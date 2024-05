Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Great Place to Work® công bố Bảng xếp hạng Best Workplaces™ in Vietnam.

Bảng xếp hạng năm nay là kết quả phân tích dữ liệu từ trả lời khảo sát của 125.000 người lao động được bảo mật danh tính, đại diện cho tiếng nói của 135.000 người lao động tại các doanh nghiệp tại Việt Nam. Năm nay cũng ghi nhận số lượng người lao động tham gia và trả lời khảo sát của Great Place To Work® cao kỷ lục.

25 công ty được vinh danh trong Bảng xếp hạng năm 2024 được chia theo 3 hạng mục gồm: 5 doanh nghiệp lớn (trên 1.000 người lao động), 10 doanh nghiệp vừa (100 - 999 người lao động), 10 doanh nghiệp nhỏ (10 - 99 người lao động).

Danh sách 25 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2024, theo Great Place to Work công bố

Với chủ đề Great Is Possible (Xuất sắc là có thể), năm nay, Great Place To Work® vinh danh những công ty không chỉ đạt được Chứng nhận Great Place To Work (Great Place To Work® Certification™), mà còn thể hiện sự tận tâm vượt bậc trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Những công ty này đã tạo ra chuẩn mực vàng trong văn hóa nơi làm việc, vượt xa những gì được yêu cầu từ Chứng nhận Great Place To Work®.

Đại diện các công ty được vinh danh trong Bảng xếp hạng Best Workplaces™ in Vietnam 2024

Ông Roland Wee - Chủ tịch HĐQT Great Place To Work® ASEAN và ANZ cho biết, số lượng công ty tại Việt Nam được chứng nhận Great Place To Work tăng 3 lần trong 3 năm qua, và những công ty đạt danh hiệu Best Workplaces™ đã thể hiện sự khác biệt lớn với nhóm được chứng nhận từ cả kết quả khảo sát và những chương trình và chiến lược nơi làm việc mà các công ty này chia sẻ.

“Chúng tôi rất vui mừng khi thấy nhiều hơn các doanh nghiệp Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng Best Workplaces™ năm 2024. Chúng tôi cũng rất hào hứng khi hợp tác với các doanh nghiệp có cùng tôn chỉ, những doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm lợi nhuận tối đa mà còn cố gắng mang lại giá trị cho tất cả các bên liên quan, bao gồm cả người lao động và xã hội.

Thêm nữa, chúng tôi tin chắc rằng sự xuất sắc không chỉ có thể đạt được mà còn có thể duy trì. Dưới chủ đề “Great Is Possible” Xuất sắc là có thể, tại sự kiện công bố danh sách năm nay, chúng tôi sẽ tôn vinh những nơi làm việc tốt nhất, không chỉ đạt được Chứng nhận Great Place To Work mà còn thể hiện sự cống hiến vượt bậc trong việc nuôi dưỡng văn hóa nơi làm việc”, ông Roland Wee nói.

Ông Roland Wee - Chủ tịch HĐQT Great Place To Work® ASEAN và ANZ phát biểu tại sự kiện công bố Best Workplaces™ in Vietnam 2024

Tại bảng xếp hạng năm nay, một số tên tuổi vẫn giữ vững vị thế. Như ở hạng mục Doanh nghiệp Vừa, DHL-VNPT Express Việt Nam giữ vị trí thứ nhất trong 3 năm liên tiếp.

Ông Trương Hoàng Long, Giám đốc Nhân sự của DHL-VNPT Express Việt Nam cho hay, tại doanh nghiệp này, tạo dựng sự gắn kết người lao động được xem là ưu tiên hàng đầu.

“Chúng tôi lắng nghe nhân viên của mình trong suốt quá trình họ gắn bó với công ty, từ khi nhân viên được sàng lọc trong quá trình tuyển dụng, trong các buổi đào tạo, chương trình an sinh và sức khỏe, các chương trình về đa dạng, công bằng và hòa nhập và thậm chí là lúc họ rời công ty. Bằng cách đặt sự gắn kết của nhân viên lên hàng đầu, DHL Express Việt Nam đã tạo nên một văn hóa công ty hòa nhập và hợp tác, điều này cuối cùng mang lại lợi ích cho cả nhân viên và toàn thể công ty”, ông Long chia sẻ.

Ở hạng mục Doanh nghiệp Vừa, DHL-VNPT Express Việt Nam giữ vị trí thứ nhất trong 3 năm liên tiếp

Cisco Việt Nam có năm thứ 3 liên tiếp nằm trong Bảng xếp hạng Best Workplaces™ in Vietnam 2024 tại Hạng mục doanh nghiệp Nhỏ. Theo bà Bee Kheng - Chủ tịch Cisco Đông Nam Á, Cisco Việt Nam rất vinh dự khi được vinh danh trong Bảng xếp hạng Best Workplaces™ tại Việt Nam 2024.

“Tại Cisco, chúng tôi luôn tạo ra môi trường làm việc đáng tin cậy, nơi mà mọi người đều cảm thấy mình được trân trọng, tôn trọng và được trao quyền để tạo ra tầm ảnh hưởng. Trong bối cảnh thế giới việc làm đang chuyển mình, chúng tôi cam kết tiếp tục thực hành lắng nghe, xây dựng sự tin tưởng và dẫn dắt đội ngũ với sự thấu hiểu và linh hoạt, giúp họ thực hiện công việc và thể hiện một cách tốt nhất đối với khách hàng, đối tác và hệ sinh thái công nghệ rộng lớn”, bà Bee Kheng khẳng định.

Cisco Việt Nam có năm thứ 3 liên tiếp nằm trong Bảng xếp hạng Best Workplaces™ in Vietnam 2024 tại hạng mục doanh nghiệp Nhỏ

Bảng xếp hạng Best Workplaces™ được xây dựng dựa trên cùng tiêu chí đánh giá với bảng xếp hạng 100 nơi làm việc tốt nhất nước Mỹ do Fortunes công bố hàng năm kể từ năm 1998.

Great Place To Work® là cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc với hơn 30 năm kinh nghiệm giúp mọi nơi làm việc trở thành nơi làm việc xuất sắc vì tất cả. Phương pháp và nền tảng bản quyền của Great Place To Work® cho phép các tổ chức thực sự nắm bắt, phân tích và hiểu được trải nghiệm của tất cả người lao động. Các nghiên cứu đột phá giúp các tổ chức có thể xây dựng văn hóa giữ chân nhân tài và khai phá được tiềm năng của mỗi người lao động. Thông tin chi tiết: www.greatplacetowork.com.vn

Anh Tú