Cả Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Hà Lan đều chỉ còn một bước nữa là đến trận chung kết EURO 2024. Vì thế, cuộc chiến tranh vé tại vòng bán kết mang tính trọng đại và việc 2 cặp đấu Tây Ban Nha vs Pháp, Anh vs Hà Lan, sẽ do ai cầm cân nảy mực cũng rất được quan tâm, không chỉ với người trong cuộc.

Trọng tài từng bắt chung kết Champions League mùa vừa qua, cũng như cầm còi trận Italy 0-1 Tây Ban Nha ở vòng bảng, sẽ bắt trận bán kết 1 EURO 2024

Và 2 tổ trọng tài được chỉ định làm nhiệm vụ 2 trận bán kết EURO 2024 chính thức lộ diện. Cụ thể, ông Slavko Vincic, người Slovenia được UEFA cầm còi trận Tây Ban Nha vs Pháp.

Hỗ trợ cho ông Vincic sẽ là các trợ lý đồng hương, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic và Nejc Kajtazovic (trọng tài VAR). Trọng tài thứ 4 là Ivan Kruzliak, người Slovakia.

Tại EURO 2024, ông Vincic đã bắt chính 2 trận, gồm Thụy Sĩ 3-1 Hungary và Tây Ban Nha 1-0 Italy.

Vị trọng tài người Đức là 'điềm lành' cho Hà Lan, từng cầm còi trận sắc cam thắng to Romania 3-0, vòng 16 đội

Vua áo đen Vincic đến làm nhiệm vụ tại EURO 2024, sau khi cầm còi trận chung kết Champions League, Real Madrid 2-0 Dortmund vào đầu tháng 6.

Trong khi đó, trọng tài người Đức, Felix Zwayer được chọn bắt trận bán kết 2 EURO 2024, Anh vs Hà Lan.

Với người Hà Lan, đó có thể là điềm lành, bởi Vua áo đen này từng cầm còi trận sắc cam thắng tưng bừng Romania 3-0, vòng 16 đội. Ngoài ra, ông cũng điều khiển 2 trận khác ở EURO 2024 là Bồ Đào Nha 3-0 Thổ Nhĩ Kỳ, Italy 2-1 Albania.

Tuy nhiên, với Tam sư, nhất là Jude Bellingham thì sẽ cau mày khi biết ông Felix Zwayer bắt chính trận đại chiến của họ với Hà Lan.

Trong quá khứ, lúc còn chơi cho Dortmund, Jude Bellingham từng tức giận, có lời lẽ gay gắt nhắm vào vị trọng tài này sau một trận đấu vào cuối 2021.

Jude Bellingham rõ ràng chẳng vui vẻ gì khi hay tin trọng tài Felix Zwayer cầm còi trận Anh vs Hà Lan

Tiền vệ Tam sư khi ấy mới 18 tuổi, cho rằng chính tiếng còi méo của Vua áo đen Felix Zwayer khiến đội của anh thua đau 2-3 Bayern Munich, bởi quả phạt đền tưởng tượng.

“Bạn có thể nhìn vào rất nhiều quyết định trong trận đấu. Nếu bạn trao một trận cầu lớn nhất ở Đức cho một trọng tài từng dàn xếp tỷ số thi bạn mong đợi điều gì?".

Jude Bellingham muốn nhắc đến vụ tai tiếng trong quá khứ của trọng tài này, từng dính líu vào một vụ dàn xếp tỷ số vào 2005, lúc còn là trọng tài biên và bắt ở giải Bundeliga 2, dẫn đến từng bị treo còi 6 tháng.

Bellingham không bị treo giò sau phát ngôn trên nhưng bị LĐBĐ Đức phạt 40.000 euro vì “hành vi phi thể thao”.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể tận hưởng trọn vẹn VCK UEFA EURO 2024 miễn phí trên TV360 tại: https://tv360.vn/