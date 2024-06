Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, giải marathon "Hành trình Về Làng Sen 2024" chính thức khởi tranh, mang đến cho các VĐV và người hâm mộ một sự kiện thể thao đầy ý nghĩa.

Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, BTC vừa công bố thiết kế cổng xuất phát và về đích, hứa hẹn là điểm nhấn đặc biệt của giải đấu năm nay.

Thiết kế cổng được tạo hình đơn giản nhưng tinh tế, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp và văn hóa đặc trưng của Làng Sen, nơi gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cổng được thiết kế với hai màu chủ đạo là tím và hồng, tượng trưng cho sự trang nhã, thanh lịch và sự nhiệt huyết của các VĐV.

Các họa tiết trang trí trên cổng là những bông hoa sen, hoa văn truyền thống, kết hợp hài hòa giữa hiện đại và cổ điển, mang đến một cảm giác vừa gần gũi, vừa trang trọng. Những đường nét mềm mại và tinh xảo trên cổng gợi nhớ đến những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời thể hiện tinh thần sáng tạo và đổi mới.

Đây không chỉ là điểm xuất phát cho một cuộc đua, mà còn là điểm khởi đầu cho những hành trình khám phá bản thân, phá bỏ giới hạn và vươn tới những đỉnh cao mới.

Giải marathon "Hành trình về Làng Sen 2024" do Sở VH&TT Nghệ An, Báo VietNamNet và Win VietNam đồng tổ chức tại Nghệ An vào ngày 9/6, là một trong những sự kiện được mong chờ. Đến thời điểm này, giải đấu có hơn 3.000 VĐV đăng ký tranh tài, trong đó rất nhiều tuyển thủ quốc gia như Hoàng Nguyên Thanh, Đỗ Quốc Luật, Trịnh Quốc Lượng, Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Thị Oanh... góp mặt.

Cung đường chạy tại "Hành trình về Làng Sen 2024" mang tới nhiều trải nghiệm và thử thách thú vị với các VĐV.

Theo đó, cự ly 42km xuất phát lúc 3h00 ngày 9/6 từ Khu Di tích Kim Liên - rẽ phải ra Quốc lộ 46 - rẽ trái vào Tỉnh lộ 539 - Khu mộ bà Hoàng Thị Loan - rẽ trái vào Quốc lộ 46B - rẽ phải vào đường hầm chui Quốc lộ 1A (tránh thành phố Vinh) - rẽ trái vào đường trục Vinh - Hưng Tây - rẽ trái vào đường Dân Chủ (KCN VSIP) - rẽ trái đường Hữu Nghị (KCN VSIP) - rẽ phải chạy dọc theo Quốc lộ 46B (đường Đặng Thai Mai) - Cầu vượt Quán Bánh - Ngã tư sân bay Vinh - rẽ phải vào đại lộ Lê Nin - rẽ trái vào đại lộ Vinh - Cửa Lò - rẽ phải vào đường Bình Minh - điểm quay đầu tại đường ven sông Lam (QL46C) - quay đầu và về đích tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò.

BTC quy định thời gian tối đa cho cự ly marathon là 6 tiếng 30 phút. Những VĐV về sau mốc thời gian này được tính là không hoàn thành cuộc đua (DNF).

Cự ly 21km xuất phát lúc 3h30 từ Quảng trường Bình Minh - chạy theo đường Bình Minh về Cửa Hội - rẽ phải vào đại lộ Vinh - Cửa Lò - điểm quay đầu trên đại lộ Vinh - Cửa Lò - chạy vòng theo hướng chiều bên phải hướng từ Vinh đi Cửa Lò tại đảo giao thông trên đại lộ Vinh - Cửa Lò hướng về đường Bình Minh - rẽ phải vào đường Bình Minh - điểm quay đầu tại đường Bình Minh - quay đầu và về đích tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. Thời gian quy định cho các VĐV tham dự cự ly này là 4 tiếng.

Cự ly 10km xuất phát lúc 5h00 từ Quảng trường Bình Minh - chạy theo đường Bình Minh về Cửa Hội - rẽ phải vào đại lộ Vinh - Cửa Lò - chạy vòng theo đảo giao thông trên đại lộ Vinh - Cửa Lò hướng về đường Bình Minh - rẽ phải vào đường Bình Minh - điểm quay đầu tại đường Bình Minh - quay đầu và về đích tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò.

Cự ly cuối cùng là 5km xuất phát từ Quảng trường Bình Minh lúc 5h15 - chạy theo đường Bình Minh về Cửa Hội - nút giao đường Bình Minh và đại lộ Vinh - Cửa Lò - quay đầu về đích tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò.