Lời khai bất ngờ vụ giết người tình rồi chở xác đến công an đầu thú

Ngày 22/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) để điều tra hành vi “Giết người”.

Lộc là nghi phạm giết người tình rồi chở thi thể đến trụ sở công an đầu thú. Đến thời điểm này, Công an đã làm rõ mối quan hệ giữa nghi phạm Lộc và nạn nhân.

Nghi phạm Lộc tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Trà Vinh

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm Lộc và chị T.T.Q (30 tuổi, ngụ xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, Trà Vinh) có quan hệ tình cảm yêu đương. Nghi phạm Lộc có vợ và hai con. Còn chị Q. đã ly hôn. Hồi tháng 5/2021, cả hai quen biết nhau. Khi đó, dịch Covid-19 bùng phát nên nghi phạm Lộc đưa vợ về Trà Vinh sinh con, tránh dịch.

Lúc vợ sinh con, Lộc thường đến tiệm tạp hóa của chị Q. mua tã, sữa, từ đây cả hai phát sinh tình cảm. Hết dịch, Lộc trở lại TP.HCM nhưng vẫn giữ mối quan hệ tình cảm với chị Q.

Chiều 18/9, Lộc thuê tài xế lái xe từ TP.HCM xuống huyện Trà Cú (Trà Vinh) chở người tình đi làm răng.

Tại đây, Lộc yêu cầu tài xế vào quán nước, còn anh ta tự lái xe đi đón chị Q. Sau khi đón chị Q., cả hai đến huyện Châu Thành thì xảy ra cự cãi. Nghi phạm Lộc khai, chị Q. yêu cầu anh ta phải ly hôn vợ. Chị Q. gọi điện thoại cho mẹ của Lộc.

Lúc này, Lộc giật điện thoại. Cả hai tiếp tục cự cãi, bóp cổ nhau. Trong lúc giằng co, con dao trong túi xách của Lộc rơi ra (Lộc khai mang theo để gọt trái cây - PV).

Chị Q. cầm dao đâm Lộc nhưng không trúng. Lộc giật lấy dao và đâm một nhát trúng vào bên cổ chị Q. gây thương tích. Chị Q. hất tay Lộc làm con dao rơi xuống ghế. Cả hai tiếp tục giằng co được một lúc thì chị Q. nằm bất động.

Sau đó, Lộc lái xe đến cửa hàng ven đường rồi vào mua túi xách lớn. Khi đến đoạn đường vắng, Lộc dừng lại bỏ thi thể chị Q. vào túi xách để ở cuối xe.

Nghi phạm Lộc dùng cồn diệt khuẩn lau chùi vết máu trên dao và băng ghế, rồi chạy xe về TP.HCM. Lúc này, Lộc điện thoại cho tài xế nói anh ta phải ở lại Trà Vinh. Lộc yêu cầu tài xế tự đón xe về.

Trên đường đi, điện thoại chị Q. đổ chuông nhưng Lộc không nghe máy. Khi đến cầu Cổ Chiên (Bến Tre), nghi phạm Lộc dừng xe, lấy hai điện thoại của chị Q. ném xuống sông, sau đó chạy thẳng về nhà anh ruột ở huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Tại đây, Lộc gặp 2 anh ruột kể lại toàn bộ sự việc đã giết chết chị Q.

Hai người anh khuyên Lộc đến công an đầu thú. Sau đó, Lộc chở thi thể chị Q. và hơn 800 triệu đồng cùng nhiều vòng vàng đến Công an phường Tân Thuận Tây (quận 7) đầu thú. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển giao nghi can Đỗ Tấn Lộc cùng tang vật, vật chứng cho Công an tỉnh Trà Vinh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân chị Q. tử vong do sốc mất máu không hồi phục, vết thương đâm làm đứt tĩnh mạch...