Anh quốc - một hình mẫu giáo dục toàn cầu

Không phải ngẫu nhiên Anh quốc là điểm đến du học của nhiều học sinh, sinh viên Việt và là “cái nôi” của nhiều tổ chức giáo dục uy tín toàn cầu, tạo ra những thang đo mang tính hình mẫu.

Theo báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, các trường đại học Anh quốc thuộc nhóm dẫn đầu về sự hợp tác giữa trường học và ngành, đảm bảo sinh viên ra trường đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Anh quốc cũng đứng hàng đầu về hoạt động nghiên cứu, là quốc gia đứng thứ 2 thế giới về số lượng giải Nobel từ năm 1901 đến nay với 139 giải.

“Xứ sở sương mù” là cái nôi của những trường đại học nổi tiếng toàn thế giới. Đại học Oxford, Đại học Cambridge hay Đại học London đều là những cái tên quen thuộc.

Giáo dục Anh quốc luôn ở vị trí hàng đầu trong các bảng xếp hạng về chất lượng đào tạo lẫn lựa chọn của HSSV. Ảnh: BUV

Một trong những điểm chung giữa các trường đại học danh giá kể trên chính là đều giữ vị trí cao trong các bảng xếp hạng trường đại học từ các tổ chức kiểm định giáo dục toàn cầu nói chung và Anh quốc nói riêng.

Điển hình ở Anh là các tổ chức, bảng xếp hạng có tiếng tăm như Cơ quan đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học QAA (The Quality Assurance Agency for Higher Education), CUG (Complete University Guide), Hội đồng kiểm định Anh Quốc BAC (The British Accreditation Council) hay QS (Quacquarelli Symonds) với bảng xếp hạng QS World University Ranking luôn được giới học thuật quan tâm. Ngoài ra, cũng bởi có “chặn trên” là các trường đại học danh tiếng lâu đời nên các tổ chức kiểm định này cũng sở hữu quy định đánh giá và tiêu chí kiểm định vào hàng khắt khe nhất thế giới.

Cơ hội học tập trong môi trường giáo dục theo tiêu chuẩn Anh

Tại Việt Nam, sinh viên mong muốn theo đuổi mô hình giáo dục Anh quốc có thể tham khảo các trường được kiểm định bởi QAA. QAA là tổ chức được Chính phủ Anh Quốc chỉ định là cơ quan kiểm định chất lượng và tiêu chuẩn cao học. Tại Việt Nam, QAA là tổ chức kiểm định Anh Quốc được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cục quản lý chất lượng phê duyệt. Tiêu chí các tổ chức này đề ra đều đặc biệt chú trọng tính học thuật và lấy sinh viên làm trung tâm - những đặc điểm tối quan trọng làm nên chất lượng giáo dục của Anh quốc.

Đơn cử như chứng chỉ QAA yêu cầu các trường đại học phải đáp ứng đủ 10 tiêu chí được xây dựng dựa trên Tiêu chuẩn & Nguyên tắc đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của Châu Âu. Hay với QS Stars - hệ thống xếp hạng gắn sao của tổ chức QS - cũng đề ra bộ tiêu chí chuẩn cao, bao gồm: Trải nghiệm học tập, Việc làm cho sinh viên, Phát triển bền vững, Nghiên cứu và cải tiến và Quan hệ Quốc tế.

QAA và QS Stars - 2 hệ thống kiểm định hàng đầu Anh Quốc đều sở hữu bộ tiêu chí nghiêm ngặt

Cũng chính nhờ “đầu vào” chặt chẽ mà các trường đại học nằm trong danh sách được QAA công nhận hay được gắn sao bởi QS Stars đều có chất lượng giáo dục được đảm bảo. Điển hình là trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), có trụ sở tại Hà Nội. Đây là trường đại học tiên phong tại Việt Nam đạt 5 sao toàn diện từ QS Stars; và cũng là trường duy nhất trong khu vực ASEAN đạt được chứng nhận kiểm định từ QAA.

Chú trọng vào tính học thuật, BUV được QS Stars đánh giá 5 sao ở cả khía cạnh giảng dạy lẫn phát triển học thuật với 100% giảng viên có bằng cấp quốc tế, 55% có bằng tiến sĩ, 42% giảng viên có hoạt động tích cực trong nghiên cứu khoa học và có nhiều bài nghiên cứu khoa học được công nhận.

Với chương trình cấp bằng trực tiếp từ các đại học hàng đầu Anh như Đại học London, Đại học Stirling, Đại học Staffordshire, Đại học Arts University Bournemouth được công nhận trên toàn cầu, BUV tạo điều kiện cho sinh viên trao đổi và chuyển tiếp đến các trường đại học quốc tế trực thuộc mạng lưới đối tác sâu rộng từ nhiều nước tiên tiến. Trường còn sở hữu trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo (CRI), thúc đẩy nghiên cứu khoa học, làm bệ phóng tài năng cho sinh viên theo đuổi con đường học thuật.

Một giờ học thực hành của sinh viên BUV chuyên khoa Quản trị Khách sạn với chuyên gia ẩm thực khách mời từ Argentina. Ảnh: BUV

BUV cũng được QAA đánh giá cao trong 3 lĩnh vực: mối quan hệ kết nối với nhà tuyển dụng và xã hội, hỗ trợ sinh viên trong công việc - thực tập và phát triển cá nhân, đảm bảo 100% sinh viên có việc làm hoặc học lên cao trong vòng 3 tháng sau tốt nghiệp.

BUV sở hữu Chương trình Phát triển Cá nhân & Xã hội (Personal & Social Growth - PSG) được xây dựng độc quyền tại Việt Nam, trang bị cho sinh viên toàn diện về kiến thức và kỹ năng để sẵn sàng cho hành trình sự nghiệp. Khu học xá đẳng cấp hay dịch vụ hỗ trợ sinh viên chuẩn quốc tế cũng hướng đến mục tiêu chung này.

Sinh viên theo học tại BUV có thể tiếp cận các triết lý giáo dục và môi trường đào tạo học thuật chuẩn Anh quốc. Ảnh: BUV

Với sự bảo chứng về chất lượng từ các tổ chức hàng đầu Anh quốc, phụ huynh và học sinh có thể an tâm về quá trình và kết quả đào tạo của các trường đại học như BUV. Từ cánh cửa trường đại học chất lượng, uy tín, người trẻ sẽ có đủ hành trang để kiến tạo tương lai vững vàng, tươi sáng cho bản thân mình.

Bích Đào