Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đang củng cố hồ sơ để bàn giao nghi can Nguyễn Thị Ngọc Dung (39 tuổi, ngụ quận 12, tạm trú TP Thủ Đức) cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Diễn biến nghi can Dung ra tay sát hại nạn nhân T. được camera an ninh ở chợ đầu mối Thủ Đức ghi nhận toàn bộ. Ảnh: Cắt từ clip

Bước đầu, bà Dung thừa nhận đã ra tay sát hại dã man chị H.T.T.T. (26 tuổi, quê Long An, tạm trú TP Thủ Đức) tại bãi xe ở chợ đầu mối Thủ Đức vào trưa 30/9 vì mâu thuẫn tiền bạc.

Được biết, nạn nhân T. là chủ vựa tại chợ đầu mối. Còn nghi can Dung cùng chồng là người bán rau dạo bằng xe ba gác.

Theo thông tin điều tra, 2 bên mâu thuẫn tiền bạc từ lâu nhưng chưa giải quyết được. Trưa 30/9 cả 2 hẹn ra bãi xe ở khu vực chợ đầu mối Thủ Đức để giải quyết.

Công an phong toả hiện trường để điều tra. Ảnh: Linh An

Khi nói chuyện, 2 người đã xảy ra cự cãi lớn tiếng. Bà Dung đã ôm vật chị T. xuống nền đất rồi rút dao mang theo sẵn, dùng làm hung khí đâm vào cổ, cơ thể chị T.

Đáng nói toàn bộ diễn biến vụ giết người này được camera an ninh ở chợ ghi nhận chi tiết. Lúc này có người đàn ông chứng kiến nhưng không hề có động thái can thiệp.

Sau khi gây án, bà Dung đã lấy 1 số tài sản mà nạn nhân T. mang theo gồm: điện thoại, 1 đôi bông tai vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 bộ lắc vàng và số tiền 15 triệu đồng.

Sau đó, nghi can Dung về nhà trọ tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức. Tại đây, Dung đã tắm rửa, lau sạch dấu vết máu trên người.

Sau khi gây án, nghi can Dung lái xe bình thản rời khỏi hiện trường. Ảnh: Cắt từ clip

Đáng nói, nghi can có nói sự việc gây án cho chồng nghe. Người chồng đã mang quần áo dính máu của bà Dung ra cạnh nhà, tẩm xăng và đốt. Do bất cẩn nên ông này bị bỏng ở chân.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an địa phương có mặt phong toả hiện trường để điều tra. Công an đưa nạn nhân T. đi cấp cứu nhưng chị này đã tử vong.

Trong chiều 30/9 nghi can Dung bị bắt giữ tại phòng trọ. Bà Dung đã thừa nhận toàn bộ hành vi, nói là không nhớ đã đâm nạn nhân T. bao nhiêu nhát và việc lấy tài sản của nạn nhân là để cấn trừ nợ.

Công an cũng tạm giữ chồng của nghi can Dung để điều tra.