Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là cơ hội không thể tốt hơn để phái mạnh bày tỏ, chứng minh tình yêu của mình dành cho nửa kia. Ngoài các món quà tặng, những lời chúc hay, ý nghĩa vào dịp này luôn là món quà không thể thiếu.

Dưới đây, VietNamNet tổng hợp những lời chúc 20/10 dành cho người yêu ngọt ngào, lãng mạn nhất. Với những lời chúc này, bạn sẽ khiến trái tim nửa kia của mình “tan chảy” vì hạnh phúc.

1. Cảm ơn em đã đến và sưởi ấm trái tim anh. Nhân ngày 20/10, chúc người anh yêu mãi xinh đẹp, trẻ trung và yêu anh nhiều hơn nữa nhé!

2. Gửi lời chúc 20/10 cho người yêu bé nhỏ của anh! Chúc em luôn xinh đẹp, hạnh phúc, anh sẽ cố gắng là người mang đến nụ cười cho em từ nay cho đến hết cuộc đời.

3. Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đến rồi. Anh không biết nói những lời ngọt ngào, có cánh. Anh cũng không biết nói những lời lãng mạn khiến em hạnh phúc. Nhưng anh biết anh yêu em rất rất nhiều. Anh hứa với em, anh sẽ mãi luôn ở bên để bảo vệ, chăm lo và yêu thương em suốt đời. Chúc em 20/10 ấm áp, hạnh phúc.

Những lời chúc hay, ý nghĩa vào dịp 20/10 luôn là món quà không thể thiếu. Ảnh minh họa: Pixabay

4. Hôm nay 20/10, anh muốn gửi cho em một món quà bất ngờ nhưng bưu điện đã từ chối vì nó quá lớn. Đó là nỗi nhớ và tình yêu của anh dành cho em lúc này. Vì vậy, tối nay em hãy gặp anh để anh có thể trao tận tay em món quà này nhé.

5. Nhân dịp 20/10, chúc người yêu xinh đẹp nhất trần đời của anh có một ngày lễ vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc. Anh yêu em rất nhiều!

6. Nhân ngày 20/10 chúc em thật nhiều niềm vui. Ở cạnh em 365 ngày trong năm đều là những ngày tuyệt vời nhất với anh. Mãi mãi yêu em.

7. Trên thiên đường có 10 thiên thần: 5 thiên thần đang chơi đùa, 4 thiên thần đang nói chuyện và 1 thiên thần đang đọc tin nhắn này. Chúc thiên thần của anh vui vẻ, hạnh phúc và ý nghĩa trong ngày 20/10 nhé!

8. Mỗi ngày anh đều cảm thấy biết ơn vì vũ trụ đã mang em đến. Mong rằng chúng ta có thể cùng đón thêm nhiều 20/10 nữa.

9. Đời người rất ngắn, gặp được nhau cũng không dễ dàng. Vì vậy mong rằng anh có thể cùng em đón thêm nhiều ngày 20/10 nữa.

10. Hãy sống là chính em, biết yêu những gì mình đang có, biết tìm kiếm những gì mình chưa có, điều chưa có của anh là 1 nửa như em. Anh sẽ cố gắng để cho em một tương lai hạnh phúc và sung túc, chúng ta hãy bên cạnh nhau mãi mãi em nhé. Chúc em 20/10 hạnh phúc.

11. Ngày 20/10 này anh muốn nói rằng, em mãi mãi là người phụ nữ đẹp nhất trong trái tim anh, mãi mãi là em đó. Anh chúc người yêu xinh đẹp nhất thế gian của anh có một ngày thật vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc. Anh yêu em.

Ảnh minh họa: Pixabay

12. Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 xứng đáng là ngày đặc biệt dành cho em. Và em cũng xứng đáng đón nhận những điều tuyệt diệu nhất trên thế gian này. Mong em có ngày 20/10 nhiều niềm vui. Yêu em!!!

13. Nếu như nói trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn... thì phải nói anh là một người cực kì may mắn vì anh đã có được em trong cuộc đời. Chúc em ngày 20/10 hạnh phúc.

14. Vì tất cả những lần em đem đến nụ cười và làm hửng sáng cuộc sống của anh. Vì tất cả những sẻ chia mọi vui buồn của em khiến gánh nặng trên vai anh như nhẹ bớt. Anh mong rằng những điều tuyệt vời này sẽ không bao giờ kết thúc. Chúc mừng ngày đặc biệt của em.

15. Hôm nay có 3 người hỏi anh về em đó. Anh đã cho họ một chút thông tin về em, hy vọng họ sẽ tìm thấy em trong thời gian sớm nhất. Đó chính là 3 vị thần: Sức khỏe, May mắn và Tình yêu.

(Tổng hợp)