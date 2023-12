Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Quân khu 7, Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đã có những chia sẻ về sự ra đời, trưởng thành, cũng như hội nhập và phát triển của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7.

Theo đó, cách đây 78 năm, chấp hành Chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 10/12/1945 tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), Hội nghị Quân sự Nam Bộ lần đầu tiên do Xứ ủy tổ chức quyết định thành lập Chiến khu 7, Chiến khu 8 và Chiến khu 9.

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới về nghệ thuật quân sự, tổ chức lực lượng và phương thức tiến hành chiến tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân ta. Tiếp đó, do yêu cầu của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đã từng bước gắn kết miền Đông Nam Bộ và phần Cực Nam Trung Bộ thành một địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của cả nước. Đó chính là Quân khu 7 ngày nay.

Sinh ra trong bão táp cách mạng, từ phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng mà đỉnh cao là “Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ”, được Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, được Nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc, che chở, LLVT Quân khu 7 không ngừng trưởng thành lớn mạnh; luôn nêu cao khí phách quật cường của dân tộc, truyền thống của Quân đội anh hùng, lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần cách mạng của Nam Bộ Thành đồng Tổ quốc, cùng Nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc trọng trách lịch sử của mình.

LLVT Quân khu 7 tự hào vì đã có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi to lớn của dân tộc, chiến công oanh liệt của Quân đội và Nhân dân trên địa bàn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, Đại tá Nguyễn Như Trúc nhấn mạnh, LLVT Quân khu 7 tiếp tục coi trọng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố lòng tin, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng và cùng với nhân dân các tỉnh, thành phố trên địa bàn ra sức thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Học viên hạ sĩ quan chỉ huy khóa 59, Trường Quân sự Quân khu huấn luyện bắn mục tiêu treo tại chỗ khẩu đội đại liên. Ảnh: Việt Thủy

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng và Nhà nước, với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề chiến lược về quốc phòng, an ninh; phối hợp chặt chẽ các lực lượng xử lý có hiệu quả các tình huống, nhất là các địa bàn trọng điểm, xung yếu, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, biển đảo, vùng trời của Tổ quốc; đặc biệt là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương tập trung khôi phục, phát triển kinh tế.

Đại tá Nguyễn Như Trúc cho biết, tiềm lực của LLVT, KVPT ngày càng được củng cố và tăng cường, đặc biệt là tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực quân sự và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

"Nhận thức trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày càng cao; dân tin Đảng, Nhà nước, yêu mến bộ đội, tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Cấp ủy, chính quyền đồng thuận với Quân khu, chăm lo tốt cho QSQP. Chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng chiến đấu của LLVT Quân khu không ngừng được nâng cao", Đại tá Nguyễn Như Trúc nhấn mạnh.

Đồng thời, theo Đại tá Nguyễn Như Trúc, trong huấn luyện, LLVT Quân khu luôn đảm bảo “3 thực chất” (dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá kết quả thực chất). Huấn luyện đảm bảo an toàn tuyệt đối, huấn luyện sát thực tế chiến đấu và đối tượng tác chiến hiện nay. Trong sẵn sàng chiến đấu thực hiện tốt “3 sẵn sàng” (người sẵn sàng; vũ khí trang bị phương tiện sẵn sàng; phương án sẵn sàng).

Bộ đội đặc công Quân khu 7 tham gia diễn tập hiệp đồng binh chủng năm 2023. Ảnh: Thế Anh

Triển khai nhiều chủ trương mới có tính chiến lược, trở thành điểm sáng

Theo Đại tá Nguyễn Như Trúc, với tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu triển khai nhiều chủ trương mới, có tính chiến lược được cấp ủy chính quyền, Nhân dân địa phương ủng hộ, đạt kết quả tốt và trở thành điểm sáng của toàn quân, toàn quốc.

Cụ thể, trên tuyến biên giới, Quân khu đã hoàn thành giai đoạn 1 với 267km đường tuần tra, đang triển khai xây dựng giai đoạn 2 với hơn 35km; đã xây dựng, kiên cố hóa 63/65 chốt dân quân thường trực với kinh phí trên 103 tỷ đồng; tiếp tục thực hiện chủ trương đưa dân lên định cư ở biên giới bằng việc xây dựng Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm, chốt Biên phòng...

Đại tá Nguyễn Như Trúc cho biết, đã xây dựng 58 điểm với 521 căn nhà; đồng bào được cấp đất, tặng nhà, điện, nước sạch, bảo đảm y tế, học hành. Hiện nay, đời sống bà con ổn định. Sau này các điểm dân cư sẽ từng bước phát triển thành các thôn ấp dọc theo tuyến biên giới. Mỗi thôn, ấp có thể xây dựng một tiểu đội dân quân; góp phần xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, Đại tá Nguyễn Như Trúc nhấn mạnh việc chủ trương xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt là quân nhân dự bị trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

"Các hạt nhân chính trị nòng cốt được tập huấn, bồi dưỡng cách nắm, báo cáo và giải quyết tình hình. Nhờ đó mà những tình huống phức tạp, nhạy cảm đều được phát hiện và xử lý nhanh gọn ngay từ khi mới nảy sinh ở cơ sở, không để lan rộng, kéo dài" Đại tá Nguyễn Như Trúc cho hay.

Đồng thời, chủ trương gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào các tôn giáo.

Chủ trương địa phương đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương đơn vị phía trước tiếp tục được phát huy hiệu quả. Tạo ra thế liên hoàn vững chắc trong khu vực phòng thủ của Quân khu. Hàng năm, TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ các tỉnh biên giới 40-60 tỷ đồng giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phòng thủ.

Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu kiểm tra sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị Sư đoàn 5.

Đại tá Nguyễn Như Trúc cũng nhấn mạnh đến chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện ngay từ cơ sở. Quân khu cùng với các địa phương triển khai thí điểm xây dựng các đại đội dân quân cơ động cấp tỉnh, thành phố (10 đại đội) thường xuyên luân phiên tập trung huấn luyện, sẵn sàng xử trí tình huống an ninh chính trị trên địa bàn...

Ngoài ra, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án: Nâng cao chất lượng hoạt động Báo Quân khu 7; Xây dựng và phát triển Đoàn Văn công giai đoạn 2020–2025 và những năm tiếp theo,…; tăng cường đoàn kết giúp đỡ Quân đội Hoàng gia và Nhân dân Campuchia góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đặc biệt, LLVT Quân khu đột phá chấn chỉnh tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ làm điểm trong toàn quân...

Đại tá Nguyễn Như Trúc cho biết, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo; tình hình biên giới, biển đảo còn tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định. Trong nước và địa bàn Quân khu kinh tế phát triển, chính trị-xã hội ổn định, QPAN được củng cố và tăng cường, đối ngoại rộng mở, ngày càng đi vào chiều sâu, thế và lực của nước ta ngày càng cao trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch ngày càng chống phá quyết liệt nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN, phi chính trị hóa LLVT ta, tranh chấp chủ quyền biển đảo, những vấn đề an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh ngày càng gay gắt; chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga–Ukraina và động thái cho phép quân đội được tiến hành chiến dịch quân sự ở nước ngoài của một số nước lớn đang đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề về bảo vệ Tổ quốc.

"Trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Nhân dân, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền QPTD, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; luôn nâng cao cảnh giác, mài sắc ý chí chiến đấu, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước". Đại tá Nguyễn Như Trúc nhấn mạnh.