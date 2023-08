Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đơn vị này nhận được đơn kiến nghị, phản ánh của PGS.TS Trần Thị Hồng Phương, nguyên Phó Cục trưởng Cục Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế), về việc tại website http://www.huongphuckhi.asia/, https://www.facebook.com/100089719672293/posts/1166493740905296/?vh=e&extid=MSG-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C và một số trang mạng xã hội đã lợi dụng hình ảnh và danh tính của bà quảng cáo cho sản phẩm Hương Phục Khí để bán hàng lừa đảo người tiêu dùng. Trên thực tế PGS Phương không có công trình này.

Cục An toàn thực phẩm khẳng định không có sản phẩm tên Hương Phục Khí đăng ký tại Cục. Nguồn: Cục An toàn thực phẩm

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, các link nêu trên có đăng tải Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 204/2019/ĐKSP ngày 8/1/2019 và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1312/2020/XNQC-ATTP ngày 13/4/2019. Tuy nhiên, Cục An toàn thực phẩm khẳng định các giấy tờ này là giả mạo, không có sản phẩm tên Hương Phục Khí đăng ký tại Cục An toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cảnh báo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm Hương Phục Khí được quảng cáo vi phạm nêu trên, tránh thiệt hại về kinh tế và sức khỏe, trong khi Cục đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc.