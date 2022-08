Lời khai của kẻ đâm hàng loạt người trên đường phố TP.HCM

Tin từ Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho hay, đơn vị đang tạm giữ nghi can Lê Văn Hoàng (32 tuổi, quê Long An) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hoàng chính là kẻ cầm hung khí đâm hàng loạt người trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân vào chiều 10/8.

Nghi can Lê Văn Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Hoàng bị người dân bắt giữ. Ảnh: T.L

Cơ quan công an test nhanh đối với Hoàng. Kết quả dương tính với ma tuý.

Hoàng khai, đầu giờ chiều 10/8, Hoàng vừa sử dụng ma tuý đá xong thì xuất hiện ảo giác. Hoàng đi bộ trên đường Kinh Dương Vương, tay phải cầm dao, tay trái cầm kéo.

Hoàng bất ngờ đâm ông L.T.H (47 tuổi) vào ngực khiến ông bị thương tích. Thấy ông N.V.T (57 tuổi) đang bán vé số gần đó, Hoàng xông đến đâm vào bụng, lưng và tay, cũng làm ông này bị thương nặng.

Chưa dừng lại ở đó, Hoàng chạy bộ đến trước một quán cơm, dùng hung khí đâm liên tiếp anh Đ.T.S (29 tuổi) đang chờ mua cơm.

Người dân xung quanh truy hô, Hoàng liền bỏ chạy nhưng bị những thanh niên bao vây, tước đoạt hung khí, khống chế giao cho cơ quan công an. Ba nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu, may mắn là không ảnh hưởng đến tính mạng.

Công an đang trưng cầu giám định thương tích đối với ba nạn nhân để xử lý Hoàng theo quy định pháp luật.

Được biết, Hoàng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản.