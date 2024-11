Ngày 7/11, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024. Dự hội nghị có Trung tá Hoàng Duy Tân – Phó Lữ đoàn trưởng.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tìm hiểu về ngày pháp luật Việt Nam

Tại hội nghị Lữ đoàn 171 phối hợp với Trung tâm 286/ Bộ Tư lệnh 86 phổ biến, tuyên truyền các nội dung về bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong Quân đội hiện nay; xem clip tuyên truyền về Luật An ninh mạng, Luật Giao thông đường bộ, Nghị địng 100 của Thủ tướng Chính phủ… kiểm tra nhận thức về kiến thức Luật An ninh mạng, Luật phòng, chống ma túy, tác hại của rượu bia…

Bên cạnh đó, thư viện Lữ đoàn đã giới thiệu cho bộ đội những cuốn sách tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực thực hiện dân chủ ở cơ sở; sử dụng mạng xã hội; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tội phạm; phòng, chống tác hại của rượu, bia, bạo lực gia đình; bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh…

Thông qua hội nghị đã giáo dục nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, quy định đơn vị cho mọi quân nhân trong toàn Lữ đoàn. Bên cạnh đó, chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được nâng cao. Từ đó, góp phần hạn chế vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xã hội ngày càng trật tự, kỷ cương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.