Lời khai của nhóm ‘hiệp sĩ đường phố’ cưỡng đoạt tài sản người đi đường

Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) cho hay, đã làm rõ một số vụ “cưỡng đoạt tài sản” do nhóm người tự xưng là “hiệp sĩ đường phố” thực hiện.

Công an đang tạm giữ hình sự 4 thành viên trong nhóm này để mở rộng điều tra. Đó là: Hồ Văn Tuấn Anh (29 tuổi, quê Long An), Nguyễn Ngọc Minh (32 tuổi, quê An Giang), Lương Văn Tuyên (29 tuổi, quê Lâm Đồng) và Nguyễn Hoàng Lân (19 tuổi, ngụ quận 12).

4 đối tượng trong nhóm tự xưng "hiệp sĩ đường phố" đang bị tạm giữ hình sự. Ảnh: CA

Theo điều tra, đầu năm 2022 một số thanh niên tự phát lập ra nhóm xưng là “hiệp sĩ đường phố” do đối tượng Hồ Văn Tuấn Anh làm trưởng nhóm. Nhóm này lập ra nhóm chát zalo, facebook thường xuyên trao đổi với nhau để rủ, hẹn đi “tuần tra” lúc nửa đêm về sáng ở địa bàn TP Thủ Đức và khu vực lân cận.

Tuy nhiên, công an xác định nhóm này đã thực hiện một số vụ “cưỡng đoạt tài sản” ở địa bàn TP Thủ Đức. Các đối tượng cũng đã thừa nhận hành vi.

Cụ thể, rạng sáng 22/7 Tuấn Anh hẹn cả nhóm gồm 7 thành viên đi “tuần tra”. Cả nhóm đi thành nhiều xe gắn máy, xuất phát từ ngã tư Bình Thái và rảo khắp các tuyến đường.

Tại đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ vì xe bị hư nên có 3 thành viên dừng lại. Tuấn Anh cùng các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Minh, Lương Văn Tuyên và Nguyễn Hoàng Lân tiếp tục di chuyển.

Đi được một đoạn, chúng phát hiện hai thanh niên Lê Duy Chiến và Nguyễn Hoàng Trung Thông (đều 21 tuổi) đang dừng xe lề đường, tay cầm nhiều tờ rơi có nội dung cho vay trả góp cùng xô hồ dùng để dán lên tường, cột điện…

Cả nhóm quyết định tiếp cận. Tuyên có nói: "Chúng mày đi làm thuê cho ai? Đi dán ở những đâu và dán được nhiều chưa?". Lúc này, Minh dùng tay khám xét người của hai thanh niên.

Lân cùng Tuấn Anh lên tiếng doạ anh Chiến và Thông, yêu cầu đưa về phường để giải quyết. Hai thanh niên sợ bị xử lý nên năn nỉ xin… tha.

Minh đã yêu cầu Chiến và Thông đưa hết tài sản ra. Kiểm tra thấy có 900 ngàn đồng, Minh đã lấy số tiền này từ tay anh Thông.

Nhóm 4 đối tượng tiếp tục di chuyển, phát hiện thêm 2 người khác, là Phùng Văn Tỵ (33 tuổi, cùng Nguyễn Hoàng Dũng (54 tuổi) đang điều khiển xe trên đường, phía trước xe có để cọc giấy nội dung là dịch vụ cho vay tiền trả góp. Bốn đối tượng tổ chứ ép xe. Tuấn Anh trực tiếp nói: “Tao bên phòng chống tội phạm đây! Tụi bay tấp vô coi".

Sau khi dùng lời lẽ đe dọa, nhóm đối tượng khám xét người. Minh trực tiếp lấy 700 ngàn đồng rồi trả lại cho nạn nhân Tỵ 100 ngàn đồng. Cả nhóm tiếp tục di chuyển.

Do bị trấn lột tiền, Chiến và Thông tình nghi nhóm người trên không phải là Cảnh sát hình sự nên đeo bám theo.

Khi phát hiện tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Thủ Đức nên Chiến và Thông đã trình báo. Tiếp nhận thông tin, tổ trinh sát hình sự đã tổ chức truy bắt.

Tổ trinh sát cũng đã gặp được hai nạn nhân Tỵ và Dũng. Hai người này cũng trình báo nội dung bị trấn lột.

Tổ công tác đuổi theo, bắt giữ được 4 đối tượng, thu giữ 4 phương tiện và 1,6 triệu đồng vừa trấn lột của hai vụ trên.

Bốn đối tượng thừa nhận toàn bộ sự việc diễn ra vào rạng sáng 22/7. Ngoài ra, nhóm này còn khai, trước đó đã cùng các thành viên khác trong thực hiện thêm 2 vụ khác ở phường Trường Thạnh và Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức).

Công an TP Thủ Đức đang củng cố hồ sơ để xử lý 4 đối tượng và vai trò liên quan của các thành viên nhóm “hiệp sĩ đường phố”…. dỏm này.