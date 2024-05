Ly cocktail The Sunfire (Thái Lan)

Ly mocktail The Folk Tale of the Mekong (Việt Nam)

Một thế giới cocktail đầy cuốn hút tại các quầy bar

Là nơi kết nối những tâm hồn đồng điệu và phát triển các ý tưởng sáng tạo, các quầy bar của khách sạn MGallery không chỉ thu hút du khách sành điệu từ khắp nơi trên thế giới mà còn là điểm đến được nhiều người dân địa phương ưa chuộng.

Đứng sau quầy bar là những “phù thủy cocktail” được đào tạo bài bản, tạo nên nghệ thuật pha chế đặc biệt của Mgallery, mang sự sống động tới các không gian, đồng thời thắt chặt thêm mối liên kết với những vị khách tới đây để thưởng thức đồ uống và dịch vụ đẳng cấp.

Bà Catherine Cherabieh - Phó Chủ tịch MGallery Hotel Collection chia sẻ: “Sự sáng tạo được thể hiện ở mọi khía cạnh tại các quán bar của MGallery Hotel. Nghệ thuật pha chế là phương thức hoàn hảo thể hiện chất riêng của một địa điểm thông qua thị giác, khứu giác và vị giác. Đó là một thế giới đòi hỏi chuyên môn và niềm đam mê thực thụ. Trong nhiều năm, chúng tôi đã xây dựng được một đội ngũ chuyên gia pha chế địa phương dày dạn kinh nghiệm”.

Ra mắt 10 đồ uống sáng tạo chưa từng có

Nhân dịp này, chuyên gia pha chế Matthias Giroud của MGallery đã sáng tạo ra một bộ sưu tập gồm mười loại cocktail và mocktail độc đáo, gợi nhớ đến một điểm đến hấp dẫn của MGallery thông qua hương vị và cách trang trí:

The Symphony of Sydney Opera (Australia), gợi nhớ đến tòa nhà nổi tiếng của kiến trúc sư người Đan Mạch Jørn Utzon.

The Brazilian Rainforest, mang màu sắc của cánh rừng nhiệt đới xanh tươi.

The Chinese Elixir (mocktail) với lá tre uốn cong như Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc.

The Love Letter from Provence (France), được tô điểm bằng vẻ đẹp của hoa oải hương.

The Italian Limonaia, được trang trí bằng một viên đá nghiêng giống như Tháp Pisa (Ý).

The Moroccan Oasis (mocktail), lấy cảm hứng từ những cồn cát ở sa mạc Sahara (Ma-rốc).

The Polish Harvest, gợi nhắc đến những mái nhà hình học ấn tượng tại quảng trường Main Square ở Kraków (Ba Lan).

The Sunfire in Thailand, thể hiện những nét kiến trúc đa dạng của Cung điện Hoàng gia Grand Palace of Bangkok (Thái Lan).

The Cappadocian Lantern (mocktail), được tô điểm bằng những quả cầu băng đầy màu sắc theo hình ảnh khinh khí cầu trứ danh của Thổ Nhĩ Kỳ.

The Folk tale of the Mekong (mocktail), được phục vụ trong ly thủy tinh được trang trí bằng loại tre dọc hai bên bờ sông tại Việt Nam.

“Những ‘kiệt tác’ trên sẽ được giới thiệu tại tất cả quầy bar của khách sạn MGallery cho đến ngày 13/6/2024. MGallery và tôi muốn tạo ra một hành trình lôi cuốn mang đậm hương vị, lấy cảm hứng từ những nguyên liệu nổi bật của mỗi quốc gia. Mỗi loại cocktail và mocktail đặc trưng của chúng tôi sẽ mang trải nghiệm đa giác quan đến với bạn”, ông Matthias Giroud - Trưởng bộ phận pha chế của MGallery cho hay.

Trải nghiệm các workshop học pha chế

Mỗi tuần, các khách sạn MGallery sẽ tổ chức các sự kiện chào mừng “Tháng Cocktail thế giới”. Du khách có thể chọn tham gia các buổi workshop nâng cao kéo dài hai giờ để học cách pha chế ít nhất hai loại cocktail và mocktail sáng tạo. Người tham gia cũng sẽ có cơ hội thảo luận về tuyển tập các loại đồ uống cổ điển cũng như đề xuất các loại cocktail lấy cảm hứng từ các loại thảo mộc tươi và gia vị. Các nhà hàng của khách sạn cũng sẽ đưa ra những thực đơn ấn tượng được chế biến từ các nguyên liệu địa phương tươi ngon, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo với cocktail và mocktail được phục vụ.

“Một ly cocktail được đánh giá là tuyệt vời hay không còn phụ thuộc vào cách nó được phục vụ”, chuyên gia pha chế tại Hôtel des Arts Saigon Mgallery chia sẻ.

Đáng chú ý, “Tháng Cocktail thế giới” cũng là cơ hội để MGallery thể hiện cách tiếp cận có trách nhiệm với cộng đồng, trong nghệ thuật pha chế của mình. Theo đó, phương pháp pha chế không tạo ra chất thải sẽ được Mgallery áp dụng tại chuỗi hệ thống của mình, bao gồm: sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm bao bì, ủ phân rác hữu cơ, ưu tiên các nguyên liệu địa phương và theo mùa. Bên cạnh đó, MGallery cũng khuyến khích tái chế một cách sáng tạo thông qua việc tái sử dụng bột, thực phẩm bào nhỏ và vỏ củ quả trong các công thức chế biến khác.

Bích Đào