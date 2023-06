Theo thông tin từ chính quyền địa phương, đến nay vụ việc xảy ra tại 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur của huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, cơ bản được giải quyết ổn định.

Thông tin xác nhận của Bộ Công an, tính đến tối 13/6 đã bắt giữ tổng cộng 45 đối tượng nguy hiểm, thu giữ 1 số vũ khí.

Lấy lời khai 1 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CAND

Hiện lực lượng đặc nhiệm của Bộ Công an, Quân khu 5 của Bộ Quốc Phòng và Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương truy kích các đối tượng còn lại. Đồng thời, Công an vận động, kêu gọi những người tham gia vụ việc sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Như đã thông tin trước đó, rạng sáng 11/6, một nhóm người trang bị các loại vũ khí như: súng, dao… đã bất ngờ tấn công vào trụ sở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur khiến 4 công an xã và 2 cán bộ xã hy sinh, 3 người dân thiệt mạng, 2 công an xã trọng thương.

Hiện trường hư hại tại trụ sở xã Ea Tiêu do nhóm đối tượng hung hãn gây ra. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngay từ giai đoạn ban đầu vừa xảy ra vụ việc, khi các đối tượng nguy hiểm tẩu thoát thì người dân địa phương đã chủ động, lùng sục, bắt giữ được một số tên và giao cho cơ quan công an.

Đến trưa 11/6, Bộ Công an thông báo đã bắt giữ 6 đối tượng. Tối 12/6, lực lượng tại hiện trường đã bắt giữ tổng cộng 27 đối tượng.

Đến sáng 13/6 số tên bị bắt giữ tổng cộng là 39 người, trong số này có 2 đối tượng ra đầu thú. Trong chiều tối 13, tổng cộng có 45 tên bị bắt.

Sau khi gây án, các đối tượng đã chia nhau lẩn trốn ở nhiều nơi. Những tên đi trên đường nhanh chóng bị phát hiện, bắt giữ sớm nhất. Những tên lẩn trốn vào khu vực nương rẫy, rừng núi… cũng bị lượng công an nhanh chóng lần theo dấu vết, khoanh vùng và bắt giữ.

Qua 3 ngày đêm lùng sục, lực lượng công an đã bắt giữ 45 đối tượng, thu giữ 1 số vũ khí. Ảnh: TTXVN

Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng đấu tranh, khai thác từng đối tượng để điều tra làm rõ về cách thức tổ chức, kế hoạch phạm tội của chúng.

Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ việc nêu trên sớm ra trình diện, đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Những gia đình có con, em, người thân vi phạm pháp luật hãy tích cực vận động, động viên họ ra đầu thú, thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan hồng.

Ổn định tình hình

Theo ghi nhận của phóng viên VietNamNet, tình hình hiện nay trên địa bàn huyện Cư Kuin đã ổn định. Sinh hoạt của người dân hiện bình thường trở lại.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng, các lãnh đạo, cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương đã đến tận nơi thăm, viếng, chia buồn với gia đình của những cán bộ công an và cán bộ xã hy sinh cũng như người dân thiệt mạng.

Y Tim Niê- 1 trong số các đối tượng tham gia vụ việc tại huyện Cư Kuin. Ảnh: VTV

Những đối tượng bị bắt khai nhận, chúng cư ngụ ở những huyện khác nhau trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tụ tập và kéo đến huyện Cư Kuin để gây án; trong đó có nhiều tên cư trú tại huyện Krông Búk.

Hiện trường hư hại bên trong trụ sở xã Ea Tiêu. Ảnh: Nguyễn Huế

Nhiều hồ sơ, giấy tờ quan trọng bị đốt. Ảnh: Nguyễn Huế

Một số đối tượng khi bị bắt đã có khai báo về người chỉ huy vụ tấn công vào trụ sở 2 xã. Chúng hung hãn, liều lĩnh, manh động và nhận lệnh từ người cầm đầu là hễ gặp ai thì bắn, giết….

Chúng đã lên kế hoạch chi tiết, phân công từng người, được trang bị các loại vũ khí như súng, lựu đạn, các loại dao tự chế, búa, bom xăng… và di chuyển bằng xe gắn máy đến những địa điểm để gây án.