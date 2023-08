Ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra, truy xét những người có liên quan đến vụ việc nói trên.

Nạn nhân bị tấn công là anh Nguyễn Hoàng T. (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Nhóm người chặn xe đánh người trên cao tốc. Ảnh: CSGT

Toàn bộ diễn biến được camera an ninh trên cao tốc ghi nhận đầy đủ. Ảnh: CSGT

Theo tường trình của anh T. và hình ảnh trích xuất camera an ninh, khoảng 16h chiều 24/8, anh T. điều khiển ô tô lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây theo hướng từ Quốc lộ 51 về TP.HCM.

Khi chạy đến gần nút giao thông để qua vòng xoay Phú Hữu thì có ô tô 7 chỗ BKS 51G - 028.XX chạy vào đường khẩn cấp, ép đầu xe của anh T. Người ngồi trên xe 7 chỗ chỉ tay, ném chai nước suối về phía xe anh T.

Lúc này, 1 xe 16 chỗ BKS 51B - 287.XX cũng vượt lên ép sát đầu xe của anh T. Cả 2 xe nói trên đã “kèn cựa” xe của anh T. trong đoạn đường dài di chuyển trên cao tốc.

Khi đến đoạn đường dẫn xuống vòng xoay Phú Hữu thì 2 ô tô này chặn được xe anh T.. Anh T. vừa xuống xe thì bị nhóm người từ 2 xe trên lao đến dùng điếu cày, cây sắt đánh tới tấp.

Anh T. gục xuống, kêu la cầu cứu, nhưng nhóm người vẫn tiếp tục đánh. Nhiều người đi đường can thiệp, can ngăn thì nhóm người có hành vi côn đồ lên xe bỏ đi.

Nhiều người đi đường hỗ trợ đưa anh T. vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương ở mặt, đầu, chân tay.

Anh T. bị nhóm người đi trên hai chiếc xe hành hung. Ảnh: NV cung cấp

Sau đó, anh T. đến Công an phường Phú Hữu trình báo. Đáng nói, toàn bộ diễn biến vụ chặn xe, đánh người đã được camera an ninh trên cao tốc ghi nhận đầy đủ.

Theo anh T., khả năng anh bị đánh hội đồng là do nhóm người nói trên lưu thông ô tô vào làn đường khẩn cấp trên cao tốc, còn anh T. đi đúng làn đường. Có lúc nhóm người trên không vượt lên được nên bực tức, dẫn đến vụ đánh hội đồng đối với anh.

Nạn nhân T. bị đa chấn thương. Ảnh: NV cung cấp

Phía Công an TP Thủ Đức khi vào cuộc xác minh vụ việc, đã lấy lời khai của anh T. Đồng thời, công an trích xuất hình ảnh camera an ninh trên cao tốc do Cục CSGT - Bộ Công an quản lý.

Bước đầu, Công an TP Thủ Đức xác định, nhóm người chặn xe, đánh anh T. có một số người cư trú tại huyện Nhà Bè, TP.HCM và đang tiến hành mời lên làm việc.