Xông vào tiệm vàng đập bể tủ kính ném vàng ra đường

Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương khuya 20/9 tạm giữ hình nam thanh niên có biểu hiện lạ, đập bể tủ kính tiệm vàng rồi ném trang sức ra đường.

Đối tượng bị người dân khống chế sau khi ném vàng ra đường - Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào tối cùng ngày, một nam thanh niên xông vào tiệm vàng Kim Huyền, nằm trên đường Nguyễn Trãi (phường Dĩ An, TP Dĩ An). Người này bất ngờ dùng một cục bê tông đập tủ kính trưng bày trang sức trong tiệm rồi lấy vàng ném ra ngoài đường.

Sau khi ném vàng ra ngoài, thanh niên này ra trước tiệm vàng ngồi với nhiều biểu hiện bất thường, không tỉnh táo.

Chủ tiệm vàng sau đó đã hô hoán rồi cùng người dân khống chế, bắt giữ thanh niên này bàn giao cho công an.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc - Ảnh: CTV

Lực lượng công an sau đó đã đưa thanh niên về trụ sở để làm việc. Tuy nhiên người này trong tình trạng không tỉnh táo, nghi “ngáo đá” nên chưa thể lấy lời khai.

Khuya cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An và Viện KSND TP Dĩ An đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.