thần đáng khen ngợi.

Tân binh Szoboszlai hiệu quả với Liverpool, điều MU không có

So sánh Cody Gakpo và Antony cho thấy sự đặc biệt giữa Klopp với Ten Hag. Cầu thủ Hà Lan đến Premier League muộn hơn nửa năm, giá trị chưa bằng một nửa (40 so với 95 triệu euro), nhưng kịp ghi 9 bàn, so với 4 của tiền đạo Brazil.

Klopp đặc biệt truyền được tinh thần không bỏ cuộc cho đội. Mùa này, có 6 bàn của Liverpool được ghi sau phút 90, nhiều nhất Premier League và gấp đôi MU.

Mùa hè vừa qua, Liverpool chán nản sau nhiều tháng theo đuổi Mason Mount, nên chọn Szoboszlai. Cầu thủ Hungary ghi 2 bàn ở Premier League (3 trên mọi mặt trận), còn cựu cầu thủ Chelsea như bệnh nhân đến Manchester để được chăm sóc y tế.

Người đặc biệt Klopp đang sẵn sàng đẩy Ten Hag và MU chìm sâu hơn vào bóng tối.