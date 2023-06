Tối 15/6, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) cho biết, tại cơ quan công an, nghi phạm Y Thô Ayun khai đã đi tuyên truyền, kích động một số người dân ở các buôn làng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham gia vụ gây mất an ninh trật tự, dùng súng tấn công 2 trụ sở UBND xã thuộc huyện Cư Kuin.

Trước đó, sáng sớm 11/6, một nhóm người trang bị vũ khí tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, khiến 4 cán bộ công an xã; 2 cán bộ xã hy sinh, 3 người dân thiệt mạng và 2 công an xã trọng thương.

Tính đến tối 14/6, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ tổng cộng 46 đối tượng liên quan vụ tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur.

Mô tả về tính chất nghiêm trọng của vụ tấn công trên, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đây là hành vi gây mất an ninh, trật tự "có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính". Nhóm đối tượng này đã bắn chết Bí thư xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 cán bộ công an, 3 người dân, làm bị thương một số người khác.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, qua lấy lời khai ban đầu, các đối tượng khai chúng "nhận được chỉ đạo, nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn”.