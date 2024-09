Do ảnh hưởng của bão số 3, phần lớn địa bàn huyện Sơn Động và Lục Ngạn (Bắc Giang) bị chia cắt do nước lũ dâng cao.

Tại địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), các ao, hồ, sông, suối, ngầm, kè tràn nước lên nhanh, nhiều khu vực bị chia cắt cục bộ. Tính đến trưa nay, có 10 xã của huyện Lục Ngạn bị cô lập; trong đó có 6 xã bị chia cắt cục bộ như: Giáp Sơn, Đèo Gia, Phong Minh, Sa Lý, Cấm Sơn, Hộ Đáp. Tuyến quốc lộ 31 thuộc địa phận thôn Cầu Chét, xã Phì Điền, khu vực thôn Đồng Man, xã Biển Động bị ngập sâu gây chia cắt. Riêng huyện Sơn Động, mưa lũ dâng rất cao nên hầu như cả huyện bị ngập lụt, cô lập.

Ngày 9/9, nhiều đường chính ở huyện Lục Nam, Bắc Giang bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Nguyên Vi

Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện Sơn Động có hơn 300 hộ dân bị nước tràn vào nhà, trong đó nhiều nhà ở không an toàn, người dân phải di dời đến nơi khác. Có 2/3 số xã, thị trấn bị gián đoạn thông tin liên lạc do mất điện kéo dài, hệ thống viễn thông không ổn định. Một số nơi bị ngập sâu như các xã, thị trấn: Vĩnh An, Cẩm Đàn, Tuấn Đạo, Long Sơn, An Châu.

Trên khu vực sông Thương, sông Lục Nam (Bắc Giang) dâng cao, nguy cơ mất an toàn. Mặc dù trong điều kiện khó khăn song đêm ngày 8 và sáng 9/9, các lực lượng Công an huyện Lạng Giang đã tích cực phối hợp đắp hơn 1.000 bao đất chống tràn nhằm gia cố đoạn sạt lở 12m để bảo vệ sản xuất của nhân dân 2 xã Vũ Xá (Lục Nam) và Nghĩa Hưng (Lạng Giang).

Nhiều tuyến đường trung tâm huyện Lục Ngạn vẫn bị chìm trong nước. Ảnh: Nguyên Vi

Đến ngày 9/9, toàn tỉnh có 249/762 trường cho học sinh nghỉ học do trường lớp bị ngập nước hoặc chưa hoàn thành việc khắc phục hậu quả của bão số 3. Trong đó, 100% học sinh ở các trường học ở Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nghỉ học.

Thời điểm này, 5 trường học tại huyện Lục Ngạn vẫn đang ngập nước, hiện nước rút chậm. Lũ trên địa bàn huyện Sơn Động đã rút nhưng mưa lớn vẫn diễn ra trên diện rộng.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang, tính đến 5h ngày 9/9, nước trên sông Lục Nam tại thị trấn Chũ là 14m; tại Trạm Thủy văn Đồi Ngô lúc 7h là 6,7m; tại Trạm Thủy văn Cầu Sơn là 16,7m.

Trên sông Thương, tại Trạm Thủy văn Phủ Lạng Thương, lũ dâng cao đến gần 5,5m. Trên sông Cầu cũng đang ở mức báo động 2 và tiếp tục có xu hướng lên cao. Hiện 100% các hồ lớn, nhỏ trên địa bàn tỉnh đều đạt dung tích thiết kế.

Riêng hồ Cấm Sơn (Lục Ngạn), hồ lớn thứ hai của cả nước hiện nay mực nước đang xấp xỉ tràn. Đêm 8/9, lãnh đạo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương quyết định cho điều tiết xả tràn để giảm áp lực mực nước lòng hồ.

Nhiều nơi ở huyện Lục Ngạn nước dâng lên đến hơn 1m. Ảnh: Nguyên Vi

Người dân không thể đi lại vì nước lũ dâng cao. Ảnh: Nguyên Vi

Hoa màu của người dân chìm trong nước. Ảnh: Nguyên Vi

Nhiều tuyến đường tại Bắc Giang ngập úng, một số khu vực bị cô lập. Ảnh: Nguyên Vi

Quốc lộ 31 cách thị trấn Chũ (Bắc Giang) khoảng 8km, đây có thể coi là con đường huyết mạch của Bắc Giang, tuy nhiên do ảnh hưởng của bão số 3, quốc lộ này có nhiều đoạn đã bị ngập úng. Ảnh: Nguyên Vi

Công an huyện Sơn Động cõng bà cụ chạy thận nhân tạo và hỗ trợ nhân dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Ảnh V. Giang

Nhiều vùng trồng cây ăn quả như vải thiều, táo, cam, bưởi ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Nguyên Vi

Nước dâng cao khiến nhiều tuyến đường bị tê liệt. Ảnh: Nguyên Vi

Tỉnh Bắc Giang cũng đã thiết lập Ban Chỉ huy tiền phương ở thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn để chỉ huy công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Sơn Động và Lục Ngạn. Ảnh: Nguyên Vi

Hiện huyện Lục Ngạn đã di dời hơn 1.000 hộ dân ở các vùng ven sông suối, có nguy cơ bị ngập úng đến nơi an toàn. Ảnh: Nguyên Vi

Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) đưa người dân đến nơi trú ẩn an toàn. Ảnh V. Giang

Lực lượng chức năng giúp người dân gia cố lại mái nhà sau bão. Ảnh V. Giang

Để kịp thời ứng phó và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương yêu cầu UBND huyện: Sơn Động, Lục Ngạn thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ trên địa bàn, tập trung cao lực lượng để hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn. Thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang hiệp đồng với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, đồng thời huy động lực lượng dân quân tự vệ tham gia công tác phòng, chống thiên tai.

Clip: Nguyên Vi